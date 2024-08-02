新竹聚餐首選推薦！「福氣廚房」推出一系列超道地又好吃的泰式料理了！讓你一次滿足日式、泰式、台式等多國料理！店就在巨城附近，周邊好停車～

新竹最強居酒屋「福氣廚房」，竟然推出一系列超道地又好吃的泰式料理了！讓你一次滿足日式、泰式、台式等多國料理！「福氣廚房」的泰式料理是真的很有兩把刷子！「泰式爆蛋沙母冬陰功」整鍋都是料，都快比湯還多了，沙母還有滿滿紅色蟹膏～香辣開胃的「泰式打拋豬」搭配美生菜超好吃！「金錢鰕餅」超厚一片，滿滿蝦肉好過癮～「綠咖哩椰汁雞」椰奶香氣吃濃郁，味道超道地！日式料理的生魚片也都很鮮甜好吃，串燒也幾乎是隨便點隨便好吃！而且「福氣廚房」就在巨城附近，附近也好停車，絕對是新竹聚餐首選推薦！8/1-8/15，帶爸爸來福氣廚房慶祝父親節，於臉書/IG打卡，就招待每桌泰式金錢蝦餅乙份！

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「福氣廚房」就位在新竹市政府後方的世界街上，鄰近巨城購物中心、新竹城隍廟，周圍都有不少路邊收費停車格，離府後街停車場也很近，交通上相當便利。

「福氣廚房」裝潢很有日式居酒屋氛圍，如果你是1~2人來用餐，會安排你一樓吧檯座位區，可以觀賞師傅料理過程，仿佛來到日式深夜食堂，整體裝潢小而巧，卻充滿日式韻味。餐點全都是現點現做，每道菜做工都很細膩，為了維護品質，餐點製作上都會需要點時間。

4人以上來用餐，會安排二樓座位區，除了有4~6人座位區之外，也有8-10人的私人包廂，如有部門聚餐、家族聚餐，建議各位事先預訂！

🔺泰式椒麻皮蛋 $180

「泰式椒麻皮蛋」台泰組合的特色開胃菜，酸酸辣辣非常下飯！

🔺泰式打拋豬 $320

「泰式打拋豬」跟泰國街邊吃到的一樣香辣過癮，豬絞肉炒得乾爽又入味，打拋葉更增添清爽滋味，搭配美生菜一口塞超級滿足。

🔺綠咖哩椰汁雞 $320

「綠咖哩椰汁雞」味道也很道地，濃郁的椰奶和香辣的綠咖哩醬交織出的層次感，搭配軟嫩雞肉、豆子及菇類，使整道菜色香味俱全。

🔺醉辣生蝦 $380

泰式生醃蝦現在也很夯！「醉辣生蝦」蝦肉口感非常鮮脆彈牙，淋上融合香茅、蒜頭、辣椒、魚露、檸檬的醬料，真的是酸辣爽口、好吃又開胃的一道菜。

🔺酥酥蛋沙律 $260

「酥酥蛋沙律」就是道泰式涼拌蛋沙拉，煎至金黃色澤的雞蛋，拌入洋蔥、青菜以及酸酸的泰式特調醬汁，真的很適合夏天吃的一道菜。

🔺蝦醬空心菜 $230

「蝦醬空心菜」蝦醬下得很重本！空心菜也很清脆新鮮～

🔺金錢鰕餅 $380

「金錢蝦餅」每一塊都超厚實，酥脆的外皮咬下去有滿滿蝦肉，沾點泰式酸辣醬，真的特別過癮好吃。

🔺酥炸青醬鱸魚 $580

「酥炸青醬鱸魚」炸至金黃色澤的鱸魚塊，外皮酥脆裡頭鮮嫩細緻，淋上香辣的火山排骨醬料，再搭配酥脆米餅，好吃到讓人回味無窮！重點是無骨魚肉，可以放心大口吃。

🔺泰式炒媽媽麵 $320

「泰式炒媽媽麵」裡頭有蝦子、炒蛋等等佐料，一旁還有泰式漬洋蔥可以搭配享用，鹹香涮嘴的滋味，誰能不愛？

🔺泰式爆蛋沙母冬陰功 $1830

「泰式爆蛋沙母冬陰功」這一大鍋都快跟臉盆一樣大了！裡頭有三隻爆蛋沙母、魷魚、蛤蜊、雞肉等等食材，還加入大量泰國辛香料，整鍋都是料，味道不用多說，絕對是香濃鮮美且酸辣又開胃！沙母帶著橘紅色蟹膏，讓整鍋湯更加濃郁～對了，這是季節限定餐點唷！

🔺泰式奶茶 $120

吃泰國菜，當然還少不了來杯「泰式奶茶」，誘人的橙紅色澤，香甜濃郁滋味，冰冰涼涼特別順口好喝～

酒類部分，清酒、沙瓦、Highball、生啤酒通通有，選擇很多樣化，點清酒的話還會給你準備儀式感滿滿的酒器。

「福氣廚房」現在不只可以讓你邊吃日式串燒、壽司、生魚片，現在連泰式打拋豬、泰式冬陰功湯都能吃到，根本是日式、泰式、台式料理一次滿足的新竹居酒屋，菜色選擇豐富又多元，絕對是新竹地區最適合聚餐、小酌的餐廳，也是新竹宵夜首選推薦！