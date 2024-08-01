台南安南區飲料店推薦！說到飲料店，幾乎每個人都有自己口袋名單，這間「久御賞安富店」位於安南區安富街，與樺谷夜市同一條街道，這間安南區久御賞飲料，可說是在地人指定的飲料口袋名單之一，走一個物美價廉、CP值路線，眾多鄉民激推安南區好喝飲料必點久御賞特調飲，使用新鮮水果製作，久御賞特調最便宜只要35元~

台南 安南區飲料「久御賞安富店」位置

安南區飲料店，位於安富街上有新開幕的久御賞囉~

久御賞安富店靠近樺谷夜市、全聯這條街，許多在地人已經耳聞這個地點有新店，這天過來我們就看到店內正忙著製作訂單，生意真的不錯~

有趣的是甚至還聽到有客人專程來購買，很興奮的說平常都喝這間，去公司方向喝另一間門市，這裡離家近以後要喝久御賞就方便了~這裡的服務人員也很親切，我們第一次來買，這點也讓人印象深刻呢。

台南 安南區飲料「久御賞安富店」菜單 MENU

久御賞安富店分為招牌熱銷/季節限定商品、新鮮果物、厚工系列、究極特調、拿鐵系列、原味茶、極上醇奶，飲料選擇多樣化。

如果你有仔細看，會發現他的飲料整體價格相對連鎖店來的更親民喔~

「久御賞 安富店」開幕活動

久御賞安富店目前已經開幕囉！

7/26推出開幕活動，只要分享活動網頁就可享買一送一，真的超划算，買到真的賺到，喜歡喝特調飲的人趕緊分享出去，把握機會喝起來~

7/26 檸香切片青系列、原味茶系列

7/27 御賞8冰綠系列、原味茶系列

7/28 桑葚果茶系列 、原味茶系列

連續三天，只要分享活動網頁就可享買一送一優惠，數量有限，送完為止喔！

檸香切片青 招牌必點!

如果你是第一次來喝久御賞飲料，這杯特調飲可說是他們家最強入門飲，點它就對囉~

以青茶為基底，搭配上現切的檸檬、檸檬汁調製成黃金比例，我們選擇的是一分糖，喝起來很好喝又清爽！

基底有濃郁茶香，茶味不苦澀，重點是緩緩的檸檬香氣及酸度，剛剛好又不會過酸，就連不愛喝酸類飲料的我都愛耶~

原本還想說要不要喝無糖，店員建議加一點糖提味，我們通常醇茶都喝無糖，所以選了一分糖，味道確實不錯。

鄉民激推 芋頭牛乳太強！

這杯沒想到那麼厲害，眾多鄉民們激推的這一杯芋頭牛奶，更是必喝！

選用的是台灣芋頭，重點是加入滿滿的新鮮牛奶，而且還超過半杯以上，再搭配上這個價格，我的天啊，真的不貴啦~

喝的時候記得邊攪拌邊喝，芋頭口感綿密、有顆粒感，再搭配濃郁的鮮奶，就和名字一樣純粹的芋頭+牛奶，喝起來濃香又有飽足感，對於喜歡喝芋頭牛奶的人，怎能不愛呢？

重點是這種炎熱的天氣，沒什麼胃口，這樣一杯冰涼消暑之餘還能喝飽飽，划算！

御賞8冰綠

御賞8冰綠感覺應該也是他們家招牌，畢竟名字都有御賞了，就是某種程度的意義吧！

以綠茶為基底加入的是紫蘇梅，這兩種搭起來走一股古早味風格，酸酸甜甜的好好喝~ 不過這杯又加入了秘密武器金桔，喝著尾韻還有水果香氣，比單純綠茶+紫蘇梅古早味風格更耐喝。

如果喜歡喝酸酸甜甜的風味，又帶有天然果香，這杯御賞8冰綠買就對囉~

桑葚果粒紅

以薩蘭紅茶為基底搭配新鮮桑葚來調配，沒想到味道還真的不錯，果真網路上說他們家特調真的厲害，看似簡單喝起來卻滋味不一般~

喝起來有桑葚的香氣，然後還喝的到桑葚果粒喔，重點是味道也還滿檸濃郁的，喜歡桑葚的朋友們可以來試試。

柳橙果粒茶

柳橙果粒茶，以新鮮柳橙製作再搭配茶底，喝起來溫和但又有果茶香，邊喝同樣也能喝到果肉~

緩緩的柳橙香氣，甜度適中，也還不錯喝喔！

上述的照片因為拍攝需求，所以是使用透明杯，但店家實際使用的是這款充滿設計風格的杯身，連封口模都有特別設計過呢~

久御賞安富店可說是安南區在地人都愛喝的飲料店，鄉民甚至還說來安南區吃美食，沒喝過久御賞就像沒吃到美食一樣，真的太可惜啦！這次我們自己來喝他們家特調飲，還真的不錯，價格高貴不貴、好喝又親民，真的很值得推薦你來喝或大量外送喔~

店家名稱：久御賞 安富店

粉絲專頁：久御賞 飲料店

地址：台南市安南區安富街288號

電話：06-3580978

營業時間：8:00-21:00

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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