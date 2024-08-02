一談到蛋黃酥熱潮，很多人腦中就會想起「陳耀訓」的大名，身為台式麵包的代表人物，陳耀訓當之無愧。但如果提到歐式麵包，你就不能不知道張家豪這個名字。他不僅是台灣歐式麵包的代表人物，在這個派別中還曾是陳耀訓的啟蒙師傅。2021年開的慶祝烘焙麵包坊，在台北也是小有名氣呢！

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慶祝烘焙環境

靠近芝山站的慶祝烘焙，外觀樸實無華，但有許多人都慕名而來。環境幽雅。

架上擺著各式各樣剛出爐的新鮮麵包。

走進店內就可以聞到麵包的香氣，讓人忍不住想要一探究竟。

千層酥皮蛋撻－$150（兩顆）

這是我們來這裡的主要目的，因為Debby最近愛上吃蛋撻。慶祝烘焙的千層酥皮蛋撻，一份有兩顆，共150元，等於一顆要價75元，雖然偏中高價位，但口感絕對是上乘之作！

團隊將製作可頌的精神投入塔皮研發，一口咬下，即可聽到喀滋喀滋的酥脆聲響，接著是撲鼻而來的酥皮香氣，清爽可口，搭配表皮帶點焦黃，口感如同日式蒸蛋般軟綿濃郁的內餡！

入口時的瞬間，可以先感受奶油焦糖化的濃郁香氣，下一秒則是滑嫩內餡與酥脆撻皮交織的美妙口感，絕對不容錯過！

慶祝烘焙還有賣什麼

除了千層酥皮蛋撻，慶祝烘焙還有販售蛋黃酥，也是可以預購，要搶要快！

總結

慶祝烘焙以其獨特的千層酥皮蛋撻，成功吸引了無數美食愛好者。從撻皮的酥脆到內餡的濃郁，每一口都讓人驚艷。無論是喜歡歐式麵包還是日式蛋撻的你，都應該來這裡一探究竟。趁著週末，來慶祝烘焙享受一份美味的千層酥皮蛋撻吧！

店家資訊

📍地址：111台北市士林區福國路5號7號

⏰營業時間：週一到週五 10:00-19:00；週六週日 10:00-20:00

📞電話：02-2832 6308