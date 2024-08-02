有次朋友揪吃飯到了桃園蘆竹的「樂壽司 美式壽司專賣」，美式壽司專賣店不稀奇，這裡還是美式壽司、握壽司、生魚片吃到飽的店家，在台北隨便點幾捲價格輕易就破六七百，樂壽司平日只要720元就可以隨便點吃到飽，而且食材新鮮不馬虎，真的是挺狂的！

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樂壽司 營業資訊

樂壽司 美式壽司專賣

評分： / 4.3

/ 4.3 地址：桃園市蘆竹區南上路29-1號( 地圖 )

電話：03 222 3007

營業時間

星期一: 17:00 – 21:30,

星期二: 17:00 – 21:30,

星期三: 17:00 – 21:30,

星期四: 17:00 – 21:30,

星期五: 17:00 – 21:30,

星期六: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:30,

星期日: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:30

星期一: 17:00 – 21:30, 星期二: 17:00 – 21:30, 星期三: 17:00 – 21:30, 星期四: 17:00 – 21:30, 星期五: 17:00 – 21:30, 星期六: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:30, 星期日: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

樂壽司 位置｜環境

「樂壽司 美式壽司專賣」位於桃園市蘆竹區，距離南崁交流道不遠，樂壽司有專屬的特約停車場，就在斜對面的南上路50巷內，不限金額免費停車一小時，還好有特約停車場，不然還真的蠻難停車的。很喜歡樂壽司的環境，有大片落地窗，生意很好一開店沒多久就迅速客滿，一邊是吧台區，另外一邊則是自助吧區，客人雖多但空間動線都算舒適，建議一定要訂位！線上訂位

樂壽司 菜單

平日的午餐只有單點沒有吃到飽，照片的菜單是舊價格，現在吃到飽的價格平日晚餐 720元，假日中晚餐 888元，要另外加收10%服務費。

餐點的選擇非常多，光是美式壽司捲就多達28種，美式壽司捲的特色不同於日式壽司捲，造型多樣化外，醬汁、配料也都非常豐富多變化，不敢吃生食的也能接受，又稱之為加州捲。樂壽司的吃到飽選項還有多種炸物、生魚片、握壽司、丼飯、小菜等，這次點了超多種美式壽司捲，整個澱粉超標飽到最後吃到恍惚，大家盡力而為，不要浪費食物喔！

樂壽司 餐點

自助吧的餐點自取，冰淇淋、飲料、味噌湯，味噌湯味道非常不錯，以魚骨熬湯，喝起來相當濃郁甘甜。

生魚片

這次品嚐了鮭魚生魚片以及綜合生魚片兩種，口感味道都非常新鮮，而且不會切得太薄，綜合生魚片則是提供當日的新鮮魚貨，通常有旗魚、鮭魚、鮪魚，光是吃生魚片就可以吃得很過癮。

起笑卷

取名取的很有梗，起笑卷裡加了酪梨、小黃瓜、辣鮪魚、炸蝦、蝦卵，吃起來帶有微微辣度，又有炸物的酥脆感，刺激味蕾的辣度十分開胃。

獅子王卷

最外層的一圈蝦卵看起來就像公獅的鬃毛一樣，看起來相當豐富，配料有酪梨、小黃瓜、蟹味沙拉、鮭魚、蝦卵，蟹肉塞得很滿，還有炙燒過的鮭魚片，吃起來油脂香氣十足！

鰻鰻起司你

鰻魚加上起司的組合，壽司捲中包入了烤鰻魚、蟹肉沙拉、奶油乾酪，以油炸方式呈現，還帶著點芝麻的香氣。

彩虹捲

口感味道都很爽口，配料則有酪梨、小黃瓜、蟹味沙拉，壽司捲上鋪上了鮪魚、鮭魚生魚片。

台北101

捲如其名，就是要高聳入雲端的視覺感。台北101包入餡料後再油炸過，所以吃起來多了一份油香，內餡有辣鮪魚、奶油乾酪，吃起來帶有辣度。

握壽司

炙燒鮪魚、炙燒鮭魚、鮭魚、蝦卵，炙燒過的握壽司香氣跟油脂都會比較豐富些，個人比較推炙燒口味的。

水牛城辣雞翅

剛炸好起鍋就上桌，口感酥脆又酸辣夠味，吃起來相當開胃。

和風洋蔥牛肉

和風醬汁的涼拌口味洋蔥牛肉，洋蔥爽脆清爽，牛肉有點老就是了，感覺燙過頭。

酥炸魷魚圈

極度酥脆的口感，加上特調美乃滋，非常涮嘴，很想立刻點一杯啤酒來搭配。

英式炸魚

搭配酸甜塔塔醬，口感酥脆魚肉軟嫩，重點是不像在英國吃得那麼油膩！

平常真的極度愛吃美式加州卷的，前陣子跑到加州去還特地找一家加州卷店家吃壽司捲，隨便點幾樣荷包就痛痛的，難得桃園蘆竹有這麼一家美式壽司吃到飽的店，用料食材都不差，餐點品項多選擇困難，而且容易碳水失控，可以偶爾放縱一下來吃到飽可啦！

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