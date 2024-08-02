恆春美食必吃的墾丁網美餐廳「Summer Box 夏天的盒子」，上次來還是墾丁網美冰飲甜點店，這幾年的好口碑已成為Google評價滿分5.0的墾丁美食餐廳，不僅有絕美的水果雪冰沙、漸層水果水泡飲、卡莉特詩手作甜點，並提供美味早午餐，還能提前預約好「夏天的盒子野餐籃/2人份$ 600」帶著野餐籃到沙灘海邊野餐看海，假日人潮多也能來外帶冰沙冰飲，飲料好喝不貴。



▼照片來自 @summerbox_charites



夏天的盒子｜位置

夏天的盒子位在墾丁必經之路的恆公路上，店旁有專用停車空地，距離熱門景點與很近。

夏天的盒子｜環境空間

進入夏天的盒子就有濃濃的海灘渡假氛圍，讓人滿滿的好心情，隨處拿出手機自拍都是偽出國照。

點餐與工作區在藍白渡假風的巴士餐車，第一次來就覺得很像豪華版的沖繩蝦蝦飯餐車！！令人印象深刻~

夏天的盒子是由熱愛大海的夫妻老闆所經營，以沙灘衝浪風格為主題設計，上次來時老闆是帥氣型男，這次發現老闆已完全融入墾丁渡假慢活步調，留了長髮多了點文青藝術的氣息，老闆娘依舊漂亮有元氣。

戶外座位木桌椅座位與高腳座位區，往上看去的玻璃貨櫃屋是室內用餐區，從右邊階梯走上去就能進入貨櫃屋。

2樓入口旁有樹陰下的高腳座位區，這區拍照打卡也特別有渡假氛圍。

夏天怕熱室內有空調，玻璃貨櫃屋布置超美的，無論是坐哪個位置都很好拍，每一處的採光都超好！！

上次來後方區是半戶外區，現在改為暖粉紅開天井的室內座位，感覺又更美惹！！網美餐廳無誤~

看完菜單決定好餐點再下去巴士餐車點餐，餐點製作完會幫你送上來，餐具、調味料自助拿取。

夏天的盒子｜菜單

早午餐有3款貝果堡套餐、1款潛艇堡套餐、2款沙拉套餐。

套餐附湯品或錫蘭紅茶2選1(均可續杯1次)、加價20元可換泰式奶茶或鮮檸紅茶(也可續杯1次)、加價40元則可換美式咖啡或拿鐵咖啡，選其他飲品可折抵20元。

甜點是由卡莉特詩手作甜點專門店的手作蛋糕，在夏天盒子能吃到6種風味的甜點，6款口味的精品貝果。

真材實料的水果冰沙是我的最愛，若是喜歡喝摩卡克巧力、純巧克力、抹茶風味的冰沙，夏天盒子不輸給貴貴的星巴巴哦！！對了~水果風味的氣泡飲也大推。

夏天的盒子｜美食分享

我們點3份早午餐，飲品通通有作升級，還點了美味必吃的手作甜點。

《義式海鮮沙拉套餐》

海鮮、水果量給的大方的義式海鮮沙拉套餐，光看菜單圖片就好誘人！！送上桌居然比菜單上的照片還可口~

搭配自家精心調製的特調水果果醋醬汁，給我耳目一新的驚喜感，清爽溫和不搶食材味道，辨識度極高，重點是…連不是那麼愛油醋醬的我，居然意外的喜歡。

海鮮、水果、綜合乾果堅果，生菜選用口感品質較佳的羅曼生菜，老闆對食材的嚴格挑選…一看就知道。

水果有柳橙、蕃茄、鳳梨，大蝦、小卷被煎烤的微焦微焦的，有BBQ燒烤香氣…特別迷人。

手工麵包可抹奶油或沾今日湯品「南瓜濃湯」吃都很美味。

水煮蛋可放進沙拉一起品嚐，也可單吃！！像我早餐習慣來一顆健康水煮蛋就選擇先單吃掉它。

《狠蝦貝果堡套餐》

狠蝦貝果堡手工濃起司貝果夾上口感札實味美的煎烤鮮蝦，還有蘿蔓、蕃茄、鳳梨，大口咬下最過癮~美味的夏威風味早午餐。

炸馬鈴薯沒有沾任何調味料的健康炸法，沾上特製風味沾醬非常搭。

套餐附綜合水果生菜沙拉，有半顆水煮蛋、蘋果、蕃茄、鳳梨、蘿蔓、綜合堅果，青脆新鮮~這樣的組合營養滿分。

套餐我們這份選擇加價升級飲品泰式奶茶，還可再續杯一次哦，是不是很超值呢？！

《美式牛肉起司貝果堡套餐》

經典口味美式牛肉起司貝果堡，厚實濃起司貝果與牛肉肉排在嘴裡完全融合~比吃漢堡來得更得札實好吃。

貝果堡會附上三角紙袋更方便讓你大口大口吃堡。

《盛夏芒果雪冰沙｜沁夏葡萄柚氣泡飲》

太想喝店裡的水果冰沙與氣泡飲，另外2杯選擇折抵補差價，第一推薦夏天必喝的盛夏芒果雪冰沙。

新鮮芒果丁滿足一直吵著要吃芒果的緹緹(女兒)，加上雪花冰口感更棒，挖完上面就能吃下面的芒果冰沙，邊挖邊吸冰沙吃也滿足，滿滿的芒味~喝到心花怒放。

漸層網美飲品沁夏葡萄柚氣泡飲是微微甜的水果氣泡飲，滿滿的水果~沁清消暑。

《重乳酪蛋糕-經典原味》

店內吃到的貝果、蛋糕都是由卡莉特詩手作甜點專門店烘焙，我們點了一個重乳酪蛋糕-經典原味，原味最能吃出甜點功力，沒有華麗的蛋糕裝飾，只要吃一口就會被這香濃好滋味給征服。

卡莉特詩手作甜點專門店｜卡莉重乳酪蛋糕-綜合6入組 (預約外帶)

卡莉特詩手作甜點專門店的手作重乳酪蛋糕太美味，以”道地日式水浴製作工法“是就不同凡響，也想和大家分享自用送禮都會讓人喜歡的「卡莉重乳酪蛋糕-綜合6入組」。

現在新人選結婚喜餅或滿月彌月蛋糕都想挑最好最精緻的，若是我收到這組蛋糕禮盒，絕對會驚喜不已。

除了能冷凍宅配到家以外，來墾丁玩也能先電話或粉專預約時間順路買回家，當然也能帶到飯店民宿與家人好友分享。

卡莉重乳酪蛋糕6種口味有：原味、海鹽檸檬、季節莓果、格雷伯爵茶、70.5可可夜總會、鹿兒島抹茶紅豆。

經典人氣口味「卡莉重乳酪蛋糕-原味」，不用多說！！好吃到直接被女兒點名是她的。

酸甜可口的「卡莉重乳酪蛋糕-海鹽檸檬」，選用屏東高品質檸檬，清香濃郁，後韻能感受到微微鹹。

女孩會很喜歡的「卡莉重乳酪蛋糕-季節莓果」酸香美妙的綜合莓果與乳酪好搭，這口感再來杯無糖茶更完美。

咖啡好朋友「卡莉重乳酪蛋糕-70.5可可夜總會」選用70.5%頂級比利時巧克力，本以為會偏苦，想不到是微苦香甜大眾都會喜歡的比例，我只吃到一口就被緹緹搶走了。

比想中還要喜歡的「卡莉重乳酪蛋糕-鹿兒島抹茶紅豆」，抹茶與紅豆的比例分配的恰到好處，紅豆嚴選台灣大粒飽滿的萬丹紅豆與日本鹿兒島抹茶，絕妙搭配吃一口就停不下來。

鹹甜鹹甜的「卡莉重乳酪蛋糕-格雷伯爵茶」，香濃乳酪與伯爵茶融合口味~格外清新且甜而不膩口~感覺一次吃2個也沒問題。

想找美味又能美美打卡的墾丁美食，快來找Summer Box 夏天的盒子，假日用餐時間人潮多，較建議早點來！！快收入口袋名單吧~

Summer Box 夏天的盒子｜卡莉特詩手作甜點專門店

連結：官網｜FB｜IG｜卡莉特詩手作甜點坊

地址：屏東縣恆春鎮恆公路967號(Google地圖)

電話：0936-155-472

營業時間：09:30~18:00（公休日，請見Google最新店家營業時間）

店家/景點資訊

店家名稱：Summer Box 夏天的盒子

所在地址：臺灣屏東縣恆春鎮恆公路967號

營業時間：日 一 二 五 六 09:00-18:00

店家電話：0936-155472 Google即時導航





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