LAX中山店和貓空店一樣都是寵物友善餐廳，允許狗狗入內。店內環境和貓空店帶給人的現代時尚感不同，中山店走的是港式復古風格，懷舊的景象讓人彷彿置身於老電影中。回到90年代，那段驚艷時光、溫柔歲月的青春時期，渾然天成，足以稱上經典的優雅。

LAX中山店平日時段(Sun.-Thu.)低消300元，假日時段(Fri.-Sat.&國定假日)低消600元。 開瓶費烈酒3000元/瓶，紅白酒、啤酒1000元/瓶， 如需骰盅或撲克牌可洽服務人員。

LAX中山店7/19-8/18舉辦盛大試營運活動！

🌟活動一

試營運期間分享貼文並標記一位好友，即可享免費招待PIZZA乙份(任選口味，每桌限兌換乙份)！

🌟活動二

每日每個整點敲鐘，即免費招待一杯特調shot，清涼一shot！

🌟活動三

晚上8:00-9:00調酒買一送一！

🥂法式紅酒牛肉薑黃飯

法式紅酒牛肉薑黃飯金黃誘人的模樣，讓人食慾大開。牛肉片挺厚實的，搭配薑黃飯吃起來不違和。流淌的醬汁和薑黃飯拌勻後，一口接一口，又香又美味。法式紅酒牛肉薑黃飯份量挺多，自己一個人吃感覺都快吃撐了！

🥂清燉牛肉麵

清燉牛肉麵湯頭清甜，牛肉有燉透。麵體Q彈、有勁道，即使放置一段時間依舊美味如初。清燉牛肉麵在LAX的存在，就好比錢櫃的牛肉麵一樣，別有風情！

🥂香烤鹹豬肉

香烤鹹豬肉表皮烤得酥脆，鹹豬肉的鹹香感真的很適合多喝幾杯酒。一口鹹豬肉、一口酒，哇哈！這是詩和遠方，舒服！

🥂酒釀巨無霸雞腿盤

酒釀巨無霸雞腿盤通俗一點的說法就是醉雞腿切盤，雞腿肉入口淡淡的酒香，還帶點枸杞味，清香又爽口。軟嫩的雞腿肉清涼了這個夏天，既消暑，又開胃。大口吃肉，配上調酒，實在舒爽！

🥂好香滷味拼盤

不得不讚嘆，「好香滷味拼盤」這菜名取得十足十的貼切！滷味拼盤食材很多樣，但無論是哪一樣食材，每一種都有滷進香氣，好香啊。再搭配上酸菜、辣椒醬，口味層次更加豐富。好香滷味拼盤單吃沒話說，下酒更是一絕！​​​​​​​

🥂酥炸烤肉串拼盤

酥炸烤肉串拼盤有羊肉、雞屁股、大腸、雞肉，調味都幫你調好了。我最愛的是雞屁股，岳岳則是喜歡羊肉。羊肉的孜然味很香，貫穿整道拼盤，撲鼻的香味到現在還意猶未盡！

🥂義式臘腸披薩

試營運活動免費招待的披薩超有誠意！義式臘腸披薩入口鹹香，餅皮酥脆，起司超拉絲，這份量老闆沒手軟啊！

🥂超級炸物大拼盤

來到LAX用餐，點餐真的要斟酌一下。LAX的餐點份量和一般餐酒館比起來，真的很多。餐點不是巨無霸，就是大拼盤！超級炸物大拼盤有鱈魚球、鹽酥雞、起司條、雞翅、薯條，這份量我不用多說，你們看照片都知道真的超巨大。如果是朋友相約來聚餐，超級炸物大拼盤很划算，炸物也不油膩，推薦！

🥂新鮮蔓越莓汁

新鮮蔓越莓汁入口酸甜、清爽，能很好的幫助開胃。還好今晚有這一杯蔓越莓汁，不然今天出門沒帶兩個胃，根本吃不完！

🥂兒時果汁牛奶

兒時果汁牛奶水果味的前調，帶點香甜的奶味，超順口。這味道不禁讓我變成貪吃的小朋友一樣，一口接著一口，完全不想停下來。調酒還可以搭著一旁的小熊軟糖，吃一顆糖、喝一口酒，酸甜感不但增添了層次，也取代了尾調的酒味，讓我不知不覺就乾完了~

🥂大人喝的冬瓜茶

剛剛是小時候，現在是大人了！大人喝的冬瓜茶平淡的顏色跟強烈的口味形成對比，除了濃醇的冬瓜茶味外，還有一股厚重的煙燻香氣，衝擊感滿滿，完全不愧對「大人喝的冬瓜茶」這個名字！

🥂特調shot

每日每個整點敲鐘，招待的特調shot-初識，就像人畜無害的小甜心。入口時嘴巴受到甜味洗禮，咽下後，甜味慢慢變成酒香留在唇齒之間，好不滿足。整點敲鐘有趣又好玩，和店內的其他人，大家一起舉杯，敲開心！

在LAX貓空店我們度過了一個慵懶又愜意的夜晚，而今晚在中山店，我們慵懶爛醉、喝酒不間斷(不是發酒瘋喔)。同樣都是LAX慵懶，貓空店的chill和中山店的chic，帶給我們的是不一樣的體驗。如果你在城市生活中感到疲累了，不妨到LAX，跟我們一起慵懶一下吧！