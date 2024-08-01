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坐落在前往日月潭的必經之地的「日月町複合式商場」，以生活為核心概念，匯集購物、觀賞、休息、餐飲及放鬆心靈，讓顧客一次滿足，並創造南投埔里當地的價值及促進繁榮。不僅引進全球知名的日本書店品牌 TSUTAYA BOOKSTORE，打造生活風格美學空間及引進東京人氣咖啡店 WIRED CAFE。此外，進駐品牌包括日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等。山延廊空間匯聚了眾多品牌餐飲化身為獨家餐車限定店，並設置了全台最美的中油加油站、特爾電力超充旗艦站，以白色為主調，展現極致的素雅之美！
位於1樓的「日月本家」是一個融合創新與傳統的品牌，致力於延續古人智慧並深植在地文化於每件產品中。限定商品大地之春、熾熱之夏、和風之秋、霜香之冬口味獨特，詮釋古老智慧二十四節氣並創造嶄新、打破傳統，店內打造策展型創意空間，讓產品如同藝術展品，消費者在購物中體驗濃厚的在地文化與歷史價值。
東京超人氣咖啡店 WIRED CAFE」，融合現代時尚的設計和舒適的環境，並提供多樣化的餐點，以台灣人喜愛的早午餐為基礎菜單，承襲日本傳統的「一汁三菜」飲食方式融入其中，還有WIRBD 獨家炸豬排起司黑咖哩、漆器盛裝的和洋重箱以及層次豐富的焙茶蛋糕捲，絕對是不能錯過的美味！
來自台灣魚池鄉，創立於2008年的茶品牌「朝霧茶莊」，將山林定格的台灣好風光作為品牌的印記，藉此期許朝霧茶莊成為代表台灣的紅茶品牌。「有益帖」為南投埔里在地品牌，擁有近50年的農場經驗，種植各種無毒無農藥的草藥，並結合豐富的中藥知識，調製成草本茶與保健食品。山延廊精選6家特色品牌，「桑心實驗室」首台餐車，180度煎烤的煙燻培根、牛胸肉，濃郁多汁。搭配紅茶麵包、新鮮農場生菜。大口品嚐精釀啤酒、特調咖啡。100%使用日本進口宇治抹茶的抹茶冰淇淋及多樣特色甜品的「茶茶小王子」。各式底醬、蔬菜、肉類，搭配出的多種口味披薩的「JavS Pizza」。結合東南亞天然香料與新鮮食材，用最貼近人群的方式與大家見面「囍串串」。傳統與潮流碰撞出的特色飲品，蜜餞奶蓋茶多種玩法雙化的飲品組合「文武茶心」。日式刨冰甜「YANOKOKU」，全台第一台八刻餐車。
開幕好禮活動「尋找浮拉格」憑園區單筆消費發票面額滿＄200即可免費參加，完成活動有機會獲得餐券等限量好禮。TSUTAYA BOOKSTORE 目月町店推出開幕滿額贈與加價購好禮，8/1-8/15凡於店內消費即可以199元加購 IRITA 保濕、緊緻雙膜組、滿299元即贈新肌寬無境之旅洗沐護膚體驗組，8/16-9/1 凡於店內消費即可以249元加購潤覺茶茶籽潤澤輕旅行組、滿888元即贈SECHIU 乾洗手噴霧 60ml！
日月町複合式商場
地 址：南投縣埔里鎮中山路四段235之8號
官方網站：《日月町複合式商場官網》
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