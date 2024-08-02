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全新女團「ELL&s」來勢洶洶！她們是來自熱門選秀節目《未來少女》中，最終集公演冠軍隊「日光之橙」延伸而出的小分隊。繼節目中其他各隊已陸續出道，ELL&s昨日 (7/31) 壓軸帶著全新單曲《Elevatah》以嶄新形象重磅登場，於台北翡麗詩莊園舉行出道及新曲發布記者會。
公司安排的出道儀式頗具巧思，由於ELL&s是從未來少女日光之橙sunny parfum (日光香水) 延伸而出的小分隊，所以用「噴香水」儀式來示意邁入下階段；同時ELLEs是法文「她們」的意思，充滿女性的自信與魅力，因此香水也能代表女孩們的故事。執行儀式的神秘嘉賓是前韓國女團「CLC」成員Elkie莊錠欣，以身為ELL&s考核導師的身份傳承經驗。
「ELL&s」由日光之橙的成員玉歆Theia擔任隊長，切里Cherry擔任副隊長、艾許Ashlee、閃閃Shan、若熙Rosie共同組成，活動現場不但來了許多知名企業家，同為《未來少女》節目的導師奕寬及各隊戰友，也都紛紛到場支持或獻上祝福，限量應援的座位也是早被近百位支持粉絲搶佔一空，另外如吳宗憲、玖壹壹、阿沁、Toro等知名藝人前輩雖不克出席仍特地錄影獻上祝福，看得女孩們相當感動，一度眼泛淚光。
同時，ELL&s甫出道首日即公布商演活動及代言邀約不斷，包含成為公益團體紅心字會的代言人，擔任弱勢家庭兒童暑期關懷大使，ELL&s主唱Ashlee表示，雖然目前力量還不是很強大，但能對社會有些微薄貢獻，仍能讓她們產生更多能量，希望拋磚引玉多爭取弱勢家庭被重視。
團員閃閃也聊到「下半年會很忙！」，宣布8月3日將在ATT戶外商演與粉絲互動同樂，8月14日參加阿沁老師舉辦的打歌舞台售票演唱會，同時已經有OTTO2及KX彼拉提斯的代言等。其中，ELL&s將是繼去年BLACKPINK及今年上半年NEWJEANS之後，第一個跟全球最大電玩ICON之一的PUBG絕地求生合作虛擬MV的台灣女團，現場播出試片的虛擬特效及遊戲場景都非常震撼！
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