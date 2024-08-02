台中中國醫健康餐/便當餐盒首選！台中市北區學士路超人氣熱門便當美食推薦、好吃便當、IG網紅打卡美食

上班族經常吃傳統便當店的高油高鹽餐點 容易感到膩 偶爾需要也要來點少油少鹽的清爽健康餐

既美味又營養 是增肌減脂及保持健康的理想選擇 「野餐，日」以原型食材為主 簡單調味 不僅色香味俱全

還營養滿分 無論是平日想吃清爽便當 還是在飲食控制期間 都能無負擔地享用美食

餐盒內含七種時令蔬菜和水煮蛋 搭配紫米飯 提供豐富的纖維和營養 主餐部分有牛肉、豬肉、雞肉、魚肉和素食....等多種選項

可以根據自己的喜好自由搭配 不定時更換推出新口味 就算常常來也不會吃膩 不用花大錢就能享受五星飯店等級的料理手藝

另外也有提供 Foodpanda外送熊貓 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文: 野餐，日台中學士店｜質感系健康美味餐盒！激推每日限量獨家手打豆腐漢堡排。菜單價位(台中北區中國醫健康餐/便當餐盒首選)

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒在哪裡?怎麼去?

奉上店家資訊



店家名稱:野餐，日健康餐盒-台中學士店

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒電話:0966-272-112 線上訂購餐盒

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒營業時間:11:00–13:30, 17:00–19:30

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒臉書: 點我

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒地址:404台中市北區學士路190號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

文章內有台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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台中健康餐/便當推薦．野餐，日位在台中市北區學士路190號

鄰近中國醫藥大學、中正公園 看到清新的白色招牌就是了 開車可停放於附近的收費停車場

門口擺放了植栽 增添了不少綠意 讓人誤以為這裡是一家花店或咖啡廳呢

採光極佳的落地窗搭配白色調設計 與傳統印象中的便當店完全不同

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒有別於傳統便當店給人油膩的刻板印象

空間乾淨明亮寬敞 提供便當盒餐外帶及內用服務 用餐區域寬敞不擁擠

溫暖的白色燈光與木質系的簡約設計 帶來了文青的氛圍

現場還有提供兩張露營椅 讓客人等待的時候可以坐著休息

絕大部分的客人都以外帶為主 但現場也有幾張簡單的座位可以內用

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒菜單價位 線上訂購餐盒

線上訂餐時間：10：00-13：30 / 16：00-19：30

主食肉類選擇有雞肉、牛肉、豬肉和魚肉 也有素食選項如嫩煎杏鮑菇

如果是第一次來 可以嘗試舒肥雞胸系列 每日限量的日式豆腐豬肉漢堡排也超推

還有提供外送服務５個餐盒即可外送（３公里內）

餐盒豐盛美味且精緻感十足 YUNO帶回家跟家人品嚐的是四款精緻餐盒

分別為日式豆腐豬肉漢堡排、低溫舒肥牛小排、蒜香舒肥雞胸、西班牙伊比利松板豬及冷泡茶飲

餐盒食材與好吃的口感我跟家人都蠻喜歡 一定要跟大家分享

除了日式豆腐豬肉漢堡排、低溫舒肥牛小排、蒜香舒肥雞胸、西班牙伊比利松板豬...等主菜

配菜也相當用心喔（不是冷菜或是涼拌菜的那種濫竽充數）

這天的配菜有半顆水煮蛋、紅蘿蔔、蔬菜、香菇、櫛瓜、彩椒及南瓜還有鋪在底下的清炒高麗菜

配菜清爽不油膩重點是很好吃 調味也都很有水準 比起外面的便當店較無油膩感

而且都是搭配紫米飯 口感更是大大加分

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒 | 日式豆腐豬肉漢堡排（每日限量）

每日手工限量製作的日式豆腐豬肉漢堡排 口感紮實 多汁美味 香氣十足 搭配芥末油醋醬

風味獨特 非常開胃 這道主菜是每日手打製成 每日限量供應 喜歡吃漢堡排的小夥伴們 絕對不能錯過！

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒｜低溫舒肥牛小排

愛吃牛肉的小夥伴們首推低溫舒肥牛小排！切面呈現粉紅色

舒肥後的甜嫩加上香煎後的微焦 每一口都滿足！

灑上調味提升整體風味 軟嫩不柴 保留了牛肉最原始的風味和香氣

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒｜蒜香舒肥雞胸

以低溫舒肥法烹調鎖住雞肉鮮嫩與肉汁 減脂人士必點神物 烹製過程中加入蒜香

使得每一口都充滿濃郁的蒜香風味 開胃又下飯 無論是增肌減脂還是日常飲食 都是極佳的選擇

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒｜西班牙伊比利松板豬

選用了頂級的西班牙伊比利豬肉 煎製後外皮酥脆 內裡軟嫩多汁

每一口都能感受到豬肉的鮮甜和細膩 灑上少許特製椒鹽 更能突顯豬肉的原始風味和香氣

台中健康餐/便當推薦．野餐，日健康餐盒｜精品台茶

飲料有台茶金萱、高山烏龍、蜜蜜香紅、冬瓜青檸

冷泡茶茶韻香氣足 無糖順口 冰涼解渴 搭配餐盒 清爽又健康

如果你正在尋找台中健康餐或便當的推薦 野餐，日健康餐盒絕對是不容錯過的選擇

嚴選新鮮食材 打造出精緻美味的餐點 不僅品項豐富 每一款菜色的表現也都非常出色

餐廳環境乾淨衛生 完全顛覆了傳統便當店的刻板印象

就算天天吃 也不會感到膩 讓每一餐都能享受到健康與美味的結合

經過附近時不妨也來嘗嘗看吧!!

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