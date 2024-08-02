30以後 有哪些？話不多說，趕快預訂北國之旅，享受極致奢華和舒適的北海道時光！
北海道五星級飯店推薦
1. 普樂美雅飯店 -TSUBAKI- 札幌
- -這間奢華北海道住宿位於幽靜的豐平川河岸邊，風景優美，對面即有機場來回接駁車，且距離地鐵站只有9分鐘步行距離。
- -房型分為可吸菸與禁止吸煙房型，非常體貼對煙味敏感的旅客。房內設計優雅，使用的傢俱都非常的有質感。衛浴空間備有拖鞋及高級沐浴用品可以隨時取用。從房內大面落地窗可以欣賞到札幌美麗的夜景，非常適合情侶度過浪漫的北海道度假夜晚。
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- -世界知名的高級連鎖飯店品牌也在滑雪度假區新雪谷開設北海道奢華住宿！飯店不僅設有付費機場接駁，還提供免費停車場，自駕旅客也可以輕鬆抵達。最棒的是，從飯店就可以直通滑雪場，想要嘗試滑雪的旅客千萬不要錯過！
- -飯店房間以雅緻風格為主，簡約中帶一點時尚。除了舒適柔軟的床鋪之外，起居空間還有超大景觀窗戶，能夠隨時隨地欣賞到羊蹄山的絕美景緻。浴室依照房型設置淋浴或是泡澡設備，並備有沐浴用品可以隨時取用。
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3. Portom International Hokkaido
- -這間北海道五星級住宿就在千歲機場航廈內，一下機走幾步即可入住，是搭乘紅眼班機的旅客入住首選！飯店外觀時尚，裝潢有品味，入住的旅客都能享受到尊榮的服務。
- -雖說是機場旅館，每個房型的空間都很寬敞，大行李箱在房間內也能輕易打開擺放。房內設計充滿高級感，設備皆相當智能化，隔音極佳。透過大面窗戶可以看到機場夜景或是飛機起降，非常浪漫。浴室則設有浴缸，並附帶高級浴袍及拖鞋，讓旅客一進房就可以換下衣服放鬆。
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東京：東京自由行，東京景點，台場景點，東京親子景點，東京住宿，上野住宿，池袋住宿，銀座住宿，淺草住宿，澀谷住宿，東京車站住宿，新宿住宿，成田機場住宿，羽田機場住宿，東京品川住宿，山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮
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大阪：大阪景點，大阪親子景點，梅田景點，大阪住宿，大阪環球影城飯店，，大阪溫泉飯店，天王寺住宿，難波住宿，心齋橋住宿，梅田住宿，關西機場住宿，，大阪必買伴手禮
大阪近郊京都：京都自由行，京都景點，宇治景點，京都住宿，，，京都溫泉飯店，京都車站住宿，嵐山溫泉住宿，京都必買伴手禮
大阪近郊：奈良景點，神戶景點，神戶住宿，奈良住宿，姬路住宿，和歌山住宿，有馬溫泉住宿
沖繩：沖繩景點，沖繩親子景點，沖繩住宿，，，，，國際通住宿，那霸住宿，美國村住宿，石垣島住宿，宮古島住宿，沖繩租車，沖繩必買伴手禮
北海道：北海道自由行，北海道景點，北海道親子景點，札幌景點，北海道租車，北海道住宿，，北海道滑雪度假村，，札幌住宿，，函館住宿，函館溫泉住宿，旭川住宿，洞爺湖住宿，小樽住宿，富良野住宿，登別溫泉住宿，二世谷住宿，支笏湖住宿，阿寒湖溫泉住宿，留壽都住宿，北海道必買伴手禮，北海道JR Pass
九州：九州景點，九州親子景點，長崎景點，福岡景點，熊本景點，鹿兒島景點，長崎住宿，福岡住宿，福岡溫泉飯店，熊本住宿，由布院住宿，鹿兒島住宿，豪斯登堡住宿，別府一日遊，別府溫泉住宿，黑川溫泉住宿，小倉住宿，宮崎住宿，九州JR Pass
名古屋：名古屋景點，名古屋親子景點，名古屋住宿，，名古屋必買伴手禮
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