ＣＰ值超高的私廚餐廳， 一個人只要580元（最少四人份/且需三日前預定）就能吃到花雕蝦、蔥油雞、鱔魚麵、鮑魚芹菜、軟絲、有松阪豬的沙茶爐。另有額外私廚菜單， 水產會專程預訂，適合公司行號及家庭聚餐，也有包場服務哦

撰文。拍攝／呂萱萱

ＣＰ值真的高到破錶了（如上圖）這樣一整桌不到2400元（一個人580元/共四人份）實在有夠超值！

位於遼寧街上，八德路跟長安東路二段中間，捷運南京復興站步行約七分鐘可到

店內用餐空間雖然不大，但整體佈置古色古香

餐具、醬料、飲料自取

今天的私廚料理，是一個人580元，一整桌四人份不到2400元，就有魚、有蝦、有肉的七道菜，真的很豐盛！

↑老睦汕頭沙茶爐

裡面配料超豐富！有排骨酥、貢丸、芋頭、玉米、魚餃、凍豆腐、南瓜、蘿蔔…等滿滿蔬菜，上面還撒上蛋酥，湯頭有淡淡的沙茶，但不會太燥熱，喝起來很甘甜

看到這盤松阪豬，整個嚇一跳！說是讓我們涮沙茶爐吃，實在有夠大方的

松阪豬咬起來很有脆度，放到沙茶爐涮個幾下，吸飽湯汁，真的超級美味

私藏紹興花雕蝦：這紹興花雕蝦的尺吋真的很大，酒香迷人，口感清爽又彈牙

椒鹽│台味軟絲：用酥炸的方式料理，口感不會乾，外酥內軟又多汁，吃得到軟絲本身的甜味

古早味蔥油雞： 蔥油雞跟別人不一樣，雞肉已經切好條狀，很方便入口，淋上古早味醬汁，還有下面滿滿的豆芽，真的很豐盛

櫻蝦瑤柱芽白菜：一開始以為這道可能沒啥味道，但一口吃下讓人驚豔！白菜與櫻花蝦還有干貝一起拌炒，這味道也太鮮甜了

清炒│鮑魚芹菜： 竟然還有鮑魚！CP值真的破錶了！鮑魚Ｑ彈有咬勁，味道非常鮮甜，芹菜也很清脆，吃起來不會刮嘴

錦滷│老睦鱔魚麵：店家的必點招牌之一，選用最優質的四川黃鱔和層次豐富的五印醋，採用高溫快炒，香氣鍋氣十足，鱔魚口感很鮮嫩，麵條也很入味

這是店家今日招待的甜品，可愛又好吃的馬卡龍

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