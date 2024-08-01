台中吃到飽推薦。新天地樂食百匯是台中吃到飽Buffet、婚宴會館相當有口碑的老字號品牌了，不少老饕都知道想要吃海鮮的話一定會來他們家，種類真的相當豐富，三點蟹、鮮蝦、生蠔、生魚片、淡菜、扇貝、鮑魚蒸蛋、香魚、鮭魚……真的數不清，而且還有為蔬食朋友準備的菜色也非常多元，所以大夥來這裡聚餐吃飯都能吃到屬於自己喜歡的種類跟需求，真的超讚的！

新天地樂食百匯吃到飽

營業時間 午餐時段 11:30-14:00 / 平日晚餐 18:00-20:45 / 假日晚餐 17:30-20:45

電話 0422476222

地址 406台中市北屯區崇德五路345號1樓

臉書專頁點我； 官方網站點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

新天地樂食百匯位於台中北屯崇德五路上，緊臨三分埔公園與上景興市場，開車過來的話鄰近有幾個收費停車場可以停，小金也幫大家實測從台中捷運文心崇德站走過來的話大約只要15分鐘，也是非常方便的。

新天地樂旗鑑店外觀就非常吸睛，進到裡頭這延伸到二樓的迎賓樓梯也有不少新人會在這裡拍婚紗呢！位於左手邊就可以看到新天地樂食百匯的入口啦~時間還沒到就會有不少客人先來這裡排隊了喲~在台中吃到飽餐廳是有一定口碑的，

說真的超過百種食材可以吃，要一道一道跟大家介紹到完真的不可能，這次小金來這就是特別衝著他們的海鮮吃到飽來的，所以文章中會盡量跟大家介紹必吃的品項跟海鮮類別，這次吃完立刻就要再約下一攤帶媽媽來大吃特吃啦！

首先要跟大家介紹的重頭戲（晚餐、假日限定）「生蠔」，小金是假日中午過來用餐，中午的話會在12：30時推出來發放，發放前服務人員也會逐桌提醒客人，一次一份是兩顆想要再吃的話就再繼續排隊就可以囉！

另外在現烤區那裡也會推出焗烤淡菜，大家只需要帶著夾子過去放好就可以輕鬆等美食上桌，鮮美的生蠔加上奶香四溢的起司烤過後真的是絕配，這連平常不大吃生蠔的友人都大讚必吃

以為這樣就沒了嗎～那可太小看新天地樂食百匯了，這烤鮮蚵也是超級人氣料理之一，小金特別拿五十元銅板來給大家看一下這鮮蚵的size有多大顆，是不是真的很有誠意，他們提供的食材認真是沒在客氣的，就是要每個客人都吃的開心滿意。

再來這海鮮區真的是一進門就吸引了我的目光，二話不說直接衝到這來啦~但大家別擔心服務人員補餐的速度真的很快，而且還有超多好料等著大家，所以別贄心先每種各嚐一些再來繼續拼！完全實現海鮮吃到飽的願望~

喜歡吃海鮮的朋友都知道三點蟹鮮甜的滋味與細緻的蟹肉非常迷人，要知道三點蟹在市場上的價格也是極為高的，來這不多吃幾隻怎麼可以呢！誰說秋天才吃蟹，新天地樂食百匯的三點蟹除非是買不到或是品質未達標，不然可是全年供應的，想吃來就對了。

另外蒸籠區這裡也有多道經典的港式點心可以選擇，但一旁的「鮑魚茶碗蒸」立馬吸引了我的目光，整顆的鮑魚做成的茶碗蒸到底是有多豪邁～哈哈哈！這個也是超級人氣品項，而且也是假日限定的喲！Q彈的鮑魚配上滑嫩的蒸蛋，再加入了鮮菇去提出風味的層次，真的是要來個幾碗才過癮。

入座後小金立馬先衝一波龍蝦湯啦~現煮的龍蝦湯那鮮美的滋味真的讓人受不了，對了對了~平日午餐與晚餐/假日提供的菜色會有幾道限定款的差異，有的餐點也是季節限定推出的，如果想知道的話可以留意臉書最新動態或是訂位時跟服務人員確認一下自己想吃的料理是否目前有提供喲~

新天地樂食百匯收費標準(實際營業資訊依店家公告為主)

生魚片、握壽司區也是非常熱門的區域，鮪魚、鮭魚、鯛魚、旗魚、黃金飛魚卵…等，壽司則有龍蝦沙拉握壽司、炙燒鮭魚握壽司、炙燒帆立貝握壽司、玉子燒握壽司、炙燒鰻魚握壽司…等，真的是要多來幾次才能夠吃的完全部食材，不過新天地樂食百匯不定期也會更新還有提供季節限定的品項，所以想吃美食來就對了。

再來怎麼可能放過現切爐烤窩心沙朗牛排跟這爐烤煙燻圓大腿，想吃幾片就跟師傅說直接豪氣的切給你，一旁也有幾款不同的沾醬提供大家選擇，小金自己是很推薦大家可以來點玫瑰鹽去提出肉的鮮甜味就很讚了。

再來推薦大家來一定要喝上幾碗這現沖牛肉湯，主廚已經貼心的幫大家把肉跟配料以黃金比例配好，只需要淋上一旁的高湯就可以，端回到座位的時間剛好是最佳的品嚐時刻，記得趁熱喝喲～

來到取餐區只要看到有放了盤子讓大家夾夾子的地方就知道是現點現做的區域啦～大家一入座可以先把所有的夾子帶上，然後先走完一圈把想吃的現點現做品項都先夾好，這樣拿完其他食材，剛好服務人員也幫大家把做好的料理送上桌啦！

My God~沒想到除了鮮美的三點蟹之外還有這爆炒鹹香的炒蟹！！新天地樂食百匯不愧是Buffet界海鮮吃到飽的霸主，再說一次推薦喜歡海鮮的朋友真的要來吃一次，保證一試成主顧，真心不騙。

炸物區也是一個迷人的區域，金黃香酥的炸物剛起鍋熱呼呼的又香又酥，特別是這一隻隻香酥的黃金炸蝦，實在是讓人忍不住多拿了幾隻，老天兒啊～新地樂食百匯雖看上去不大，不過提供的品項真的相當的豐富。

來這真的是餓兩天都不夠~哈哈哈！就連飽餐一頓後的甜點選擇也非常的豐富，各類蛋糕、手工餅乾、手工糖果、松露巧克力、哈根達思冰淇淋、明治冰淇淋、塔拉朵冰淇淋、霜淇淋、冰沙…等，是不是希望自己可以有兩個胃。

除了上面這些放在甜點區的甜點之外，在蔬食區的吧檯這裡有一個穩身其中的美味，那就是「蜜芋頭」，綿密的口感帶點Q勁又香又甜~推薦大家一個隱藏吃法，去擠一點霜淇淋再把蜜芋頭放上去，真是太過癮了。

最後大家一定不要忘記留一點胃的空間給這個現點現烤的「栗子燒」，有「奶油」、「紅豆」、「芝麻」三種風味可以選擇，供應的時間是有限的喲~所以想吃的朋友記得可以趁早把夾子在時間內拿來放好，再來就是等完成後服務人員送上鬆軟香甜的栗子燒啦！

吃的那麼飽是該來點飯後水果均衡一下飲食，水果吧這裡每天會有十種不同的新鮮水果輪番上陣，一旁還有新鮮現榨果汁可以喝，呼～看到這是應該要拿起電話訂位了吧！大家別急往下看完最後有用餐價位，就知道為何70年的品牌經營了20多年的自助餐至今仍是人氣居高不下啦！

一走進入口處這些瓶裝的飲料跟酒類當然也都是可以無限暢飲喝通海的，罐裝啤酒、生啤酒、水果酒、紅酒…都是無限暢飲，想著等等一邊吃著螃蟹、鮮蝦一邊喝著冰涼的生啤酒就超開心的。

未成年不得飲酒、酒後不開車~要理性飲酒喲！

餐點的分佈大致上分為入門處的酒水、甜點區、再來是冷吧區、蔬食區、飲料甜點區、生魚片/日式小品區、現煎烤區、熱炒區、現切區、炸物區幾個主要的區域，一共超過百樣食材料理可以選擇，重點是價位實在是親民，小金就把用餐價格放在文末讓大家看看囉！

新天地樂食百匯對於蔬食的朋友也是照顧有佳，說真的這些蔬食我吃起來真的完全不感覺自己吃素，像是松露燉飯這超經典美味料理也有耶～另外還有三道不同的燉湯也是蔬食朋友可以吃的，所以聚餐來這裡是不是不用擔心吃不吃牛、吃素的問題，大家都可以吃的很開心。

用餐的空間就緊臨在整個自助取餐區旁，桌子大小跟走道空間都非常的寬敞舒適，這樣大家取餐時也能輕鬆自在不擁擠，不少公司聚餐、尾牙春酒、旅行團、謝師宴…等餐會也都會選擇來這裡，大夥想吃什、喜歡吃什自個兒拿，說真的比起辦桌菜來的划算許多呢！台中吃到飽小金現在真心大推新天地樂食百匯

新天地樂食百匯吃到飽

營業時間 午餐時段 11:30-14:00 / 平日晚餐 18:00-20:45 / 假日晚餐 17:30-20:45

電話 0422476222

地址 406台中市北屯區崇德五路345號1樓

臉書專頁點我； 官方網站點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

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