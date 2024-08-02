台北美食這間一定要收藏！我的居酒屋愛店《炭吉郎居酒屋》終於在台北開分店了，這間在板橋沒有預約很難吃得到的人氣居酒屋你不能不知道！他們家在網路上的評價都相當不錯，從板橋店剛開幕就認識他們到現在也有三年多，看著這群年輕人一路的成長茁壯一步一腳印的做好自己的品牌，真的是太開心。現在想要吃他們家的串燒料理不用專程到板橋，在台北就可以吃得到，這間位在捷運南京復興站旁的《炭吉郎居酒屋朱崙店》一定要記得收口袋。

《炭吉郎居酒屋朱崙店》交通方式如何去？

《炭吉郎居酒屋朱崙店》的位置在台北中山區的朱崙街上，旁邊就是知名的遼寧夜市，有不少老字號美食都在附近。這裡是越晚越熱鬧，也是不少上班族下班後聚餐的好地方。附近緊靠捷運南京復興站，從捷運3號出口步行約3分鐘就可以抵達，如果開車前往南京東路三段上有不少收費停車場整體交通很便利。

《炭吉郎居酒屋朱崙店》Google map

《炭吉郎居酒屋朱崙店》延續了板橋店的精神，雖然開店不到半年但在網路上依舊保持著很不錯的評價。順帶一提來《炭吉郎居酒屋朱崙店》一樣要記得先訂位，以免生意太好等待時間太久撲空囉。

《炭吉郎居酒屋朱崙店》的裝潢氣氛非常好，每次來都喜歡在他們的門口拍照越晚越美。

《炭吉郎居酒屋朱崙店》用餐環境

《炭吉郎居酒屋朱崙店》的用餐環境規劃的相當舒適，座位選擇性也很多。

跟板橋店的裝潢風格一樣都有著濃厚的日式氛圍，但《炭吉郎居酒屋朱崙店》又再帶點日式老宅的味道，每個角落都很耐人尋味。

座位選擇性很高，從兩人到多人的座位都可以彈性安排，裡面還有個半開放的小包廂，很適合多人的聚會、部門小型尾牙都是不錯的選擇。

旁邊的裝飾小物好多都很可愛，有不少公仔都是我喜歡的。

所有的串燒料理都是經由這個炭火烤台製作，所以在他們的串燒跟烤物上面都會有一層迷人的炭香。再結合食材本身的香氣更有層次。雖然是炭火炭烤但用餐結束身上不會有惱人的煙味，這點做得很棒。

《炭吉郎居酒屋朱崙店》菜色介紹

《炭吉郎居酒屋朱崙店》的餐點選擇性不少，除了必點的串燒外也有炸物、海鮮跟辣炒年糕這類熱炒料理可以選擇，重點是以台北中山區的價位來看他們的價格都挺親民，口味又好難怪開店不久就能網羅一票鐵粉。

招待小菜

每次來第一盤都是這個自製的毛豆，鹹香開胃還相當下酒。

另外這個醃漬大根帶點粉紅色相當討喜，也很開胃喔。

紫蘇梅山藥NT$130

夏天來吃串燒這盤紫蘇梅山藥強烈建議一定要點一盤，酸甜的滋味食慾都來了。

延續了炭吉郎板橋店的少女心精神，他們的擺盤繽紛又用心，吃個漬物就像是在欣賞花藝一樣的享受，這些花都是新鮮的花做擺飾喔，我們家珍小姐每次來都讚不絕口用心程度立刻就被圈粉。

特調的紫蘇梅醬跟脆口的山藥超合拍，天氣熱吃這個真的很適合。

萵苣豚肉卷NT$120

這款用培根豬包著萵苣的串燒我是第一次吃到，每一顆都是手工去串個頭都不小，整體很考驗師傅的火候功力是到費工的料理。

豬肉片上刷上醬香氣濃郁的醬汁，相當入味。

萵苣被豬肉緊緊的包覆，要烤到多汁不乾真不簡單，萵苣吸收了醬料跟豬肉油脂的香氣，一口咬下在嘴裡有爆汁的口感實在是很誘人。

金豬報喜NT$140

這道料理也是頭一次吃到，光是看這顏色搭配還有垂涎欲滴的起司就好逼人，視覺效果滿分。

這個金豬報喜裡面是用豬培根包著鵪鶉蛋，然後上面再放上滿滿的起司，融化的畫面誰受得了。

這道串燒也是味道層次很豐富，起司控不要錯過。

大人的雞腿串NT$150

他們家的雞腿串燒也是我必點的，表皮烤到焦香裡面的肉汁鎖得很扎實，一上桌直接入口要小心燙，但真的超好吃。

中間的蔥段烤到微焦更添香氣。這道串燒來我可以直接喝掉一杯生啤。

這兩款串燒榮獲本日最推冠軍。

前面點了下酒的串燒，沒有來杯生啤怎麼可以。

來炭吉郎居酒屋喝酒的選項很多，光是生啤酒就有滿多選擇，這天我們選了加了柚子酒的柚子生啤，還有我愛的原味。

鹽烤鯖魚NT$180

海鮮料理他們家處理的也很到位，像是這個鯖魚也是我很常點的品項，油脂豐富又沒有什麼魚刺大人小孩都喜歡。

但烤魚好不好吃這烤台功力是重點，光是看這魚皮烤到金黃酥脆，用筷子在魚皮上刮一下還能聽到脆片的聲音，這就不簡單。

擠點金桔就更對味了。

吃鯖魚一定要皮帶肉比例3:1享受這魚肉的油脂跟脆口的魚皮，沾點椒鹽更下酒。

韓式泡菜炒年糕NT$160

他們家的熱炒料理表現也很不錯，這款泡菜炒年糕份量不小，同樣很適合下酒。

整體口味不會太辣，但香氣很足。加上泡菜的酸度越吃越涮嘴。

干貝雞翅NT$260

如果來炭吉郎沒有吃到這道串燒那就下次再來。因為限量是殘酷的，以前在板橋店這道串燒是隱藏版菜色，後來因為太受歡迎直接變成常備的固定菜色，但因為製作相當費工光是想到要把軟軟的干貝塞進雞翅中就很有難度。

表皮同樣是烤到非常酥脆，裡面的肉汁保持的很完整，品嚐的時候也要小心不要燙到。

看，這干貝也塞的太完整，整顆大干貝直接緊緊的包在雞翅中，這真的太考驗師傅串料的功力。

香酥雞軟骨NT$130

下酒料理還有這款，香酥雞軟骨。

麵衣不厚裡面的雞軟骨處理的也很到位。

沾點美乃滋就很對味。

青蘋果沙瓦NT$130/ 酒香梅子番茄飲NT$130

這天友人不太想喝啤酒，就點了沙瓦跟很解膩的酒香梅子番茄飲。

我很喜歡這個番茄飲，裡面的梅子跟番茄都可以直接吃，酸甜的滋味相當解膩也好消暑。

這天初訪炭吉郎朱崙店表現同樣讓人滿意，以串燒跟燒物的表現依舊很亮眼，口味上也維持很好的水準，以後不論是約新北還是台北只要想到居酒屋這間炭吉郎都值得推薦。

《炭吉郎居酒屋朱崙店》店家資訊

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