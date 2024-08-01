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【台北南港美食】貴族世家點牛排360元起平價自助吧吃到飽︱各式港點、水果、甜點、酥皮濃湯︱捷運昆陽站交通、菜單、評價

2024-08-01 10:51:00 洋洋的吃喝玩樂 人氣：53
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窩客好文

洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：95篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

貴族世家 台北昆陽鮮饌店
place台北市南港區忠孝東路六段317號
作者本次評價：
2.95
美味度
2.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (16).jpg

這家貴族世家牛排昆陽店開在南港忠孝東路六段，鄰近捷運昆陽站1號出口，交通便利，外觀很大一棟，但經過常會忽略他，沒想到除了平價牛排以外點牛排就可以享有自助吧吃到飽，不想吃牛排的話360元起即可享用沙拉吧、熱食吧、甜點吧等多樣化餐點，其中水果就有好多選擇，還有芒果吃到飽，假日11點一開門就到還會有位子，太晚來可要在沒有冷氣的侯位區流汗
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1.貴族世家 台北昆陽鮮饌店︱交通、營業資訊

貴族世家 台北昆陽鮮饌店
住址：台北市南港區忠孝東路六段317號
電話：02 2785 2238
營業時間：11：00~22：00

檢視較大的地圖

2.貴族世家 台北昆陽鮮饌店︱菜單、價目表

現在最便宜的特製牛排是$400元
成人單點沙拉吧吃到飽則是$360元
一帶位進去以後服務生就會超急的要你馬上決定點什麼，所以最好想一下，蠻多人是都只點沙拉吧而已
貴族世家菜單.jpg

昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (11).jpg

昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (13).jpg

3.貴族世家 台北昆陽鮮饌店︱餐廳環境

 

貴族世家.jpg


店裡空間蠻大的，但這天假日來訪11點就有人在外面排隊了，時間到服務人員會幫大家發號碼牌，但沒有按照順序，整體沒什麼秩序，不過幾乎11點來的都還可以坐到位子，晚一點來的話可能就要在外面等用餐時間到

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昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (21).jpg
 

4.貴族世家 台北昆陽鮮饌店︱沙朗牛排$450

這次是第二次來了，和家人點了最便宜的精選牛排，恩.....記憶中我沒有覺得很好吃，加上有自助吧了，所以我們一家兩大一小，只點了一份牛排，其他都單點自助吧，這次點沙朗牛排5分熟表現尚可，平常我都是點七分熟，但看Google評論很多人說過熟，所以點了五分熟
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5.貴族世家 台北昆陽鮮饌店︱熟食吧

大概只有這一區熟食區，餐點被拿光以後會做更換，一開始有的魷魚圈和沙拉筍被拿光以後就會補別的食物上來，換了好幾輪都不太一樣，美味度就尚可，看有沒有自已喜歡的菜色

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對面則有鴨血、豆腐和一些涼拌菜豬耳朵、鳳爪、毛豆等

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昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (8).jpg
昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (17).jpg
昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (25).jpg

6.貴族世家 台北昆陽鮮饌店︱炸物、甜點吧

炸物吧種類看起來很多，但我比較不愛到吃到飽的店吃炸物，以及炸的不是很美味這區的期望不要抱太大

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荷包蛋還可以但水煎包就...
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昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (5).jpg
因為吃太飽沒拿甜點就不做評論
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7.貴族世家 台北昆陽鮮饌店︱酥皮玉米濃湯

酥皮玉米濃湯是在炸物區烤地瓜這邊，不定時會上，之前我記得會一次出很多玉米濃湯，現在一次出的數量不多，所以很快就會被拿光，所以要隨時注意，酥皮玉米濃湯的酥皮很酥脆還有奶油香，玉米濃湯裡除了玉米還有火腿料也豐富是好喝的酥皮玉米濃湯，算整場餐廳裡前幾名好吃的食物

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昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (19).jpg

8.貴族世家 台北昆陽鮮饌店︱港點、麵食、清粥小菜區

熟食區右側還有一區醬料區跟擺放港點、麵食和清粥小菜的區域，但鑒於整體的美味度沒有很高，建議酌量取用就好（我是沒拿）

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9.貴族世家 台北昆陽鮮饌店︱水果區

喜歡吃水果的人可以考慮來，種類算蠻多的，而且現在有芒果吃到飽，吃完也有再補

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昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (29).jpg

昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (1).jpg

10.貴族世家 台北昆陽鮮饌店︱飲料、冰淇淋區

飲料有無糖綠、奶茶還有冰沙跟咖啡種類也蠻多的，冰淇淋則是小美冰淇淋還有霜淇淋機，香草口味的霜淇淋還不錯，但酥杯有點潤掉了，沒有很酥

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昆陽站 貴族世家自助吧吃到飽 (18).jpg
 

11.貴族世家 台北昆陽鮮饌店︱個人評價

貴族世家 台北昆陽鮮饌店整體就是吃粗飽的店，兩大一小，點一份牛排，兩個人只吃自助吧總金額消費$1090元，我個人是因為距離算近以及太無聊不知道吃什麼才又再訪，美味度大概是一年會來一次的程度，但價格真的算現在吃起來便宜又多樣選擇的餐廳了，供大家參考

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