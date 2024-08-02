這是一個充滿真人真事和歷史故事的地方——異域故事館。這裡透過專業導覽和影片，用互動方式和裝置藝術，讓我們了解那段被遺忘的歷史。跟著導覽員的腳步，我們可以深入了解孤軍的故事和戰爭的殘酷，這樣更能珍惜當下的生活。這個地方非常有意義，來訪時建議先預約，透過導覽和實境，你會感受到完全不一樣的忠貞新村。周邊還有市集、美食和市場，成為桃園假日出遊的好去處。

異域故事館位於忠貞新村文化園區內，假日這裡有市集，整個園區充滿異國風情。

附近還有雅聞魅力博覽館等景點可以順道一遊。

這裡有一間充滿峇里島風情的熱帶雨林玻璃屋餐廳，非常適合來一場心靈療癒之旅。

異域故事館的外型非常適合拍照，條紋的設計加上滿滿的國旗飄揚，讓你彷彿來到了異國他鄉。

異域故事館採預約制，建議先在網路上預約。每天有四場導覽，時間分別為10:00、11:00、14:00、15:00，每場開放20人，假日還會加開現場登記。​​​​​​​

假日戶外有市集，非常熱鬧，連廁所都很吸睛！

異域故事館免費參觀，採用深度互動導覽方式，以亂、靜、迷、回、容五大主題，讓我們了解孤軍的故事及忠貞新村的文化背景。除了有實物模型展示外，也結合裝置藝術和多媒體互動設施，讓我們了解異域孤軍這個鮮少人知的部隊。

異域指的是一群在金三角地區為國打仗30年並犧牲的孤軍。

首先，影片介紹這段被遺忘的歷史，片長約10分鐘。

第一展區亂：實彈射擊的聲音讓我們感受當時的震撼，地板上佈滿子彈，讓我們體會他們當時的處境。

第二展區靜：用藝術作品表達小女孩面對戰爭帶來的創傷。

第三展區迷：設有互動裝置體驗，可以為罌粟花圖上顏色，寫下心願並署名，製作獨一無二的專屬卡片。

異域孤軍又稱泰北孤軍、泰緬孤軍，是指民國38年中華民國政府遷台後，滯留在金三角的國軍部隊。

第四展區回：用時光回廊的形式讓我們回顧這段歷史。

第五展區容：還原當時的生活場景。

周邊美食推薦阿美米干，還有其他好吃的地方可以探索。

周邊景點包括楊梅雅聞魅力博覽館

這裡有脈輪香氛步道，讓你彷彿置身大自然的森林浴中，接受芬多精負離子的洗禮，相當療癒。影片分享

在雅聞魅力博覽館，你可以穿梭在玫瑰花海中，聞著撲鼻而來的玫瑰香，感受濃濃的峇里島風情，超浪漫的！影片分享

園區內還有一個熱帶雨林餐廳，雖然是室內，但整棟玻璃屋採光良好，屋頂掛滿綠色盆栽，環境超舒適，非常適合來這裡享用美食並放鬆心情。

充滿異國風情浪漫宮廷玫瑰花園是最佳美拍場景。

異域故事館(預約制)：桃園市平鎮區中山路70號；營業時間：10:00-17:00（周一公休）

雅聞魅力博覽館:桃園市楊梅區中山北路一段21巷1號；營業時間：08:30-17:00

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