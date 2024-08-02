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﹝新北市﹞豹豹咖啡（海邊館）　海景、樹林、藍天、玻璃屋相伴，享用豹貓花紋咖啡、蛋糕，幽美愜意的咖啡館　／愛貓者必訪咖啡館／北海岸必訪海景咖啡館／白沙灣必訪

2024-08-02 09:59:00 阿發的簡單幸福 人氣：59
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：962篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

豹豹咖啡海邊館
place新北市石門區下員坑33之6號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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 豹豹咖啡館all.jpg
老婆喜歡北海岸的美麗海景，當然更愛在海邊的咖啡廳或行動咖啡攤，坐下來喝咖啡看海景。這回要推薦的這家「豹豹咖啡（海邊館）」，位在白沙灣海水浴場入口處前，因店內養了幾隻豹貓（目前已移至另一分店），所提供的咖啡和蛋糕有著豹貓花紋，加上夢幻玻璃屋有白沙灣的美麗海景相伴，因而受到不少貓奴與女性的喜愛...
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豹豹咖啡館01-店外觀.jpg
豹豹咖啡（海邊館），建築外觀
店家位在白沙灣旅客服務中心旁
白沙灣海水浴場入口處前。
 

豹豹咖啡館02-白沙灣旅客服務中心all.jpg
豹豹咖啡旁的「白沙灣旅客服務中心」，組圖
2年前重新整建過，
不僅變更美麗知性與舒適，
也設置了多項體感互動遊戲，
還獲得了國際室內設計大賽的銀獎。
這處是來北海岸看海或戲水時，
不可錯過的免費親子必訪室內景點～
「白沙灣旅客服務中心」圖文詳情介紹可見↓
https://www.walkerland.com.tw/article/view/393686

豹豹咖啡館03-白沙灣.jpg
白沙灣海水浴場
這裡是北海岸，
在夏季時的海邊戲水天堂。
 

豹豹咖啡館04-牆面.jpg
店內牆面
店家的LOGO
是豹貓的頭型意象～
 

豹豹咖啡館05-用餐區.jpg
店內環境
挑高的玻璃屋空間設計，
自然採光非常充裕，
環境相當寬廣舒適。
每當夏季假日，
店內總是座無虛席。
 

豹豹咖啡館06-菜單封面.jpg
菜單封面
例假日用餐限1.5小時
低消每人160
只收現金
 

豹豹咖啡館07-價目表.jpg
價目表
餐點大分類有：義式咖啡、風味果茶、風味茶、純茶、風味奶茶、特調氣泡飲、冰淇淋飲品、法國茶、豹豹冰淇淋、貓咪厚片吐司、蛋糕甜點、現烤鬆餅、炸物、異國飯食
 

豹豹咖啡館08-蛋糕櫃.jpg
蛋糕櫃
店家的蛋糕，
主招牌特色就是自製的黑豹蛋糕和雪豹蛋糕。
 

豹豹咖啡館09-牆上喵照.jpg
牆上的豹貓照
之前，
店內有幾隻吸睛的活招牌豹貓，
但現已移至觀音山的森林分館。
 

豹豹咖啡館10-用餐區一景.jpg
用餐區一景
一格格的大型白色窗框外，
由近至遠分別是：綠意盎然的樹林、沙灘海景、藍天白雲，
構成一幅，
有如明信片般的優美愜意風景照。
 

豹豹咖啡館11-用餐區一景II.jpg
用餐區一隅
老婆頗喜歡這的用餐環境，
特別是這個很美自然愜意的角落，
相信也有不少女性朋友們很喜歡。
 

豹豹咖啡館12-人氣下午茶.jpg
人氣下午茶上桌
黑糖豹紋拿鐵、雪豹生乳酪蛋糕、花生貓咪吐司、豹豹奶茶
 

豹豹咖啡館13-花生貓咪吐司.jpg
可愛的花生貓咪吐司
 

豹豹咖啡館14-雪豹生乳酪蛋糕.jpg
雪豹生乳酪蛋糕
OREO口味的生乳酪蛋糕。
蛋糕上的豹紋斑點，
據聞其創意，
源自於店家飼養的豹貓。
 

豹豹咖啡館15-黑糖豹紋拿鐵.jpg
黑糖豹紋拿鐵
黑糖豹紋系列是店家的招牌飲品，
也是拍照打卡必點。
拿鐵上的豹紋斑點，
是撒上黑糖後再炙燒而成，
杯中飄出一股拿鐵咖啡香，
與些許的黑糖香~
 

豹豹咖啡館16-黑糖豹紋拿鐵特寫.jpg
黑糖豹紋拿鐵，特寫
香醇順口好喝～
 

豹豹咖啡館17-留影.jpg
留影
豹豹咖啡（海邊館），
所提供的咖啡和蛋糕有著豹貓花紋，
加上置身的夢幻玻璃屋中，
有海景、樹林、藍天...美景相伴，
因而深受不少貓奴與女性的喜愛~
 

豹豹咖啡館18-名片.jpg
名片
【用餐提醒】例假日用餐限1.5小時‧低消每人160元‧只收現金
【營業時間】11001800510月夏季店休日官網公告；114月冬季店休：週二、週五
【地　　址】新北市石門區號C棟（白沙灣遊客中心旁）

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文章標籤
豹豹咖啡 海邊館 玻璃屋 豹紋咖啡 豹紋蛋糕 貓咪頭型吐司 愛貓者必訪咖啡館 貓奴必訪咖啡館 北海岸必訪海景咖啡館 白沙灣必訪 白沙灣旅客服務中心 白沙灣海水浴場
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