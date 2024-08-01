❤️#貓少女x美食

又要來分享超可愛的超強聯名啦☺️

85度C過20歲生日囉！

首度聯名超人氣「變種吉娃娃」✨

推出「甜蜜吉幻世界」搖搖吸管杯🥤

超可愛的插圖，真的太療癒～

由LocknLock製作超可愛的環保杯！

外觀有變種吉娃娃和85度C超Q元素，

還有85度C的飲料跟蛋糕，超萌的🥳

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這款是吸管杯設計，環保又好用呢！

珍珠也可以用360度轉轉吸管品嚐，

喜歡吃配料的人一定會喜歡，超過癮～

不僅精緻、可愛，還有700ml大容量，

讓你可以喝滿滿的飲料，超幸福😆

杯子有矽膠提袋設計，掛著也可以呢～

不管是日常用品或出國旅遊都超方便！

可愛必敗的環保杯，一定要收藏💕

目前全台數量僅剩不多，要加購要快唷！

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📍IG：@85cafe

🎉活動優惠資訊🎉

85度C 20週年X變種吉娃娃「甜蜜吉幻世界」

1. 即日起，消費任一商品加價購 $588即可加價購

2. 嚼對搖搖吸管杯：加價購588元(市價829元)，LocknLock樂扣樂扣/透明杯身/700ML/360度轉轉吸管/矽膠提袋

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#變種吉娃娃在85度C #甜蜜吉幻世界

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