老婆喜歡北海岸的美麗海景，當然更愛在海邊的咖啡廳或行動咖啡攤，坐下來喝咖啡看海景。這回要推薦的這家「豹豹咖啡（海邊館）」，位在白沙灣海水浴場入口處前，因店內養了幾隻豹貓（目前已移至另一分店），所提供的咖啡和蛋糕有著豹貓花紋，加上夢幻玻璃屋有白沙灣的美麗海景相伴，因而受到不少貓奴與女性的喜愛...
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】
▲豹豹咖啡（海邊館），建築外觀
店家位在白沙灣旅客服務中心旁
白沙灣海水浴場入口處前。
▲豹豹咖啡旁的「白沙灣旅客服務中心」，組圖
在 2年前重新整建過，
不僅變更美麗知性與舒適，
也設置了多項體感互動遊戲，
還獲得了國際室內設計大賽的銀獎。
這處是來北海岸看海或戲水時，
不可錯過的免費親子必訪室內景點～
★「白沙灣旅客服務中心」圖文詳情介紹可見↓
https://www.walkerland.com.tw/article/view/393686
▲店內環境
挑高的玻璃屋空間設計，
自然採光非常充裕，
環境相當寬廣舒適。
每當夏季假日，
店內總是座無虛席。
▲菜單封面
‧例假日用餐限1.5小時
‧低消每人160元
‧只收現金
▲價目表
餐點大分類有：義式咖啡、風味果茶、風味茶、純茶、風味奶茶、特調氣泡飲、冰淇淋飲品、法國茶、豹豹冰淇淋、貓咪厚片吐司、蛋糕甜點、現烤鬆餅、炸物、異國飯食
▲蛋糕櫃
店家的蛋糕，
主招牌特色就是自製的黑豹蛋糕和雪豹蛋糕。
▲牆上的豹貓照
之前，
店內有幾隻吸睛的活招牌豹貓，
但現已移至觀音山的森林分館。
▲用餐區一景
一格格的大型白色窗框外，
由近至遠分別是：綠意盎然的樹林、沙灘海景、藍天白雲，
構成一幅，
有如明信片般的優美愜意風景照。
▲用餐區一隅
老婆頗喜歡這的用餐環境，
特別是這個很幽美自然愜意的角落，
相信也有不少女性朋友們很喜歡。
▲人氣下午茶上桌
黑糖豹紋拿鐵、雪豹生乳酪蛋糕、花生貓咪吐司、豹豹奶茶
▲雪豹生乳酪蛋糕
OREO口味的生乳酪蛋糕。
蛋糕上的豹紋斑點，
據聞其創意，
源自於店家飼養的豹貓。
▲黑糖豹紋拿鐵
黑糖豹紋系列是店家的招牌飲品，
也是拍照打卡必點。
拿鐵上的豹紋斑點，
是撒上黑糖後再炙燒而成，
杯中飄出一股拿鐵咖啡香，
與些許的黑糖香~
▲留影
豹豹咖啡（海邊館），
所提供的咖啡和蛋糕有著豹貓花紋，
加上置身的夢幻玻璃屋中，
有海景、樹林、藍天...美景相伴，
因而深受不少貓奴與女性的喜愛~
▲名片
【用餐提醒】例假日用餐限1.5小時‧低消每人160元‧只收現金
【營業時間】11：00～18：00；5～10月夏季店休日官網公告；11～4月冬季店休：週二、週五
【地 址】新北市石門區號C棟（白沙灣遊客中心旁）
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】
【延伸閱讀】
◎﹝新北市石門﹞白沙灣旅客服務中心 美麗知性，有體感互動遊戲之親子必訪旅客服務中心
◎﹝新北市萬里﹞台電北部展示館 親子濱海遊，熱天雨天室內絕佳備案，多樣互動設施免費玩，3D動畫電影免費看
◎﹝新北市石門﹞米詩堤極北藍點 賞無敵海景吃爆漿芋泥瀑布大泡芙，北海岸月賣3萬個大泡芙的名店
◎﹝新北市三芝﹞北星真武寶殿 藏很深、人煙少！靜謐優美又空靈的吉野櫻山林步道秘境～
◎﹝新北市三芝﹞芝蘭公園 有北海岸最美海上伸展台之稱，且如巨大耀眼的海上銀戒般之絕美觀海平台
◎﹝新北市三芝﹞越南小棧 驚豔的巨大〝黃煎餅〞！及充滿越南風情環境的平價美食
◎﹝新北市三芝﹞三生步道 藍天白雲、微風徐徐、青山綠草、鳥語花香、潺潺小溪相伴的悠閒愜意美好時光～
◎﹝新北市金山﹞小瑪克 金山市區人氣美食不只鴨肉和肉包，還有北海岸第一家的手工披薩專賣店
◎﹝新北市金山﹞金山王肉包 養豬戶變肉包大王， 飄香20多年、高CP值銅板價的秒殺肉包
◎﹝新北市金山﹞懷念粉圓 現搓、現做、現煮，Q彈紮實好咬勁的傳統純手工粉圓
◎﹝新北市萬里﹞樂透小吃（新址） 肉鮮大塊札實、湯頭清甜的高人氣、高CP值排骨酥麵~
◎﹝新北市萬里﹞2023萬金杜鵑移動花聚落 新期間限定！農用車與漁用船化身為花車花船，與自然共舞的春意盎然溪畔美景
◎﹝新北市萬里﹞米琪淋乳凍蛋糕 比手掌還要大的萬里必吃高CP值銅板美食〝萬里大泡芙〞
◎﹝新北市萬里﹞萬里香 外觀如千層麵包變化版、表皮如丹麥麵包酥香、內層如傳統麵包軟綿，樸實中帶點夢幻的手撕包
◎﹝新北市萬里﹞亞尼克菓子工房（創始店） 平價也能吃到絕佳口感蛋糕的好滋味，著名的亞尼克萬里創始店
◎﹝新北市萬里﹞知味鄉玉米 路過不注意到都難，北海岸台二線上的超人氣烤玉米傳奇店攤
豹豹咖啡、海邊館、玻璃屋、豹紋咖啡、豹紋蛋糕、貓咪頭型吐司、愛貓者必訪咖啡館、貓奴必訪咖啡館、北海岸必訪海景咖啡館、白沙灣必訪、白沙灣旅客服務中心、白沙灣海水浴場