你是否正在考慮前往日本自由行呢？如果是，那麼日本的交通便利程度會讓你驚訝。這次我選擇了大阪和京都作為自由行的目的地，花了五天四夜的時間，搭乘了星宇航空，並入住了長堀通哈頓飯店，總花費約為台幣25000元。大阪的地鐵系統極為方便，機場可以直接搭乘地鐵到市區，而且還有交通一日卡，讓你可以自由無限制地搭乘公共交通工具。接下來，我要分享一些精彩的景點和美食，讓你的旅行更加充實！

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大阪樂遊劵二日劵3000元日幣：我們共去了11個點，使用合計價值14100元日幣

梅田藍天大廈 空中庭園展望台1,500日圓

梅田藍天大廈 絹谷幸二 天空美術館1,000日圓

HEP FIVE摩天輪600日圓

咲洲宇宙塔展望台1,000日圓

大阪水上巴士 Aqua-Liner1,800日圓

道頓堀水上觀光船1,200日圓

帆船型觀光船 聖瑪麗亞號 1,800日圓

船長線（Captain Line）1,700日圓

大阪城御座船1,500日圓

通天閣一般展望台1,000日圓

塔式滑塊(通天閣)1,000日圓



我們購買了大阪樂遊券，二日券價格約3000日圓，涵蓋了11個熱門景點，使用起來非常划算！這些景點包括梅田藍天大廈的空中庭園展望台、HEP FIVE摩天輪、大阪水上巴士、道頓堀水上觀光船、通天閣等，價值合計14100日圓，能夠大大提升你的遊覽體驗。

天保山大阪港與環球影城

大阪的天保山大阪港不僅有著名的摩天輪，還有帆船型觀光船聖瑪麗亞號，可以讓你從海上欣賞大阪的美景。這裡的天保山摩天輪透明水晶車廂，給你360度的壯麗視野，非常值得一試。至於環球影城，無論是影城內的刺激遊樂設施，還是精緻的主題區，都能讓你度過一個充滿歡樂的日子。這些都是大阪最具代表性的景點，千萬不要錯過！

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大阪城公園與梅田空中花園

大阪城公園的天守閣是大阪的地標之一，不僅可以欣賞到壯觀的城堡結構，還可以在公園裡漫步，享受悠閒的時光。

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而梅田空中花園，作為大阪的高空景點之一，提供了眾多觀景台，可以欣賞到大阪市區的全景。尤其是在夜晚，梅田空中花園的夜景更是令人陶醉。

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新世界通天閣與咲洲宇宙塔

新世界的通天閣，以其獨特的設計和旋轉溜滑梯著稱，挑戰你的膽量並讓你大開眼界。

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而咲洲宇宙塔展望台則提供了360度的觀景平台，從這裡你可以俯瞰到整個大阪市區的夜景，特別適合拍攝美麗的照片。

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道頓堀與心齋橋

在道頓堀，你可以品嚐到正宗的章魚燒、草莓糖葫蘆等地道小吃。這裡的水上觀光船也是一個有趣的選擇，讓你在享受美食的同時，還能欣賞到城市的美景。而心齋橋則是購物的天堂，你可以在這裡盡情選購當地特色商品。

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7阿倍野展望台

從阿倍野HARUKAS300展望台，你可以在58樓的天空花園咖啡廳享用美食，同時俯瞰大阪的壯麗天際線。

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難波八阪神社、黑門巿場、木津巿場

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京都京TRAIN雅洛號

如果你有時間，也可以搭乘這個復古觀光列車前往京都，清水寺等經典景點讓你一次玩遍。

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這次的住宿選擇在長堀通哈頓飯店，地點非常方便，靠近四橋站和心齋橋站。

飯店內部簡潔舒適，提供免費咖啡、茶包和飲水機等基本設施，讓你感覺賓至如歸。

雖然房間空間略小，但設施完備，尤其是有浴缸可以泡澡，對於經濟型的住宿來說，性價比非常高。

比較特別的是一樓大廳有提供換鈔機和秤重機，還蠻貼心的～

最大的優點就是旁邊有間24小時心齋橋超巿，讓你隨時想補充什麼都可以來。

尤其是不定期有促銷食品，可以來撿便宜，挖寶嚐鮮。

長堀通哈頓飯店附近有許多美食選擇

例如「本格らーめん唯一無二」這家拉麵店非常好吃，我們甚至回去吃了兩次。離飯店步行約五分鐘，是愛好拉麵的必試之地。

而「客美多」離飯店步行僅三分鐘，這裡的早餐非常豐富且價格實惠，比台灣的客美多便宜。

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つるまる饂飩 四ツ橋店，距離飯店約400公尺的這家烏龍麵店，早餐套餐只需420日圓，值得一試。

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飯店的早餐自助餐含稅僅1300日圓，食物擺盤精緻，非常適合早餐時光。

飯店吃到飽早餐含稅居然只要日幣1300，非住宿客也能享用。

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麵包樣式多樣化，搭配咖啡，中西式都有吃到飽早餐，超滿足的～

最後來個六宮格水果再泡杯熱茶，結束完美的早餐。

難波到四橋只要一站即可到達。

日本關西大阪28度蜜月行五天四夜

第一天：關西機場到大阪難波-大阪難波愛電王難波拉麵一座-吉山商店午餐-心齋橋蛋糕下午茶點心-長堀通哈頓飯店Check in Cremia 冰淇淋-阿倍野展望台-16樓的露天花園-阿倍野觀景台58樓天空花園咖啡廳-道頓堀章魚燒-草莓糖葫蘆-心齋橋逛街買禮物

第二天：新大阪心齋橋飯店早餐-通天閣一般展望台塔式滑塊-大阪港帆船型觀光船聖瑪麗亞號觀光船-船長線（Captain Line）- 環球影城-環球影城saizeriya午餐-咲洲宇宙塔展望台-天保山摩天輪-本格らーめん 唯一無二晚餐

第三天：木津巿場 Yayoi Ken. (やよい軒)日式早餐-難波八阪神社-大阪城御座 大阪城公園遊園小火車 大阪城咖啡 大阪水上巴士-名代千房大阪燒大阪城店午餐-梅田藍天大廈空中庭園展望台-梅田藍天大廈 絹谷幸二 天空美術館-全家超商下午茶-梅田逛街購物-HEP FIVE摩天輪-道頓崛水上觀光船-超巿豬排魚排點心-本格らーめん 唯一無二消夜

第四天：客美多早餐-京TRAIN雅洛號大阪梅田9：32出發-京都大葉高島屋生觧超巿美食街-花見小路址園-抺茶雙淇淋-二年坂、三年坂-清水寺-抹茶館-音羽茶寮午餐-伏見稻荷大社-回飯店休息-梅田名代餃子晚餐-梅田JR夜景

第五天：黑門巿場-日本橋咖啡早餐-心齋橋-道頓堀-飯店休息Check out -つるまる饂飩 四ツ橋店午餐-難波新光三越䐟物-關西國際機場✈️

心齋橋長堀通哈頓酒店：大阪，西區，Shinmachi 1-5-11

新大阪心齋橋飯店New Osaka Hotel 大阪市中央區西心齋橋1丁目10番36號

客美多咖啡 四橋新町店：日本〒550-0013 Osaka, Nishi Ward, Shinmachi, 1 Chome：營業時間：07:00-22:00

本格らーめん 唯一無二：日本〒550-0013 Osaka, Nishi Ward, Shinmachi, 1 Chome−8−24 KADO-YA CO.,LTD. 角屋四ツ橋ビル 1F：營業時間：11:00-23:00（周日公休）

つるまる饂飩 四ツ橋店大阪府大阪市西區北堀江1-1-24:營業時間：平日：07:30-22:00，假日：10:00-22:00

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