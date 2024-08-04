楊梅的朋友也吃得到四川道地的老火鍋囉！

「金鼎軒火鍋」老闆娘是四川姑娘，原汁原味呈現道地四川麻辣鍋

此外不辣的白果鍋、檸檬鍋也相當有特色。

加上新鮮豬腦花、田雞、酥肉、特製溫體牛等特色食材，讓人回味無窮

快跟著小米一起去看看吧。

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👉金鼎軒火鍋位置及停車方式

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金鼎軒火鍋位於梅獅路與福羚路交叉口旁。

車麗屋對面有大型停車場，對開車的朋友來說非常方便

👉金鼎軒火鍋環境介紹

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店內大紅燈籠高高掛，帶有復古氛圍

有冷氣吃火鍋就是讚~ 多人的位置也很適合家族及朋友聚餐～

醬料可以自行取用外，還有白飯免費吃及飲料無限暢用。

後方冷藏櫃有各式食材讓大家自行取用，菜盤55元、肉盤70元。

有火鍋料、蔬菜、醃漬肉品、內臟類、海鮮等多種食材

還有土豆、寬粉、腐竹等特色食材。

👉金鼎軒火鍋菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

單鍋 220元起、鴛鴦鍋(選擇2種湯頭) 320元、賓士鍋(任選3種湯頭) 450元

來到這邊必點正宗川味麻辣鍋，常吃辣的朋友可以先點小辣，大概是台灣中辣以上，不常吃辣的朋友建議點微辣。

不辣的有白果鍋、檸檬鍋、菌湯鍋可以選擇，白果湯是清甜的口味，檸檬鍋酸V帶甜挺解辣的，菌湯鍋有濃濃菇菇的甜味。

其他單點的有牛肉、豬肉、海鮮，特別推薦店家自己醃漬的特製牛和水晶牛

當月壽星出示證件及打卡消費享9折喔！

👉金鼎軒火鍋用餐心得分享

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來開動吧！

小米和小結巴、哆啦要吃遍中部以北的川味麻辣鍋了，每一家都用料實在很用心

特別是這家由道地的四川姑娘操刀，更能呈現最原汁原味的老火鍋！

非常推薦點鴛鴦鍋(320元)可以一次享用辣跟不辣的湯頭。

正宗川味麻辣鍋，鍋底附有鴨血和豆腐，使用數種辛香料和中藥材熬煮而成，香辣帶麻很夠勁！

提醒大家鍋底偏重口味，可以拿來涮食材，但不建議直接喝喔

檸檬鍋有酸V帶甜的滋味，煮滾後可以先喝一碗喔！搭配海鮮或不辣的肉品都很適合

吃麻辣鍋怎麼少得了內臟類食材呢~

黑毛肚(150元)是必點的，挺大一份的，這是老闆去市場精心挑選大片又新鮮的毛肚

涮毛肚要七上八下，就是夾著毛肚在鍋裡涮約8下左右。

很有脆度的口感，搭配辣跟不辣的湯頭都很適合

毛肚(70元)脆又多汁，吸附麻辣鍋底香辣十足很過癮。

大腸(70元)小米也很喜歡，滷製入味又軟嫩，建議煮10分鐘以上入味，超下飯的

忘了說白飯是免費吃喔 XD

牛黃喉(70元)爽脆的口感挺不錯的。

海鮮卷(380元)是手工製作，用高麗菜包裹蝦子和花枝，吃起來有蔬菜甜味和鮮甜海味~

麻辣排骨醃漬入味，大概小辣的辣度，帶有油脂甘甜的排骨吸附麻辣鍋底很下飯

跟大家分享解辣秘方，記得香油加到滿再搭配烏醋、醬油和蔥花。

重口味的朋友可以點辣椒干碟，有辣椒香但不會辣，搭配肉品還挺不錯的

來到這邊必點店家特製的肉品。

左邊是特製牛(230元)以特製辛香料醃漬，大概微辣的口味，右邊是水晶牛(230元)台灣黃牛搭配新鮮雞蛋，是不辣的口味~

特製牛(230元)軟嫩不乾柴，加上川香越吃越開胃喔！

水晶牛(230元)是不吃辣朋友的首選，口感軟嫩加上蛋液滑嫩的口感，長輩和小朋友都很適合食用

美國頂級牛小排(480元)是麻辣鍋的黃金搭檔，涮5分熟帶粉嫩色澤有入口即化的口感。

羊肉的話，小米推薦澳洲羊肉(460元)有羊肉的甜味沒有羊騷味，涮麻辣鍋或檸檬鍋都很適合~

小米最愛吃田雞(380元)了，一份是完整的一隻喔

記得不要煮過熟，口感類似雞肉，但比雞肉更嫩、不乾柴，搭配麻辣鍋能引出田雞的甜味，深受小米喜愛。

吃麻辣鍋怎麼少得了豬腦(150元)呢

煮熟後，沾上干碟、花生碎和芝麻一起吃很過癮喔。

腐竹(50元)和寬粉(50元)是小結巴最愛

腐竹吸附檸檬鍋酸V帶甜的湯汁最對味了。

寬粉久煮不爛，煮久會比較軟，喜歡有嚼勁口感的朋友建議不要煮太久

吃麻辣火鍋怎麼少得了油條(50元)呢？

最後來個青菜(50元)解解膩吧！

怕辣的朋友有烏梅汁和王老吉涼茶解膩解辣

以上是我們的心得分享，楊梅的朋友想吃正宗四川火鍋的話，小米推薦金鼎軒火鍋

記得點鴛鴦鍋，辣跟不辣的鍋底都要嚐嚐看，加上特色食材，夏天吹著冷氣吃火鍋一樣很過癮！

👉金鼎軒火鍋營業時間地址

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🌟店家資訊：金鼎軒火鍋

🏠地址：桃園市楊梅區梅獅路二段63號

☎電話：03-4822656

⏰營業時間：11:00–22:30

粉絲團：金鼎軒火鍋

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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