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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 炸全雞只要388元！外觀像烤雞，多汁又嫩不油膩

炸全雞只要388元！外觀像烤雞，多汁又嫩不油膩

2024-08-01 17:21:00 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：102
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窩客好文

我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：280篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

黃金春雞 大溪老街店
place桃園市大溪區信義34號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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位於大溪老街的外圍，是桃園鄉民網傳的最強封神炸雞，雖說是用炸的，但完全不油膩，雞肉鮮嫩不會柴，還附上獨門超強醬汁，是桃園大溪必吃的美食之一

撰文。拍攝／呂萱萱

位於信義路上，就在大溪老街的外圍，大部份的客人都是打電話預定，時間到了再來拿比較方便

餐點除了炸全雞，若人多的話，另外也有其它套餐可選擇

黃金春雞大溪老街店慶開幕！黃金春雞只要388元！（正確活動內容以店家公告為主）

好先進！還有點餐機

因為炸雞要等25-30分，所以建議各位可以先預定，這樣就不用在現場等太久

店內雖然很小間，但乾淨度表現的很不錯，有感覺店家很維護環境衛生，油鍋也不會黑黑臭臭的

黃金春雞是完整一隻下鍋直接炸，過程還滿厚功的，聽店員說有分二個不同溫度的高低油鍋輪流炸，而且還要用計時器，來紀錄油炸的時間

本來以為炸完起鍋就好了，沒想到還要用溫度計量一下溫度，確正有達到標準，才能出貨給客人

今天我們二個女生，點了一隻黃金春雞，還有二瓶五桑茶，不得不說其實吃完真的非常飽！

老實說，第一次看到黃金春雞，金黃色的表皮，真的會讓人誤以為是用烤的

雖然沒有裹粉，直接下油鍋炸，但完全沒有油耗味哦

炸全雞還會附上手套，很方便剝雞，載著手套吃也不怕沾手

真的太誇張！一剝開就爆雞汁，這炸功真的不得了，表皮金黃酥脆，雞肉軟嫩不會柴，表現的相當出色

雞肉本身有先醃過，所以其實不沾醬，吃原味就滿好吃的　

這次的醬料，我們選擇秘制椒麻醬、韓式甜辣風味醬

雖說我覺得原味就很好吃了，但重口味的朋友很建議可以沾醬吃，別有一翻風味哦

秘制椒麻醬，口感是小小小辣，有點甘甜，沾一點點就很提味

韓式甜辣風味醬，口感偏甜，其實辣度不高，是小孩都會很喜歡的味道

另外也很推薦店家的五桑茶，選用易開罐的冷泡方式去製作，比較能保留茶味本身的口感，很好喝，不會苦，搭配炸雞很剛好

原文連結 https://evanchiny.com/taoyuan-daxi-fried-chicken/

 

 

 

 




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