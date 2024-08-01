

又到了每年孩子最開心的暑假時間

安排戶外行程是必要的，畢竟假日在家也關不住

想來想去往霧峰這一帶走走吧！

講到霧峰推薦景點 ＃林家萊園 ＃光復新村 ＃貓頭鷹教堂

去之前也看了很多知名網紅推薦，

原來在台中霧峰這幾年有發展一個 ＃原流新創聚落

這是一個可以體驗原住民文化的地方，就在光復新村旁邊而已

一般要體驗原住民文化在我印象，九族文化村裡面( *´◒`*)

現在只要在台中霧峰就可以體驗到，擇日不如撞日就安排暑假帶屁孩去瞜～～



為什麼叫『 原流新創聚落 』？

位於霧峰區光復新村，是一處從傳統到現代，從原鄉到都市，

把原住民的文化帶到這裡，可以現場體驗部落生活習慣。

聚落內彙集來自中部原民部落精彩的文化藝術、創新產業、

特色商品和休閒體驗，又有各種原住民文化創意產業產品，

有工藝、編織、陶藝及藤編等文創作品。

不用大老遠舟車勞頓，來 ＃原流新創聚落 就可以讓你值回票價＼(●´ϖ`●)／



本次參加的是園區 南島饗宴－一日套票體驗

園區大約有15個點，每次一日套票都會些許不同

順序也會依當天決定，但包你有吃有玩٩(๑•̀ω•́๑)۶

難得來這裡好好幫孩子紀錄一下生活

體驗活動之前工作人員都會先講解說明當天的行程



五大行程

特色飲食手作、傳統文化體驗、南島風味饗宴、人氣打卡景點、精美闖關禮品



體驗的人都會發一本小冊子

熟稱通關護照，蓋滿可以換禮物喔( *´◒`*)



護照有園區介紹、還有商家資訊



完成店家體驗就可以蓋一個章





通關印章的英文字母讓我很是好奇

為什麼 原流新創聚落據點取名「Llyung」？

Llyung是泰雅族語河流、流域的意思，象徵泰雅族人都順著河流生活，

泰雅族的生活與河流 （ llyung ）息息相關，就像山林中的交通路線，

會在河流匯流處建立部落，以河流跟獵場劃為界線。

以不破壞大自然為主，祖先規定只能在大河捕魚，小河用來種魚苗，

讓自然生態可以延續下去。



泰雅人相信有紋面的人可以通過彩虹橋，回到祖靈的懷抱。

「從原點到原點」這不僅是人生重要歷程，

亦是一種約定人的生命從那裡來，將來也要回到那裡。

（ 官網圖 ）





第一站 特色飲食手作

搗小米體驗

第一次看到原本是米，在大家的努力之下，漸漸的開始有黏性，

跟市區看到的麻糬完全不同，多了一份親手跟汗水的味道⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾



吃起來口感很Ｑ誒！！！沾一些糖粉真的好吃好Ｑ彈

多了小米的香氣，第一雌吃到這樣的麻糬❤️



位於：A5原民見學勞動合作社

這邊可以租借原住民衣服，還有文創商品，深度旅遊介紹。





發酵工坊



泰雅醃肉

我不得不說這瓶打開聞起來味道非常特別😂

這應該是平地人比較不能接受的醃生肉

我只敢吃生魚片，醃生肉真的不敢（ 哈哈哈





現場有直接炒熟服務♥(´∀` )跟煮熱湯

讓我們還是可以吃一下什麼是泰雅族的醃肉

當天在場體驗的人有泰雅族，看到這個眼睛都亮起來

口中都是滿滿醃肉的美味～哪天我有勇氣再來試看看😂





醃肉是泰雅族美食之一，在以前沒這麼發達的年代，原住民會先用大量鹽巴，

將清洗好的豬肉醃製保存，當天醃過的豬肉跟小米拌均勻，

我只看過醃泡菜，整個讓我大開眼界。



準備東西需要

醃好的豬肉、消毒好的玻璃瓶、小米已處理過

