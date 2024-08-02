早在6月份的時候，就有問媽媽要不要去試試看潮港城，因為那時候看到gomaji上有賣餐券，心想「有CP值又有團購券，這機會不能錯過啊！」

潮港城是號稱，全台中第一間的自助餐buffee-太陽百匯

潮港城可是全台中第一的自助餐buffet—太陽百匯，行銷說得天花亂墜，到底有沒有那麼厲害？決定親自去探探究竟。

太陽百匯就位在台中魚市場旁邊，食材都是產地直送，新鮮度完全不用擔心！潮港城附近還有一個叫漁人町的地方，不過它只有週四到週日的晚上才有開放，那天是禮拜三去的，所以就沒逛到漁人町啦

潮港城太陽百匯價目表

一進到潮港城的大廳，就看到兩隻顏色超繽紛的小雞！這個裝置藝術真的很吸睛。如果在台中看到這些顏色很多、很像動物的裝置物，不用懷疑，這是台中的「厚禮樹藝術禮品中心」的作品。他們的本店就在捷運市政府站對面，有興趣的話可以去看看，真的很不錯！

因為我們選的是平日用餐再加上買了團購券，所以一個人只要花$820，省下來的錢就用來坐uber了。

從逢甲商圈坐uber到潮港城，真的是超遠的！居然花了一個小時才到，而且來回車資快要$600，真的有點貴QQ

我們被安排的座位，我媽不是很滿意，如果能靠近餐檯或是靠窗的位置，感覺會更好。來用餐的人大多數是男性，因為價格確實蠻便宜的。

潮港城的位置真的很偏僻，左邊是74號快速道路，右邊是高鐵台中站的高架橋，根本不會特地來這裡XD

自助吧的東西真的蠻多的，比星享道的還多，但潮港城有公告不能拍影片，所以只能拍照來介紹。剛好碰上鮪魚季，生魚片非常肥美新鮮，因為就開在台中魚市場旁邊，真的很推薦拿一些！

不過我有點疑惑，鮪魚季的鮪魚分量是不是只要有生魚片和一些熟食裡的鮪魚就算呢？有沒有人可以解答一下？

現燙牛肉湯是跟廚師點的，牛肉片的份量和品質都很不錯，必拿！蒸魚肉吃起來很甘甜，沒有腥臭味，也很值得拿。

總的來說，潮港城的Buffet是一間食材品質不錯的自助餐，精緻度普通，價格和餐點品質相符。一定要使用gomaji團購餐券，才不會覺得花大錢專門搭車來吃，結果餐點讓你覺得不值回票價。

如果不考慮距離，潮港城確實是一個月可以來吃一次的自助餐。但如果考慮到距離的話，我還是會選擇多花一點錢，去SOGO的漢來海港，因為SOGO真的很近，還不用花很多錢搭uber過去。

潮港城國際美食館

地址： 台中市南屯區環中路四段2號

營業時間： 10:00-21:00

電話號碼： 04 2386 3322

線上預約：http://bit.ly