又到了每年孩子最開心的暑假時間
安排戶外行程是必要的，畢竟假日在家也關不住
想來想去往霧峰這一帶走走吧！
講到霧峰推薦景點 ＃林家萊園 ＃光復新村 ＃貓頭鷹教堂
去之前也看了很多知名網紅推薦，
原來在台中霧峰這幾年有發展一個 ＃原流新創聚落
這是一個可以體驗原住民文化的地方，就在光復新村旁邊而已
一般要體驗原住民文化在我印象，九族文化村裡面( *´◒`*)
現在只要在台中霧峰就可以體驗到，擇日不如撞日就安排暑假帶屁孩去瞜～～
為什麼叫『 原流新創聚落 』？
位於霧峰區光復新村，是一處從傳統到現代，從原鄉到都市，
把原住民的文化帶到這裡，可以現場體驗部落生活習慣。
聚落內彙集來自中部原民部落精彩的文化藝術、創新產業、
特色商品和休閒體驗，又有各種原住民文化創意產業產品，
有工藝、編織、陶藝及藤編等文創作品。
不用大老遠舟車勞頓，來 ＃原流新創聚落 就可以讓你值回票價＼(●´ϖ`●)／
本次參加的是園區 南島饗宴－一日套票體驗
園區大約有15個點，每次一日套票都會些許不同
順序也會依當天決定，但包你有吃有玩٩(๑•̀ω•́๑)۶
難得來這裡好好幫孩子紀錄一下生活
體驗活動之前工作人員都會先講解說明當天的行程
五大行程
特色飲食手作、傳統文化體驗、南島風味饗宴、人氣打卡景點、精美闖關禮品
體驗的人都會發一本小冊子
熟稱通關護照，蓋滿可以換禮物喔( *´◒`*)
護照有園區介紹、還有商家資訊
完成店家體驗就可以蓋一個章
通關印章的英文字母讓我很是好奇
為什麼 原流新創聚落據點取名「Llyung」？
Llyung是泰雅族語河流、流域的意思，象徵泰雅族人都順著河流生活，
泰雅族的生活與河流 （ llyung ）息息相關，就像山林中的交通路線，
會在河流匯流處建立部落，以河流跟獵場劃為界線。
以不破壞大自然為主，祖先規定只能在大河捕魚，小河用來種魚苗，
讓自然生態可以延續下去。
泰雅人相信有紋面的人可以通過彩虹橋，回到祖靈的懷抱。
「從原點到原點」這不僅是人生重要歷程，
亦是一種約定人的生命從那裡來，將來也要回到那裡。
（ 官網圖 ）
第一站 特色飲食手作
搗小米體驗
第一次看到原本是米，在大家的努力之下，漸漸的開始有黏性，
跟市區看到的麻糬完全不同，多了一份親手跟汗水的味道⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾
吃起來口感很Ｑ誒！！！沾一些糖粉真的好吃好Ｑ彈
多了小米的香氣，第一雌吃到這樣的麻糬❤️
位於：A5原民見學勞動合作社
這邊可以租借原住民衣服，還有文創商品，深度旅遊介紹。
發酵工坊
泰雅醃肉
我不得不說這瓶打開聞起來味道非常特別😂
這應該是平地人比較不能接受的醃生肉
我只敢吃生魚片，醃生肉真的不敢（ 哈哈哈
現場有直接炒熟服務♥(´∀` )跟煮熱湯
讓我們還是可以吃一下什麼是泰雅族的醃肉
當天在場體驗的人有泰雅族，看到這個眼睛都亮起來
口中都是滿滿醃肉的美味～哪天我有勇氣再來試看看😂
醃肉是泰雅族美食之一，在以前沒這麼發達的年代，原住民會先用大量鹽巴，
將清洗好的豬肉醃製保存，當天醃過的豬肉跟小米拌均勻，
我只看過醃泡菜，整個讓我大開眼界。
準備東西需要
醃好的豬肉、消毒好的玻璃瓶、小米已處理過
把豬肉切大約一公分大小，太大不好放，太小吃起來沒口感
一定要把空氣壓出來，不然在發酵過程中
會產生空氣倒置醃肉品質有問題
位於：A1答母森林發酵工坊
傳統發酵、創意食品、麵包、氣泡飲
也有內用區跟發酵曲體驗區
第二站 傳統文化體驗
編織體驗
園區有一位賽德克族國寶級工藝師-余美玲老師
會帶著大家一步一步的編織流程
成功的表情ε(*´･∀･｀)зﾞ
首先選好自己喜歡的顏色
老師很忙碌要一次教這麼多人
我也趕快幫孩子找位子好讓他們體驗賽德克族靈鳥手作
老師非常有耐心都把手把腳的帶著我們完成每一個步驟
看看完成了＾＾ 可以把禮物帶回家
有眼睛、嘴巴、小腳腳，因為線的顏色不同
每一隻出來的靈鳥都很獨一無二喔
位於：A3余美玲
傳統編織藝品、編織體驗、編織課程
射箭體驗 想體驗當獵人嗎(▰˘◡˘▰)
兒子對這場活動特別有興趣，看看他姿勢可以給100分
早期原住民捕獵就是靠射箭為主，捕捉獵物當作糧食維持生計。
撒立鐵夫木工坊的老闆對於體驗者，都是一個步驟慢慢教導
兒子一開始也是吃鱉很多次(//´/◒/`//)
雖然他嘴上沒有說，但他背後的身影可以感受到
後來在老闆耐心的教導之下成功的射到把上
果然薑還是老的辣，熟能生巧。
位於：撒力鐵夫木工坊
主要木工訂製、獵人射箭體驗、直立鞦韆體驗（單身之夜必須）
第三站 南島風味饗宴
南島媽媽 排灣族阿拜套餐
主食是阿拜，旁邊的配菜有些許調味，白色小碟子是特色小菜
因為有事先定好位子跟時間，一進餐廳就看到風味餐點在桌上了，
南島媽媽的「排灣阿拜套餐」真的很豐盛！！
阿拜其實就很像一般我們吃到肉粽，差別在外型不一樣，
裡面的配料也是些許不同，印象中打開阿拜的時候
有一片綠色的葉子，那個是可以直接吃下去喔。
偷偷跟你們說：黃金泡菜很好吃＾＾推薦
飛鼠不飛 義式冰淇淋
這是南島媽媽本人(◍•ᴗ•◍)ゝ 剛剛吃的餐點出自於他細心的手
會做出這樣的餐點是在一個契機下，先生罹患癌症親手做出來
細心的照料先生三餐少油少鹽的餐點，不輸給外面健康飯盒
而且多了一份南島媽媽的愛在裡面。
位於：C1南島媽媽
排灣族阿拜套餐、創意美食、點心、茶飲
炙熱的天氣就是要來個冰淇淋消暑一下，口味有10多種可以選擇
可以先試吃在挑自己喜歡的口味喔。
店家的冰淇淋顏色看起來是走馬卡龍色的路線，老闆是以天然色素製作而成
我選了一個 ＃臺東藍（ 乳酪蝶豆花➕海鹽 ）
微微鹹鹹口感，聽到海浪聲了ヽ(*´∀`)ﾉﾟ
其他還有 ＃馬告香草（ 原住民香料 ）基本上是用在料理的
創意搭配讓他變成冰淇淋，試吃結果意外搭配清爽，
馬告味道比較強烈，尾韻浮上香草氣息。
套票行程可以任選一球
店內也有內用區，可以吹冷氣吃冰
位於：A2飛鼠不飛
天然義式手工冰淇淋、喝咖啡、飲料
第四站 人氣打卡區
玩不膩盪鞦韆 小孩最愛玩
位於南島媽媽正前方
壁畫彩繪 這也是必打卡景點
第五站 精美闖關禮品
陶器阿丹工作室
裡面有一面牆讓我印象深刻
他是榮獲2023臺中市十大伴手禮之一的領頭羊
會將羊掛在屋頂的瓦片上能迎好運就如同護身符
工作室經營者－何丹秀麗是來自卑南族的陶器藝術家。
何丹秀麗說，家鄉在台東卑南族，與許多年輕族人一樣都離鄉背井工作，
因為思念家鄉把寄託心力放在陶燒窯上，
領頭羊是代表，可以帶『 領 』更多人看到原住民文化，『 頭 』開了文創展地
揚『 羊 』眉吐氣喜上眉梢，手捏出來的每一隻都很特別
創作的初心就是希望可以讓更多人看到原住民的文化
位於：Ｃ3領頭羊的陶花園
藝術品展示、陶藝體驗、茶藝體驗
萊恩寵物手作零食
有養毛小孩的進來逛逛就對了，園區內部空間算寬敞
毛小孩進來跑跳不是問題，因為店狗是兩隻鬆獅犬（ 可以當天他們休假 ）
裡面應有盡有小玩具、零食、配件、以天然手作為主。
胖妹以為這是人吃的點心(๑¯∀¯๑)
是可以吃啦！！但是味道就是很原味哈哈哈
都是無油無鹽讓毛小孩吃得安心健康
店家也有提供小活動，完成就可以領獎喔
整體活動下來真的很充實，體驗到部落的文化習性
在市區都是過便利快速生活，是很難得的體驗活動，
保留最原始的樣子，讓後代子孫也可以參與
讓更多人知道這個 ＃原流新創聚落 不用跑到深山，在台中霧峰就可以報名
原住民的熱情跟口音讓我們之間變得沒距離感，小米酒熱情招待(´,,•ω•,,)♡
吃喝玩樂都一票包起來，讓你值回票價，也買上自己喜歡的紀念品
帶著孩子來園區半天，放電量應該高達100％了，想必今晚一定好睡
最讓我印象深刻就是，泰雅族醃肉體驗，讓我打開思維原來這是一道美食
當天做好會讓我們自己帶上一瓶親手做的醃肉，
已經發酵完成冰進我家的冷凍櫃中嘍！
原流一日套票體驗
⭐️ 體驗價：1299元/人
⭐️ 會提供五大行程（ 吃、手作體驗、人氣拍照、紀念品、傳統文化體驗 ）
⭐️ 所有行程相關內容，以主辦單位為主
⭐️ 沒買票體驗另外付費，禮品跟闖關不提供
原流新創營業資訊
⭐️ 台中市霧峰區新生路100號
⭐️ 週一～週四10:00-18:00，週五～週日10:00-20:00，週二園區休
假日有市集可以逛，對面也有傳統市場，園區外面也有一些特色店家。
附近也可以到 921地震教育園區走走
原流新創聚落官方網站
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玩累了可以再回來找南島媽媽買點心吃(♡˙︶˙♡)
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