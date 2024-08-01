親子同樂的好場所又多了一個選擇，就是南崁溪桃園區第一河濱公園啦！這裡是市府推動的共融式公園計畫的核心遊戲場之一，佔地1.1公頃，相當大呢！

這裡設計了適合各年齡層的新穎有趣遊戲設施，特別是國內少見的跳跳雲，提供多人彈跳空間，小朋友可以玩得特別開心！

目前跳跳雲只有在假日開放，每次最多20人使用，熱門時段每人使用時間限制為10分鐘，這樣更多家庭就能有機會體驗這個超夯的遊戲設施了。趁著假日，帶著小朋友來南崁溪第一河濱公園，一同享受這段快樂時光吧！

南崁溪第一河濱公園的整體工程呈狹長帶狀，以水鳥造型為主題，打造了一個充滿趣味的遊戲空間。這裡依循「無障礙環境」、「豐富性」、「挑戰性」、「主題性」、「自然性」及「服務完整性」六大原則，以「波動」為概念設計各項遊戲，營造出符合水元素特色的共融式遊戲場。

四葉愛心幸運草涼亭

公園內還規劃了自行車步道，讓你和家人能夠享受騎行的樂趣。

遊戲場總共分為三區：震波區（2-12歲）、水波區（全齡）、運動波區（13歲以上）。震波區內的鞦韆專為2-12歲的孩童設計，圓盤鞦韆一次可以容納2-3名孩子，甚至家長也可以一起共乘，增添親子互動的樂趣。彈跳網也是小朋友們的最愛呢！

彈跳網

南崁溪第一河濱公園還貼心地規劃了公共廁所和無障礙廁所，並且有專人定期清潔維護。

S型遊戲道專為5-12歲的小朋友設計，透過跑、跳、爬、鑽、拉、盪等動作，讓他們在高低起伏的環境中享受七感體驗。遊戲道以鐵琴樂音和五彩玻璃的折射為特色，營造出豐富多彩的遊戲場景，讓小朋友能盡情遊玩和成長。

水循環景觀設施不僅環保，還能提供遊樂的樂趣，這些設施不僅美化了公園環境，還通過水的流動和循環，為遊客帶來互動和放鬆的空間。

小孩最喜歡的沙坑也是公園中的亮點之一，他們可以在這裡盡情玩耍和建造沙堡，公園還貼心地設置了洗腳台，方便遊客在玩完沙後清潔手腳。

運動波區特別為13歲以上青少年打造的森林挑戰區，這裡結合了運動產生的光影變化，讓你在樹林中享受獨特的光波體驗。這不僅是桃園首個培養童軍精神的遊憩空間，還設計了遊戲空間，可訓練全身肌肉伸展和平衡感，同時刺激身體的感官體驗。

這弟弟真是太厲害了！他不僅體力超好，而且在各種挑戰中都表現得非常出色，真是一路過關斬將啊。

這彈跳網好可愛啊！

玩累了，來這裡的休憩樹網躺一下是個不錯的選擇。

運動波區最厲害的設施非滑索莫屬，不僅好玩刺激，還讓你一玩就停不下來，絕對是遊樂的好去處。

考慮到了銀髮族的需求，特別設置了健體設施，讓老年朋友們也能在這裡享受運動的樂趣和健身的好處。

南崁溪的美麗景色令人心曠神怡，擁有迷人的自然風光和寧靜的氛圍。

過了這座青溪橋，對面就是著名的三民運動公園、桃園親子館和土地公文化館，都是可以順道一遊的好去處。

來南崁溪第一河濱公園遊戲場真的超方便！無論是搭乘大眾交通工具或自行開車都很方便。搭桃園客運到新永和市場下車，就能輕鬆抵達遊戲場。而開車來的朋友們，旁邊還有自費停車場，停車也是一點都不麻煩。

桃園市的新永和市場蓋了2年多，現在已經成為一個光鮮亮麗的市場。婆婆媽媽們再也不用在髒亂的路邊買菜了，市場裡乾淨又整潔，讓購物變得更愉快。

搭乘大眾運輸前往火車站，搭乘臺鐵至桃園火車站，轉乘公車220、221路至新永和市場站，再步行約5分鐘抵達南崁溪第一河濱公園。公車：經220路、221路、222路、223路至新永和市場站，再步行約5分鐘抵達南崁溪第一河濱公園。自行開車前國道1號49號出口轉台4線往桃園市區方向，左轉民光東路，右轉中央街，車可以停新永和市場，再步行約10分鐘抵達南崁溪第一河濱公園。

地址：桃園市桃園區三元街51號

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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