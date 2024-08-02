桃園最近又有一個超讚的新增景點！除了大有梯田生態公園，現在第一河濱公園也變得更加好玩啦！這裡全新改造出一個大型的共融式遊戲場，地點就在桃園三民公園旁邊。這個遊戲場真的超級豐富，從戲水池、玩沙區到溜滑梯，還有攀岩柱和小型溜索，甚至還有一個超大的雲朵彈跳床！最棒的是，這些設施全部都是免費的，非常適合全家大小一起來玩樂。

這個遊戲場的設計很注重和自然生態的結合，保留了原有的綠地，設置了三大區域的遊戲設施。分別是緩和遊戲與體健設施區、水道與沙坑景觀設施區，以及森林冒險區。

特別的是，對幼兒的設計也很周到，有彈跳床、戶外敲擊樂和觸覺步道。青少年則可以在森林挑戰區中挑戰自己的全身肌肉，提升平衡感。這裡的設施真的是為了讓大小朋友都能盡情享受玩樂的時光。影片分享

另外，假日限定的雲朵彈跳床開放時間是從早上9點到下午6點，每次可以玩10分鐘，記得要脫鞋上去，建議穿襪子，夏天的沙子可能會有點燙。

水循環玩水設施的開放時間也很值得注意。2024年7月和8月的週一會進行場地維護，不開放。噴水時間是上午10點到12點，下午2點到4點，每半小時放水10分鐘，具體時間還是要根據官方公告為準。

森林挑戰區設施適合所有年齡層的人來挑戰，非常適合全家一起來動一動，享受體能挑戰的樂趣。影片分享

這麼棒的遊樂場真的是桃園親子出遊的好去處，還能在周圍找到美食，像是一私麵宅就是不錯的選擇。快帶著家人來體驗這個免費的大型遊樂場吧！

周邊美食：一私麵宅

第一河濱公園：桃園市桃園區三元街51號

一私麵宅：桃園市桃園區自強路207號；營業時間：11:00-15:00；17:00-20:00（周日公休）

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