輝葉大佬酸菜魚

最近酸菜魚在台灣真的超級火紅，遍地開花超多品牌都推出自己的酸菜魚品牌，一開始軟西聽到輝葉想說不是賣按摩椅的嗎?!結果輝葉大佬酸菜魚真的是由健身及按摩椅領導品牌輝葉所創辦，跨足餐飲品牌推出輝葉大佬酸菜魚。這次新開幕的輝葉大佬酸菜魚，地點選在南京復興站慶城街一號4樓，交通超方便又一路開到凌晨一點，慶城街一號餐廳多一個午晚餐宵夜的好選擇，輝葉大佬酸菜魚獨創奶香酸菜魚，還有果香青檸、番茄魚等，口味選擇多適合聚餐吃香喝辣，慶城街一號美食推薦給軟絲們。輝葉大佬酸菜魚一樣收錄在軟西的南京復興美食推薦中。

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慶城街美食 輝葉大佬酸菜魚用餐環境

健身及按摩椅品牌輝葉所創立的輝葉大佬酸菜魚，位於慶城街1號4樓，交通超方便，很適合下班跟朋友同事來聚餐，輝葉大佬酸菜魚直接一路營業到凌晨一點，宵夜時段又多了個酸菜魚選擇啦。

輝葉大佬酸菜魚紅白裝潢配色大膽醒目，搭配各種紅白搶眼Slogan，一進門就眼睛很忙到處研究逗趣標語。

輝葉大佬酸菜魚座位數很多，用餐空間寬敞明亮，大多4-6人座，多人聚餐也可以坐這區，建議可以先訂位，不然用餐時段輝葉大佬酸菜魚可是人潮滿滿。

軟西第一次吃酸菜魚，輝葉大佬酸菜魚獨家推出濃厚奶香酸菜魚，是店內招牌口味，還有比較清爽不辣的果香青檸，不吃辣的番茄魚等，多人聚餐可以挑個1-2款一起分食超熱鬧，其他菜色如各類烤串、口水雞等都很下飯，文末有輝葉大佬酸菜魚菜單可參考。

之前軟西就有吃過慶城街的日式居酒屋一号基地，樓上還有知名火鍋海底撈，這次在4樓新開幕的輝葉大佬酸菜魚，座位多氣氛熱鬧活潑，店裡放著K-POP、美式舞曲等，很適合三五好友聚餐，慶城街餐廳推薦給軟絲們。

另外柯軟注意到輝葉大佬酸菜魚整體形象是用大哥LOGO，但每桌旁邊都會有一隻毛茸茸的陪吃貓咪，鐵漢柔情簡直就是最佳反差萌代表，超級可愛。

慶城街美食 輝葉大佬酸菜魚美食介紹

愛你小黃瓜(NT68)

輝葉大佬酸菜魚小黃瓜爽脆甜口，簡單蒜泥調味，當做酸爽有辣度的酸菜魚中間休息口感相當適合。

濃厚奶香酸菜魚(中皿NT688適合1-2人)

金針菇/鳥蛋/木耳/寬冬粉/老油條(加點NT50/份)

五花肉片/蝦滑(加點NT88/份)

輝葉大佬酸菜魚有獨家奶香口味，推薦來必點，裡面已經有酸菜、金針菇、木耳、寬冬粉、五花肉片跟魚片，如果要另外加點裡面的料需要一次點完，會一次下去煮，上桌滿滿一盤超霸氣。

輝葉大佬酸菜魚的酸辣香中帶有溫潤奶香，喝起來順口不油膩，還帶花椒麻香氣，不管是魚片或是肉片都裹上一層濃稠酸爽，辣得在口中成一團小小火焰微辣燒出食材鮮美，吃得柯柯冒汗覺得過癮，不愧是輝葉大佬酸菜魚招牌口味。

酸菜魚的魚片店員有貼心提醒沒有刺，但是吃得時候還是要小心注意，魚肉滑嫩有彈性，煮久了還是可以吃到細緻魚肉鮮香甘美，五花肉則是肥瘦兼具，薄嫩油脂感加上酸度更顯鹹香入味。

濃情炸蛋(加點NT50/份)

炸蛋推薦軟絲們來輝葉大佬酸菜魚一定要點!外層蛋白炸得超級酥脆，一戳破流心蛋黃溢出，外酥內軟又吸飽湯汁，真的必點。

除了魚片、肉片外，裡面的金針菇、寬粉超級咕溜滑順，料多味美，喜歡吃辣的可以挑戰輝葉大佬酸菜魚其他口味，保證下飯!

辣椒粉/野山椒

輝葉大佬酸菜魚還有搭配沾料，可以沾著吃或是直接加到酸菜魚裡面，但軟西覺得酸菜魚本身已經很夠味了，就沒有用到囉。

老眷村蔥油拌麵(NT88)

輝葉大佬酸菜魚的蔥油拌麵不辣，迷人蔥油醬香順濃穿梭口鼻，古早味油蔥帶酥香，麵體超帶Q勁彈牙，這碗搭配重口味的酸菜魚相得益彰。

開胃口水雞(NT268)

口水雞雞肉肉質超級柔嫩不腥口，上方雞皮很像果凍般冰順滑口，但隨之而來的是刺激辣度，香辣對味，吃一口要趕緊喝輝葉大佬酸菜魚的解辣飲品，嗜辣者會很愛的一道。

全部都來一串(NT168)

藕片/小豆干/土豆片/鳥蛋/雞肉/毛肚/魔芋/雞心(品項賣完會依現場食材調整更換)

輝葉大佬酸菜魚除了酸菜魚還有串燒系列，這個什麼都來一串最適合軟西這種選擇障礙的人，雖然紅通通有辣度，但輝葉大佬酸菜魚的辣是在嘴裡提升香氣，不會讓腸胃絞痛不適，整桌飄香根本就是白飯殺手。

雞爪膠質感軟彈，被辣油包覆多層潤口。

毛肚爽脆有韌度，土豆片綿密入口化開，鳥蛋跟藕片也都沾滿滿辣醬，尾韻微微芝麻香氣超過癮。

椰漿西米露(NT68)

吃飽喝足可以來個甜點轉換口味，輝葉大佬酸菜魚的西米露是比較偏軟黏，稍微黏在一起，不過椰香清甜，拿來解辣剛剛好。

蔓越伊人(NT108)

在輝葉大佬酸菜魚也可以喝到手搖等級的飲料，這款蔓越伊人是服務生推薦的，上面有輕柔細綿奶蓋，可以單吃或是拌到飲料中，蔓越莓果香酸香果香馥郁，又有厚奶茶香，交織成酸醇回甘的特色飲品，不甜口意外清爽，吃一口酸菜魚就要大吸一口解膩消辣。

柏克金黃拉格(NT138)

喝啤酒也是另種解辣神器，輝葉大佬酸菜魚連啤酒杯上都有專屬標語，好拍增添趣味。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

慶城街美食 輝葉大佬酸菜魚菜單

輝葉大佬酸菜魚

健身及按摩椅領導品牌輝葉跨足酸菜魚推出輝葉大佬酸菜魚，軟西第一次吃酸菜魚，喜歡吃辣的絕對會愛上，不吃辣的輝葉大佬酸菜魚也有番茄魚、果香青檸口味，五種口味選擇多多，中大特大三種尺寸，適合三五好友聚餐吃飯，輝葉大佬酸菜魚一路開到凌晨一點，宵夜想吃酸菜魚也可以來慶城街吃香喝辣一番，慶城街1號餐廳推薦給軟絲們。輝葉大佬酸菜魚一樣收錄在軟西的南京復興美食推薦中。

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