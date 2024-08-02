「秋田竿燈祭」、「仙台七夕祭」以及「青森睡魔祭」並稱日本東北三大祭典，這次到秋田旅遊，其中一天參觀了秋田市區內的「秋田市民俗藝能傳承館 ねぶり流し館」，這裡除了有秋田竿燈祭的歷史介紹外、展示了高聳壯觀的竿燈，還可以直接體驗拿著竿燈平衡的難度，還可以到附近的「舊松倉家住宅」參觀歷史悠久的老屋以及欣賞秋田美人舞技表演喔！

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秋田市民俗藝能傳承館 營業時間

地址：秋田市大町一丁目3番30号 地圖

電話：018-866-7091

開放時間：09:30~16:30

入場費：成人130日幣、＋秋田市立紅磚郷土館通票 370日幣

秋田竿燈祭由來

秋田竿燈祭最早是從江戶時代開始就有的祭典，還是國家重要無形民俗文化財之一，每年會在八月初舉辦，吸引了上百萬名遊客到訪，祭典中一次會有280盞竿燈在鎮上遶境。竿燈祭一開始的主要意義是在驅除炎熱夏季的病魔以及邪氣，而且秋田以產稻米為主，竿燈下寬上窄的形狀其實蠻像米袋的，搖晃的燈籠形似稻穗，秋田竿燈祭的舉辦其實也有祈求五穀豐收的涵義。

秋田市民俗藝能傳承館 環境

這次主要在一樓參觀，二、三樓也有展覽一些秋田的民俗表演藝術介紹。

一樓的展覽廳內陳列了實際大小的竿燈，一列排開非常壯觀，可以親自體驗手持竿燈挑戰一下平衡感，祭典上的持竿人大多都是以手掌攤平，以手掌支撐竿燈保持平衡，竿燈有大有小，可以從最小的開始挑戰起，竿燈祭還會有技能競賽，撐竿人除了可以用手掌平衡外，還有用下巴、額頭、肩膀、腰部撐起竿燈，難度真的很高耶！

舊松倉家住宅

地址：秋田縣秋田市旭南二丁目7番29號 地圖

開放時間：09:00–16:30 週二休館

舊松倉家住宅距離秋田市民俗藝能傳承館不遠，還附設有停車場。松倉家是寛延2年 (西元1749年) 以油店起家，舊松倉家包含了主樓、米倉、藏書閣等連棟建築組成，是明治末期最大的連排別墅群，保存得很完整，還是秋田縣的有形文化材之一。

這次在舊松倉家住宅還近距離的欣賞舞妓表演，一舉一動都優雅的秋田美人，還會先用茶筅現涮的抹茶，再搭配精美點心。

可以一邊享用茶點，一邊欣賞舞妓表演喔！

另外在秋田市的秋下公園的「秋田文化產業設施松下」也可以欣賞到秋田舞妓的精彩表演，想要了解秋田的民俗祭典文化，這三個地方都可以安排參觀一下唷！

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