日本大阪雞肉串燒專門店おちば屋來台灣開第一間海外分店「聚聚台南店 燒鳥専門おちば屋」，店長專程至日本求藝，完整復刻日本おちば屋總店的燒烤技術與おちば屋獨家醬汁，想吃道地日本雞肉串燒居酒屋料理不用飛到大阪在台南安平就吃得到。



聚聚台南店 燒鳥専門おちば屋｜位置．用餐環境

聚聚台南店 燒鳥専門おちば屋位於台南安平的建平路上，附近有路邊停車格，旁邊也有一個收費停車場，開車過來停車很方便。

全白外建築在夜晚招牌點亮更是讓人想走進去用餐的日式餐廳，回頭率極高。

門口純日風設計，看照片…不說還以為我又飛到日本吃雞肉串燒了。

おちば屋翻成中文是”落葉屋”，在櫃台看到聚樂居食屋的餐廳名片才知道，原來聚聚台南店 燒鳥専門おちば屋是聚樂投資加盟的分店，自然在料理美味上無可挑剔，難怪在服務流暢度與出餐速度皆呈現出穩定的水準。

櫥窗前的日本風格”鳥”大燈籠，層櫃上展示的日本酒，在夜晚更吸引人

餐廳裝潢設計高級感十足，其實真的到日本鳥燒食堂用餐很少看到如此質感空間，應該說這裡更像高級料理亭。

坐在板前座位能見到師傅的認真帥氣的燒烤功力，更有吃串燒的氣氛，座位前下方有能放置包包的大空間。

後面的座位區是6人大桌，今天同樣是被訂滿滿。

往內走還有一間VIP包廂，當日有人訂位…這間可坐到10位，有重要餐聚或慶生可提前訂位。

整面日本各府縣的知名清酒，也是店內的強項之一，工作台旁是擺滿常客寄放的日本酒，不得不說聚聚這氛圍就適合與三五好友來小酌聚餐。

*18歲以上請勿飲酒．喝酒不開車*

開幕不久就超人氣，假日用餐尖峰時段要訂位才會座位，不少上門的客人都被告知要晚點才有座位。

桌上有菜單，調味料、筷子、衛生紙、竹籤筒、小垃圾桶，點餐採掃描QR Code點餐，點餐的方式也很日本。

聚聚台南店 燒鳥専門おちば屋｜菜單．餐點分享

聚聚使用的是台南的下營土雞，有套餐、綜合串燒、單點串燒/蔬菜、揚物、飯物、逸品、甜點，可先從おすすめ(今日推薦)看有沒有想吃的。

店內串燒分2種風味：鹽烤、醬烤，燒烤台有兩區，店長掌廚的鹽烤，也是最考驗燒烤技術的。

醬烤由另一位看起來也很厲害的師傅負責，おちば屋獨家醬汁是鹹香微甜，風味很中台南人的心。

日本吃的鳥燒常常有小部份會烤到焦黑(是那種吃了就有苦味)，師傅貼心用料理剪刀剪掉邊角焦黑的部位，也不會烤過焦，這用心動作能讓我感受到每個細節都很講究。

在日本餐廳已普及使用QR Code點餐，台灣也有不少餐廳跟進，我們很快就點好想吃的菜色，每日各品項料理的份量都有限量，在電子點餐時可以清楚看見，熱門料理很好就會被點完。

烤雞丼飯

想好好品嚐おちば屋獨家醬汁必點烤雞丼飯，烤雞腿肉從生烤熟並烤至雞皮微焦脆，只有能專業掌握火候的職人師傅才做得到。

單吃烤腿肉鹹香迷人，下營土雞肉口感較Q香緊實，再扒一口淋上醬汁的飯配…更滿足！！

親子丼飯

大人小孩都喜歡的親子丼飯，日本有許多親子丼專賣店，一碗美味的親子丼在醬汁與蛋汁熟度的控制是絕對的關鍵。

在日本吃到的親子丼飯蛋汁都較生，聚聚把蛋汁煮至9分熟…食客不怕吃到太生的蛋汁，還能吃到滑嫩口感，使用的雞腿肉鮮嫩好吃。

口水雞

使用嫩鮮多汁的舒肥雞胸，再淋上獨家醬汁，醬汁讓口水雞鮮味十足，越嚼越香。

在點餐時記得有備註欄可寫出你的需求，像是我點的雞肝一般熟度有點太生，就可備註想烤熟一點。

醬烤雞松板｜鹽烤雞松板

特地選雞松板各點醬烤和鹽烤來比較，醬烤是不過鹹微甜甜且不會蓋過雞松板的美味，鹽烤是越嚼越來吃出香味，雞松板QQ脆脆，這是我第一次吃到雞松板，一吃就愛上。

醬烤雞腿蔥｜醬烤手工雞肉丸子

醬烤雞腿蔥的雞腿肉醬香入味，連同蔥段一同吃，蔥香肉香溢滿嘴中，這滋味讓我們讚不絕口，大推。

醬烤手工雞肉丸子的肉香不鬆散，味道很不錯。

鹽烤雞肝｜醬烤雞翅

鹽烤雞肝建議可在點餐時註明烤熟一點，可能是要保持鮮嫩的口感，口感很棒但吃得到一點點血腥味。

醬烤雞翅使用下營土雞，雞皮較有勁Ｑ，這也是土雞一定會有的口感。

櫛瓜｜香菇｜日本山藥

烤蔬菜我們選擇全部鹽烤，吃得出野菜原始的鮮甜，櫛瓜與香菇一口咬下還會爆汁。

厚切烤日本山藥能吃到脆口的山藥與咀嚼中天然黏黏口感，愛吃山藥這道必點。

炸日式麻糬｜手工焦糖布蕾

炸至澎皮澎皮的日式麻糬，淋上煉乳沾上花生粉，熱呼呼還會牽絲。

手工焦糖布蕾的濃郁香甜，是餐後的幸福甜點。

最後再點上2杯飲料，敲杯開吃~滿滿的儀式感一定要有。

聚聚台南店 燒鳥専門おちば屋無論是料理美味度與用餐環境皆高水準，想吃正統日本鳥燒不用飛到日本，聚聚台南店是你聚餐小酌的新選擇。

聚聚台南店 燒鳥専門おちば屋

連結：FB｜線上訂位

地址：台南市安平區建平路528號(Google地圖)

電話：06-299-2546

營業時間：17:30~00:30（最後入座 22:50／最後點餐 23:00）

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