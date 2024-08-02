中山國小站 | 歐華酒店歐華軒中餐廳 粤菜百味•經典呈現

歐華酒店二樓的歐華軒，於2023年推出精選-「 經典老廣粵菜集 」廣受好評，專注於粵菜傳統料理40餘年的卓漢騰主廚，於2024年再將菜色升級，主打手工製作傳統粵菜，將傳統純正的粤式美味融合食尚潮流，道道經典道道精彩，父親節將至，是孝敬老爸極佳的選擇。

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台北粵菜餐廳推薦-歐華酒店歐華軒中餐廳

歐華酒店位於林森北路與民族東路交接口，離捷運中山國小站或圓山站，走路都大約10分鐘可抵達。歐華軒位於歐華酒店二樓，需先預訂，獨立包廂設計，無論聚餐、婚宴、商務會議等都很合適。

歐華軒的 卓漢騰主廚 曾任職於香港的美心餐廳，已有四十年豐富的廚藝經驗，擅長功夫粵菜，每次來訪，都帶給我們精彩絕倫的味蕾體驗。

歐華軒-經典老廣粵菜集 $25,800元+10%(十位一桌)

訂席預約： https://line.me/R/ti/p/@pvo7703r

★預約服務制，請於宴會前三天前預訂★

經典老廣粵菜集 前菜-脆皮烤鴨捲

已經吃過很多次歐華軒的烤鴨，但這一次的烤鴨捲可說是第一次見。

採小黃瓜薄片取代餅皮，結合許多蔬菜，彷彿是來到一個繽紛的花園，吃得到烤鴨的香氣及油脂，同時蔬菜提供了口感，並化解了油脂，吃來相當地清爽！

經典老廣粵菜集 前菜-金華琵琶豆腐

這道餐點一上桌，會以為是雞柳或是魚柳之類的料理，沒想到竟然是豆腐！

主要是以其形狀而名，主廚特選無改良基因豆腐與蝦仁調味，以中式湯匙裹滿至湯匙柄端，將豆腐蒸熟後炸至金黃，以成為琵琶之形狀，並以雞高湯提味，撒上金華火腿蓉，形好味美。

經典老廣粵菜集 前菜-歐華富貴雞

港式燒臘裡，除了烤鴨，最經典的就是油雞了！雞肉肉質細嫩，滋味鮮美。

歐華軒-吉品鮑魚佛跳牆

嚴選高級食材-鮑魚、海參、干貝、魚膠、螺肉、曼波魚皮、日本花菇…等，搭配老母雞、金華火腿熬製 10 小時而成的港式煲湯，湯汁清澈味醇，沒有加芋頭的版本，喝上一口湯就能感受食材美味的精華。

湯裡的配料完全不手軟的，隨便撈都是滿滿的料。以深厚的功力，做到有別一般的佛跳牆，讓湯汁呈現清澈而非濃濁。喝下後上下嘴唇都黏在一起了，是許多老饕行家指名的經典好滋味。這天艾方妮不小心就喝了三碗湯。

歐華軒-三蔥爆炒鮮活鮑

活鮑魚因為夠新鮮，所以常常吃到的是蒸的料理手法，保留了整顆鮑魚的形狀大火快炒出鑊氣。

掌握得當的熟度令鮑魚的口感恰到好處，脆彈鮮美，但因為爆炒過，比一般多了香氣。其他配料像是洋蔥、青蔥或杏鮑菇，也能嚐到醬香鮮味。

歐華軒-鳳梨咕咾明蝦球

這道華麗的擺盤，其實是咕咾肉升級的明蝦版。將夏天盛產的鳳梨，保留外表當作容器，看起來就特別清爽。以鳳梨的酸甜帶出明蝦的鮮美，軟嫩酸甜的滋味，特別開胃爽口。

歐華軒 清蒸水庫筍殼魚

只有夠新鮮的魚，才能經得起清蒸的料理方式。肥美的魚肉細緻鮮甜，醬汁也富涵鮮美滋味卻不過鹹。

歐華軒 瑤柱海鮮什菜煲

廣東人喜愛用陶土砂鍋做菜，因其傳熱性慢保溫效果好的特點，因此食物的香氣和味道也不易散失，所以自古至今，熱騰騰的煲仔菜，始終受到人們的喜愛。

卓主廚以上湯為底，加入當季新鮮時蔬及瑤柱、蝦乾、中卷、日本生食級干貝等多種海鮮，以砂鍋煲煮，海鮮鮮甜，時蔬也吸收了上湯滋味，每口都是鮮美。

歐華軒 手打鮮蟹蝦丸米粉

採用肥美的青蟹，將蟹殼、蟹螫及蟹腳都處理得很好，而且夠新鮮，一下就輕鬆去殼，整個鮮味都融入到食材之中。

特選明蝦，以傳統手工製成蝦丸，蝦味濃郁彈牙，口感鮮美細膩，加上當季鮮蟹與手做軟Q米粉一同熬煮，米粉完美地吸收海鮮湯汁，給人滿口香氣的享受，這道料理不僅美味，也展現了卓主廚的精湛技藝與對食材的用心。

歐華軒 脆皮乳鴿(加價$1080+10%)

特選8~10兩重肉質鮮嫩的鴿子，浸泡於主廚特製的滷汁中慢慢熟成，再反覆澆淋麥芽糖水於外皮，吊掛風乾數時，上桌前以熱油淋至表皮金黃，皮脆肉嫩，入口留香。

歐華軒 椰汁鮮奶蛤士蟆

所謂的蛤士蟆，就是大家熟知的雪蛤，用冰糖燉煮後會變得黏稠，具有類似於燕窩的功效，據說是皇后的保養極品。以椰汁鮮奶調之，冰冰涼涼的，是餐後很棒的甜品。

歐華軒 寶島樂園

台灣是水果王國，四季都可以吃到美味的水果，不過因為今年氣候異常炎熱，令西瓜的產量縮減；幸好這天的阿露斯哈蜜瓜超甜，芭樂也很清脆。

這一天恰巧參觀了歐華酒店的豪華套房，溫馨的設計，希望有機會來住宿體驗浪漫的感覺。

歐華酒店歐華軒的粵菜料理，將傳統純正的粤式美味融合食尚潮流，菜色餐點以大器呈現，並提供溫馨又舒適獨立包廂，是商務宴客或親友餐聚的好選擇。

歐華酒店-歐華軒中餐廳 店家資訊

官網 FB

地址：台北市中山區林森北路646號

電話：02 2585 3258#300、821

營業時間：11:30–21:30

訂席預約： https://line.me/R/ti/p/@pvo7703r

★預約服務制，請於宴會前三天前預訂★