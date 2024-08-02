這一次兩天一夜的宜蘭小旅行,除了白宮渡假勝地的一泊二食外,

還特別安排了朋月栻在宜蘭羅東的韓國村主題餐廳~韓雞村

這個品牌有看過我的食記分享的朋友一定不陌生,

從台北信義區的韓吃一隻雞到新莊二月牌沙茶爐,到宜蘭的古亭穀倉韓雞一號倉尺洞,

本身對於韓食料理很喜愛,且吃過幾家朋月栻分店都沒讓我失望過,

而宜蘭羅東韓雞村是很有特色的餐廳當然必訪囉!

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朋月栻-韓雞村-닭한마리宜蘭小韓國村主題餐廳就在成功街大馬路邊

按著地址很容易就可以找到,周邊有蠻多免費停車位



整個建築是可愛的嫩黃色,庭院裡有一個盪鞦韆和小帳棚

還有兩隻漂亮的小鴨鴨在散步敲可愛的~



很酷吧!二樓還有免費堤供韓服換裝拍照體驗



來用餐別忘了到二樓體驗一下還有一大片網美牆超好拍的~~



餐廳用餐區分為一樓及二樓,有圓桌也有方桌很乾淨,桌邊還準備了很多韓式的鐵餐盤杯子及扁筷都可以自己拿喔~



現場有很多韓風的海報跟可愛的小裝飾,我們光參觀跟拍照就花不少時間,真的太愛拍了~

朋月栻-韓雞村宜蘭小韓國村主題餐廳保留了韓吃一隻雞精典的一隻雞跟韓式料理並結合宜蘭在地食材增加了很多只有這裡有的特色菜單喔~(僅列出部分菜單,詳細以現場為準)



現場還有各種韓國燒酒及飲料等在冰箱可以自取在結帳喔~



今天我們是三個人用餐,所以點了雙人套餐,另外又加點了幾道特色創意的料理,

來看看我們的食記分享吧!



首先上桌的就是經典的雞湯火鍋,裡面有半隻雞.韓國魚板,

還有在地的小農蔬菜跟口感帶Q彈的手工刀削麵,

這雞湯超級濃醇好喝這也是我們特別鍾愛韓雞村的原因



上層是蒸汽海鮮用的是底下的雞湯湯底,融入了海鮮的鮮味超讚!



喜歡海鮮可加價升級成三人份喔!現流海鮮盤有鮮蝦.蛤蜊.小卷.鱸魚片,

海鮮只有新鮮才敢用"蒸的",每一款的肉質也都很棒只有"鮮"



礁溪泡菜番茄:小幫手特別想吃推薦的,使用礁溪在地的番茄拌了韭菜的泡菜,

韭菜的辛辣被番茄甜跟韓式醬料辣味沖淡,反而透出甜味,非常好吃開胃菜



韓式炸醬麵:超級特別,它的醬偏甜而且顏色超黑,麵體用的是比較有咬勁的細麵,拌勻一起吃我很喜歡



蘇澳吻仔魚海鮮煎餅:這口味我還真的只有在這裡吃過很特別,餅皮裹粉不會太厚薄薄一片裡面有各種海鮮蝦仁.花枝..裡外都有吻仔魚，又脆又香超好吃



韓式炸雞:一定是我的必點款,這是半半口味,是使用雞腿肉外皮炸得酥酥脆脆裡面的雞腿肉非常軟嫩,還有兩種不同口味的沾醬,炸雞裹著酸甜醬汁,一人一盤絕對沒問題

另外用餐還附送四種經典的韓式小菜喔!這些小菜每一款都是小幫手的最愛,而且是可以免費續點的喔!

豺狼與小幫手食記心得分享:

我們很喜歡韓式料理,從台北.新北吃到宜蘭,朋月栻這個品牌我們很喜歡也很有信心,所以不論家庭聚餐或朋友聚會我們都選擇他,

宜蘭的兩個分店我覺得都非常有特色,還融入了在地食材開發了好多不同的菜色,有更多的選擇

環境我覺得更寬敞自然,孩子們用餐坐不住的時候還可以到庭院走走餵小鴨,很有趣~整體用餐我們給5分喔!

喜歡韓式料理可以看看下方豺狼跟小幫手的朋月栻各家分店食記喔!

微風信義韓吃一隻雞 https://beshal.pixnet.net/blog/post/144558577

二月牌沙茶爐 https://beshal.pixnet.net/blog/post/147493969

古亭穀倉-韓雞一號「倉尺洞」https://beshal.pixnet.net/blog/post/157145113

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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