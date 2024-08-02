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【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，預約制，可近距離與龍貓拍照互動-近捷運南港展覽館5號出口｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-08-02 10:00:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：34
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：496篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

悠悠龍貓咖啡
place台北市南港區研究院路一段29號
作者本次評價：
2.60
美味度
2.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.00
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組合圖.jpg

Ruby對於龍貓的熱愛已經很久了，

終於有機會預約可以來體驗一下龍貓式的互動式餐廳，

 

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

全身被厚厚的毛茸茸絨毛覆蓋，因此需要在18~20度的溫度下才能保持舒適。

飼養龍貓需要花費相當多的心力。儘管Ruby對龍貓情很熱愛，

但還是覺得先在這種互動式餐廳，近距離接觸一下這些可愛的龍貓就好~

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

悠悠龍貓咖啡應該算是全台第一間龍貓互動餐廳，地點在捷運南港展覽館附近，

交通位子還算方便，停車的話在全聯樓下也有嘟嘟房可以停車，

從遠處就能看到悠悠龍貓咖啡的招牌。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

一樓有設龍貓展區供顧客觀賞，但無互動。

低消為一杯飲品，如果客滿的話用餐時間是90分鐘。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

一樓主要是觀賞龍貓的區域，展示了可愛龍貓。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，


咖啡廳後方還有可愛的吊椅座位，但需要注意有體重的限制。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

一樓咖啡廳這面龍貓手繪的牆也相當可愛，

讓Ruby又忍不住在一樓停留了一會兒，

拍攝了不少照片以留作紀念。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

而Ruby這次預約的是2樓的互動式餐廳，可以與龍貓近距離的互動，

低消費為每位350元，即使是90cm以上的孩童也是需要低消，

每一位都需達到350元的最低消費額，並且無法合併計算。
用餐時間也一樣是90分鐘，真的是非常的短暫阿~

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

菜單的部分桌上都會放一本中文和全英文的菜單。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

除了飯與義大利麵的主食之外，

還有蛋糕(依照當天提供的蛋糕)

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

店內的溫度真的很低均溫約18度左右，所以建議怕冷的可以多帶外套，

雖然有附毯子，但當天提供的毛毯還是不夠，

Ruby只能優先給孩子裹在身上避免著涼。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

建議大家還是把店家的規定看清楚，像是大聲喧嘩尖叫都會嚇到龍貓，

Ruby當天用餐還是有小孩很失控，也在影響別人互動體驗，

當下的感受確實是不太開心的。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

點餐完後，店員會帶大家到互動式區域，

跟大家介紹龍貓的習性和不同品種的知識，還可以觸摸龍貓拍照。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

介紹完後，可以選擇喜歡的龍貓陪伴用餐。

在選擇時需要迅速動作，以免自己喜歡的龍貓被選走。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

選擇完畢後就可以與所選龍貓互動摸摸和拍照。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

這些龍貓們每天工作一天後會休息一天，

這樣的方式Ruby覺得對它們的健康更為有利。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，


店內的用餐環境也是相當用心設計與布置，

裝潢細緻可愛，還有一面可愛的龍貓牆。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，
二樓門口也有一隻超大的龍貓公仔可以拍照。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

每個桌子都是透明的，讓顧客在用餐時可以近距離觀察龍貓的可愛模樣。

Ruby當天選的龍貓叫做小牛仔身價26萬

毛色和蓬度都非常可愛呆萌，抱起來相當輕

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

龍貓的毛摸起來都非常柔軟滑順，

可愛的模樣真的是讓人視線捨不得離開。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

接下來就簡單介紹一下餐點的部份


龍貓噴火森氣氣 $420
配料是辣椒、雞肉、大蒜的茄汁義大利麵+一碗特製濃湯

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

龍貓挖土發大財 $450
配料是松露、玉米、培根的白醬義大利麵+一碗特製濃湯

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

特製濃湯 $180
有蘑菇、玉米粒(偏硬)、玉米醬、鮮奶、椰漿和鮮奶油

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

龍貓最愛蘋果香 $420
蘋果泥、雞肉、紅蘿蔔、馬鈴薯，

有一碗白飯和一小盤的生菜沙拉+一碗特製濃湯

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

松露蘑菇pizza $240

有點可惜當天的pizza烤的偏焦，內餡的部分也偏少。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

風味焦糖拿鐵 $220，烏龍奶茶 $220
熱的飲品上面都有可愛的龍貓印花，真的是很捨不得喝下去。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

餐具的設計非常用心，但餐點的美味程度則因人而異。

Ruby認為來這裡的主要重點還是與可愛的龍貓互動，

只是用參加互動90分鐘真的是太快了，也無法好好吃飯有一點小小的遺憾。

用餐時間到會馬上告知時間到，店員也會很貼心快速地收拾桌面

也會提供餐點的打包，在這同時也要把龍貓送回去休息囉。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

會先讓他們在一個空間洗可愛沙浴澡。

滾動的方式真的好像麻糬沾花生粉糖粉。

洗完澡後就不能摸龍貓了喔。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，
【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

悠悠龍貓咖啡是一個結合了可愛龍貓與用餐的獨特場所。

雖餐點價格偏高，但若你是龍貓迷，這裡的互動體驗絕對值得。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

用餐時能近距離觀察到龍貓的可愛模樣，真的令人難忘。

只是90分鐘的用餐時間限制可能會讓人感到有些緊迫。

整體來說能與可愛的龍貓親密互動，也算是一次值得的體驗。

【南港｜龍貓咖啡廳】悠悠龍貓咖啡 -全台第一間龍貓互動餐廳，

 

【店家資訊】
👉悠悠龍貓咖啡 UU Chinchilla Cafe
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市南港區研究院路一段29號2樓
☎️ 沒有電話 需加官方line
⏰AM10:00~PM19:00 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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文章標籤
悠悠龍貓咖啡 龍貓互動式咖啡廳 南港展覽館附近景點 南港咖啡廳 南港餐廳 南港 捷運站美食 約會行程 台北美食餐廳 龍貓咖啡廳 龍貓咖啡 龍貓
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