中秋節就是要吃蛋黃酥啦！今年(2024)你準備好要買中秋月餅了嗎？「女子麥面包」中秋節限定歲月酥禮盒今年又來了，聽說去年賣到缺貨，今年同樣繼續提早開賣讓大家先搶購，外層特製的酥皮，以低糖綠豆沙為餡，融入紅土鹹蛋黃碎，吃起來有鹹蛋黃香氣但又入口即化，吃過的人都說讚，重點是每一顆都大顆又飽滿，超有份量啦~盒子也應景又氣派，想吃台南超人氣歲月酥，現在就可以趕緊訂起來啦~

女子麥面包 位置+據點

說到台南好吃麵包店，「女子麥面包」一直都是我們的口袋名單之一，我們自己會買來吃，甚至還會買來當伴手禮，早就是我們自己的口袋名單囉~

好吃的麵包，吃過會想念!身為麵包控的我們，幾乎每週都一定會買麵包，期待東區附近有新據點，這樣我們想吃就不用跑買囉。

「女子麥面包」可說是許多內行人熱愛的麵包店，目前在台南共有兩個據點，分別安豐總店、善化加盟店，所以大家想吃他們家的麵包或季節性限定禮盒，可以找離家附近的店來購買就對囉！因為他們生意真的很好~如果你有特別想吃的麵包款或指定商品，建議可以事前在網路上先做預訂。

歲月酥早鳥價

想吃歲月酥的人有福啦~

目前還有早鳥優惠活動喔！今年一樣早鳥限量1000盒，單顆80，中秋禮盒七入裝原價749，現在早鳥價660 ，想趁優惠買一波就是現在啦！(早鳥限量1000盒，售完恢復原價)

女子麥面包 中秋限定-歲月酥

之前吃過他們家的歲月酥，就被他們歲月酥深深吸引，吃過這麼多家中秋月餅，必須說他們家有厲害，買來當伴手禮送人真的很有面子~

歲月酥是女子麥面包中秋節限定商品，每一年都很熱賣，還記得第一年推出時造成轟動，一直持續被粉絲敲碗指定要吃歲月酥，來到第三年也建立了不少口碑，看似不便宜，但實際吃過完全會被信服~

一顆70克，每一顆又大又飽滿，光是拿起來就很有重量。在這個物價一直漲的年代，他們努力維持原物料品質！

保證100％維持黃金比例，所以每一年吃到的口感都一模一樣喔~

第三年使用的中秋禮盒，以方型盒裝，還可以當收納盒，月球造型的顏色，閃爍又耀眼，非常有中秋節的氛圍呢~

來看看又大又圓的歲月酥，外層看起來是酥皮波蘿，身為菠蘿控，這樣的延伸商品真的很欠吃~

內餡是自製低糖綠豆包裏，無添加天然低糖，加入法國總統牌發酵奶油、紐西蘭無水奶油製作，所以吃起來不膩口。

中間選用的是成本比較高，品質相對好的牧場鹹蛋黃，紅土鹹蛋黃碎製作，吃起來外皮酥香，綠豆餡鬆軟滑口是鹹蛋黃碎最佳陪襯，濃郁的鹹香蛋黃碎是美味精華，整體吃起來綿密滑順，輕輕咀嚼在嘴裡慢慢化開，真的太好吃！

認真說使用的原料、食材全部都很好，成分也很健康，例如上層的酥皮口感，就只有雞蛋、牛奶兩種成分，尾韻吃著還有淡淡的奶香味。吃過他們家麵包就知道，歲月酥好吃有價值。

一分錢一分貨，吃的安心之餘，美味程度依然不減更是重要~

女子麥面包 各式美味麵包

女子麥面包也是我們自己很常購買的店家之一，不過建議想吃要提早去不然真的很容易撲空喔。

此次來位於安南區安豐六街的女子麥面包，只是比營業時間晚來了一小時，現場的麵包幾乎以完售！讓人超級錯愕，早知道就早點來啊~實在是太懊惱了~

他們家的麵包種類非常多樣，基本上麵包口感都是軟Q又好吃。每次去買看到台面上面包真的會每一款都想吃，然後就不小心大失手啦XD最愛的肉肉麵包、金牛角、波蘿麵包、芝麻手撕包或吐司都是我們自己私心最愛！如果來不及買整盒的，現場還有單顆的歲月酥可以購買，但也要碰碰運氣啦~

今年中秋節，推薦我們愛店女子麥面包歲月酥給大家，真的好吃又充滿記憶點，絕對會讓你送禮超有面子的~

女子麥面包

粉絲專頁：女子麥面包

LINE@預購：請點我 、歲月酥搶先訂購：請點我

營業時間：下午3:00~晚上19:00(星期一到五)

公休日：見紅就休 各門市資訊： 安 豐 總 店 ：台南市安南區安豐六街52號 / 063571066

善化加盟店：台南市善化區民權路27號 /065835723

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

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