ＣＰ值超高的私廚餐廳， 一個人只要580元（最少四人份/且需三日前預定）就能吃到花雕蝦、蔥油雞、鱔魚麵、鮑魚芹菜、軟絲、有松阪豬的沙茶爐。另有額外私廚菜單， 水產會專程預訂，適合公司行號及家庭聚餐，也有包場服務哦
撰文。拍攝／呂萱萱
ＣＰ值真的高到破錶了（如上圖）這樣一整桌不到2400元（一個人580元/共四人份）實在有夠超值！
位於遼寧街上，八德路跟長安東路二段中間，捷運南京復興站步行約七分鐘可到
店內用餐空間雖然不大，但整體佈置古色古香
餐具、醬料、飲料自取
↑老睦汕頭沙茶爐
裡面配料超豐富！有排骨酥、貢丸、芋頭、玉米、魚餃、凍豆腐、南瓜、蘿蔔…等滿滿蔬菜，上面還撒上蛋酥，湯頭有淡淡的沙茶，但不會太燥熱，喝起來很甘甜
看到這盤松阪豬，整個嚇一跳！說是讓我們涮沙茶爐吃，實在有夠大方的
松阪豬咬起來很有脆度，放到沙茶爐涮個幾下，吸飽湯汁，真的超級美味
私藏紹興花雕蝦：這紹興花雕蝦的尺吋真的很大，酒香迷人，口感清爽又彈牙
椒鹽│台味軟絲：用酥炸的方式料理，口感不會乾，外酥內軟又多汁，吃得到軟絲本身的甜味
櫻蝦瑤柱芽白菜：一開始以為這道可能沒啥味道，但一口吃下讓人驚豔！白菜與櫻花蝦還有干貝一起拌炒，這味道也太鮮甜了
清炒│鮑魚芹菜： 竟然還有鮑魚！CP值真的破錶了！鮑魚Ｑ彈有咬勁，味道非常鮮甜，芹菜也很清脆，吃起來不會刮嘴
這是店家今日招待的甜品，可愛又好吃的馬卡龍
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