苗栗美食這家江技舊記專業餛飩真的非常厲害啊！用餐時間一到就是大排長龍，google評價8000多則還有4.2顆星真的有夠強悍，而且已經有80年歷史，可以說是苗栗非常有名的美食老店，尤其是他的餛飩更是遠近馳名，特地來都相當值得吃得美味唷

江技舊記專業餛飩｜交通方式、停車資訊

江技舊記專業餛飩就位在苗栗市新苗街88號，從三角公園中正路轉進新苗街後就會看到一個大招牌是江技的停車場，賣餛飩賣到有停車場也是令人佩服，停車場旁邊還有江技舊記的伴手禮店，販賣生鮮的餛飩跟苗栗在地的農特產品

從停車場繞到新苗街上才會看到江技舊記專業餛飩的店面，店面非常大也很顯眼，然後內用外帶排隊的地方是不一樣的，不要排錯唷，再來江技舊記專業餛飩是寵物友善餐廳，在不妨礙其他客人的用餐前提下，帶狗狗一起進來吃飯是OK的

江技舊記專業餛飩的用餐環境也算大的，而且非常乾淨，冷氣也很涼，分為一二樓，內用藥在門口排隊排到店員會帶你帶座位區，不要傻傻的衝進去唷，生意真的非常好，滿滿的用餐人潮，牆壁上有江技舊記的歷史沿革介紹

江技舊記專業餛飩｜菜單

江技舊記專業餛飩主打的就是餛飩，有湯跟乾的兩種，湯的也可以組合魚丸之類的，再來就是肉圓也是很多人點，還有苗栗國專屬的『熱狗』，價位也不貴

小菜區分為熱滷味跟涼菜兩區，涼菜在冰櫃自己拿，種類也很多種，但我覺得熱滷才是重點，有滷腸、豬皮、豆乾滷蛋等，均一價都是40元，有夠便宜的，然後，然後一率都是吃完再結帳

醬料區，有苗栗必備的韭菜醬油跟甜辣醬可以自取

江技舊記專業餛飩｜推薦必點

四個人來點一桌加小菜才560元，真的有夠便宜的，然後江技舊記專業餛飩的份量也算多，生意會好也不意外！

餛飩湯（8顆），招牌必點就是這個餛飩湯，一碗五十元裡面有8顆餛飩，而且餛飩都很大，不說乍看之下真的很像水餃！這樣賣五十元真的便宜！

餛飩皮是比較厚的那種，但不會硬喔，吃起來是QQ的，內餡吃起來相當飽滿，肉餡吃起來帶有淡淡的胡椒香氣，湯頭是大骨湯，跟餛飩很搭，餛飩數量多又大顆，一碗下去真的會飽！

乾餛飩，上面淋上韭菜醬油，但我覺得湯的比較好吃，因為乾的因為皮比較厚的關係，吃起來真的很『水餃』，沒有吃餛飩的感覺

肉圓，出乎意料的好吃啊，口感接近彰化肉圓，差別在內餡的味道比較清爽，皮Ｑ肉嫩，還有爽口的筍子，加上甜辣醬非常好吃，而且個頭也不小，搭配餛飩湯真的很飽！

熱狗，其實是甜不辣，但苗栗市叫他熱狗，但這裡的熱狗比較大又粗，反而比較像雞卷，單吃味道比較清爽，可以去醬料區加點醬料比較好吃，可點可不點，感覺點小菜比較划算

小菜們表現也不俗，尤其是熱滷味部分很厲害，尤其是這個滷腸，這樣才40元超便宜！吃起來很Ｑ又很入味，再來還有涼菜區的豬肝，醬料鹹中帶甜，豬肝嫩又夠味，推薦這兩個一定要點，其他就隨喜吧！

江技舊記專業餛飩能屹立不搖80年確實有他的實力在，餛飩的口感跟一般我們吃到的餛飩不大一樣，很有自己的特色，而且價位也很親民，肉圓、小菜的口味也很不錯，下回有機會來苗栗玩，不妨來試看看這家老字號餛飩吧

江技舊記專業餛飩

地址：苗栗縣苗栗市新苗街88號

電話：03 732 7803

營業時間：10:00-20:00

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