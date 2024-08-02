說到宮古島景點就會想到海，而說到必買宮古島伴手禮就一定要提到宮古島有名的雪鹽。宮古島雪鹽是由宮古島海水製成，口感清爽，其礦物質含量也是讓人趨之若鶩。沖繩必買黑糖則以其濃郁的香甜味而聞名。此外，宮古島美食還有芒果和鳳梨等新鮮水果，深受遊客喜愛。那麼來到沖繩宮古島旅遊，該買什麼呢？除了宮古島必買雪鹽系列伴手禮，本篇宮古島必買推薦告訴你宮古島必買伴手禮、宮古島名產和零食還有哪些吧！

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宮古島購物好去處

宮古島購物推薦#1 島之站Miyako

在全日本的各個道都府縣都有許多類似這樣的購物休息站。宮古島購物推薦一定要推大家去島之站Miyako購物休息站。島之站Miyako有許多宮古島特產、宮古島限定商品，也時常販售當地的水果、農產品、手工藝品和紀念品等。宮古島購物休息站的產品CP值都蠻高的哦。

宮古島購物推薦#2 宮古島雪鹽博物館

宮古島名產雪鹽是用地下22米處的地下海水當作原料。它最大特色是那個蓬鬆的粉末狀，而且含有多種礦物成分像是鎂和鉀。靠著美味和可靠的品質，宮古島雪鹽在國際食品評鑑大會中獲得最高金獎，吸引了超多遊客來參觀跟購買。宮古島雪鹽博物館在2019年4月重新開放，讓遊客體驗和觀察雪鹽的秘密和魅力，像是如何製成粉末狀的鹽以及在料理中的使用方法，最讚的是這裡還有賣博物館的宮古島限定商品，採買宮古島必買伴手禮不能錯過。

宮古島雪鹽博物館 地址：沖縄県宮古島市平良狩俣191 營業時間：每日9:00~17:00

宮古島購物推薦#3 MAXVALU 宮古南店

Aeon 身為一個日本國內頂尖的購物中心集團。除了Aeon商場之外，還有像是Maxvalu商場或是Big商場等集團店舖。在這個商場內有各種生活用品、宮古島購物必買名產和免稅品。想逛街來這裡可以一次滿足所有宮古島購物慾望呦。

Maxvalu宮古南店 地址：沖縄県宮古島市平良字松原631番地 營業時間：24小時營業

宮古島必買伴手禮｜宮古島雪鹽

宮古島雪鹽（宮古機場店）

宮古島名產雪鹽在國際食品評鑑大會中獲得最高金獎，絕對是宮古島必買伴手禮。宮古島雪鹽使用地底深處的地下海水當作原料。最大特色就是鹽的粉質是像雪一樣蓬鬆的粉末狀，除了含有多種礦物成分像是鎂和鉀外，雪鹽美味和可靠品質也是大家搶購的原因之一。

宮古島雪鹽金楚糕

金楚糕（ちんすこう）是沖繩縣代表性的傳統菓子。金楚糕是以小麥粉和砂糖、豬油為主原料製作而成。獨特的酥脆口感和微微的甜味讓大家沒齒難忘。除了原味以外還有黑糖、紅薯、巧克力、鹽香草等多種口味可以選擇，這些多樣的風味使金楚糕成為宮古島購物推薦的名產之一。

宮古島雪鹽巧克力夾心餅乾

宮古島必買推薦的新寵兒「雪鹽巧克力夾心餅乾」，其蓬鬆細緻的白巧克力被夾在口感輕盈的餅乾之間，每咬一口，宮古島雪鹽便躍然而出，帶來豐富的味覺享受。推薦冷藏後食用或搭配巧克力火鍋食用，多種吃法味道很讚！這款夾心餅乾融合醇厚甜味和雪鹽獨特的鹹甜口感，令人欲罷不能。在宮古島雪塩國際通店也能買到。

宮古島雪鹽博物館 地址：沖縄県宮古島市平良狩俣191 營業時間： 每日9:00~17:00

宮古島雪鹽炸玉米粒

當雪鹽的鹹配上大自然中培育玉米的微甜，再經過酥脆油炸，搭配清爽的鹽味調味製成了這款宮古島零食。每一口都能品嚐到玉米的天然甘甜與輕鹹，讓人回味無窮，宮古島必買清單不妨也加入它吧。

Maxvalu宮古南店 地址：沖縄県宮古島市平良字松原631番地 營業時間：24小時營業

宮古島雪鹽肥皂

喜歡嘗試各式不同肥皂的朋友絕對不能錯過宮古島限定的肥皂，它以馬油為主要成分，具有保濕效果，再結合鹽的殺菌效果，使得清潔後皮膚既清爽又滋潤。可以用於臉部和全身，飽受痘痘困擾的人可以試試看。宮古島必買肥皂由於是手工製作，產量有限，要買要快喔。

宮古島必買伴手禮｜香蕉蛋糕

香蕉蛋糕Monte Doll（總店）

在1960年代的宮古島上還沒有太多的物流以及資訊流通。那時候的幾位菓子職人遠渡重洋到沖繩本島學習廚藝，並在當時深受美軍統治影響的背景下學習到了香蕉蛋糕並帶回宮古島。而香蕉蛋糕一直到現在都是當地居民用來慶祝大小喜事的必備甜點之一，推薦來宮古島購物可以帶回去吃吃看呦。

宮古島必買伴手禮｜宮古島汽水

宮古島汽水

小編在宮古島逛街時看到一個很古早味的瓶子，上面印有可愛的石獅子插圖。宮古島雪鹽博物館的「雪鹽」保留適度的鹽味，搭配宮古島的地方汽水。鹽味配上沁涼汽水，襯托出宮古島海洋形象。

宮古島汽水糖

跟宮古島汽水系出同門的宮古島必買推薦「宮古島汽水糖」，可愛石獅子插圖再加上淡藍色的包裝，先不說味道有多好吃，光是這樣的包裝風格真的很吸引人，非常適合買回去送禮，讓人捨不得打開啊！

宮古島汽水糖 地址：沖縄県宮古島市平良久貝870-1 營業時間：9:00~19:00

宮古島必買伴手禮｜守護君周邊商品

宮古島守護君金楚糕

“宮古島守護君” 是一個警察官形象的人偶，旨在消除酒後駕車行為，被設置於宮古島上。這個守護君金楚糕是限定販售於宮古島的必買伴手禮，包裝上印有守護者兄弟們19人的臉孔、名字和工作地點。不僅包裝袋上有，每個單獨包裝也印有守護者的印記，非常值得入手。

宮古島守護君印花餅乾

“宮古島守護君” 和其他19位兄弟姐妹們，分別在宮古島19個地點擔任守護者角色。隨著越來越多人關注到它們，它們的任務範圍也逐漸擴展，像是參加打擊詐騙活動和擔任一日稅務署長之類的。作為宮古島的偶像，當然也有各種各樣的商品販售啦！其中這個守護者的面孔印刷在黑糖餅乾上也是宮古島限定的人氣商品之一喔。

宮古島購物常見問題

宮古島購物必買伴手禮有什麼？ 宮古島購物必買伴手禮推薦宮古島雪鹽、宮古島金楚糕、香蕉蛋糕等都是不能錯過的宮古島必買伴手禮。

宮古島購物能買到什麼限定商品？ 在宮古機場、雪鹽博物館或是島之站宮古都有許多宮古島特產，像是宮古島雪鹽餅乾、守護君周邊等。值得大家來宮古島逛街時選購！