巷內的低調小餐館「木禾廚房」

我先是從店家IG 上 看到誘人的紅酒燉牛頰，且看到老闆宣布售完不補，抓緊最後機會衝去吃

→[嘉義西區]木禾廚房MUHE KITCHEN。紅酒燉紐牛頰&檸檬希臘優格生菜沙拉

果然整塊大大的牛頰肉讓我好心滿意足啊

幾天後，老闆公告牛頰真的暫時離開了，且接替的是「番茄慢燉小羊膝」

......又是個我好愛的肉肉啊啊啊!!

火速訂位再訪，這次還還帶上家人一同前往品嚐

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餐廳名稱：木禾廚房 MUHE KITCHEN(嘉義市西區成功街116號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：05-2275657 週二至日11:30-14:00 17:30-20:30；週一休

餐點介紹：主餐/飯/麵包/湯品/飲品 ※低消一份主餐/人

用餐日期：2024.07



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▲木禾廚房MUHE KITCHEN 店面

位於成功街上，接近仁愛路和垂楊路口

兩層樓傳統矮房，門面則是木製門窗和幾盆小植栽，沒有太多吸睛亮眼的招牌

▲木禾廚房MUHE KITCHEN 座位區

一進門就是走道和半開放的廚房， 後方則是座位區

空間不大 店家只接受6人以下訂位，全部座位也頂多12席

麵包盤 NT 100

麵包種類和數量依店家當天提供而定。今天的麵包盤有三款麵包，共6片，並 搭配橄欖油巴薩米克醋

麵包表皮微脆、內部既蓬鬆柔軟卻仍有彈性與筋性，單純麥香中伴隨幽微酸韻。

直接細細咀嚼品嚐麵包就很好吃，沾著另外附上的橄欖油和巴薩米克醋，多了股橄欖油的清新青草香、沉穩溫和的酸與濃郁深厚的果香

香料蕃茄慢燉小羊膝 NT 420

雖然中文說是羊膝，但其實是羊腱肉(lamb shank)，不是皮包骨的膝蓋啦 (點餐當下母親大人很疑惑地問我為什麼想吃膝蓋...)

使用紐西蘭羊膝，以特製番茄紅酒醬熬煮，搭配燙蔬菜和馬鈴薯泥

相比上次的紅酒燉牛頰，醬汁同樣有紅酒成分，但風味和配方是相當不同的

此外，羊膝份量看起來更大! 不過因為是有整支羊腿骨的帶骨肉，所以其實整塊大約一半都是骨頭

▲燉得浸透入味的羊腱肉，能很輕易地用刀子切下、與大骨俐落分離；

精實的深紅肉色肌肉，挾著條條半透的嫩筋，口感既有瘦肉的精實，又有嫩筋柔軟黏滑的膠質感

▲羊肉本身特殊味道有一些些，喜歡吃羊的我覺得應該要再保留濃重些會更讚，但不敢吃羊的姐姐大人，只是咬一口就不行了

以番茄、紅酒和多種香料燉煮的醬汁，嚐得到茄香和長時慢燉紅肉淬煉出的肉汁精華，最後帶出淡淡鹹鮮的尾韻

喜歡 羊肉料理 嗎?歡迎參考

[台北大安]好米亞義法餐酒館。法式紅酒燉羊膝

[彰化溪湖]阿秀羊肉爐。中藥米酒鍋/涮羊里肌肉/羊雜炒薑絲酸菜/羊心炒蘆筍

[嘉義東區]赤崁羊肉爐。羊肉&大骨吃到飽

[屏東車城]大山羊肉爐總店。帶皮帶骨羊肉爐/冷滷羊腱肉/蔥爆牛肉

[高雄岡山]禾新羊肉店。炒鳳梨苦瓜羊&當歸羊肉湯

海鮮烤飯 NT 380

淡菜、蛤蜊、小捲、白蝦、青椒、甜椒和黑橄欖，和米粒與橘紅色醬汁熬煮收汁，

不像之前吃過的西班牙烤飯(paella)，反而像是燉飯，完全沒有表面或邊邊的飯粒比較乾硬的狀況

▲米粒圓渾飽滿，粒粒分明、帶硬度彈性，完全沒有糊爛的；蝦高湯醬汁微甜適口、沒有很明顯的鮮味

儘管量不是很多，但每口烤飯都能嚐到淡淡青椒和甜椒的獨特氣味，若不喜歡青椒和甜椒的話，建議點餐前詢問老闆是否能不加或替換其他食材喔

爐烤法式戰斧豬排 NT 330

戰斧豬父親大人的主菜，我沒有吃到

一份有兩隻，肉質細緻、少筋，看父親大人切得很是輕鬆

油封櫻桃鴨腿 NT 420

姐姐大人的主菜，我沒有吃到

整支鴨腿，搭配貝比生菜和油醋醬

姐姐大人在切鴨腿時，坐對面的我都能聽到清脆而響亮的碎裂聲，可料想那鴨皮是有多薄脆，肉質看似也夠嫩、會滲出少量油汁

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