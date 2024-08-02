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北海道五星級TOP 3必住，頂級享受!

2024-08-02 14:48:00 30以後 人氣：62
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窩客好文

30以後

發表篇數：360篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 有哪些？話不多說，趕快預訂北國之旅，享受極致奢華和舒適的北海道時光！

 

北海道五星級飯店推薦

1. 普樂美雅飯店 -TSUBAKI- 札幌

  • -這間奢華北海道住宿位於幽靜的豐平川河岸邊，風景優美，對面即有機場來回接駁車，且距離地鐵站只有9分鐘步行距離。
  • -房型分為可吸菸與禁止吸煙房型，非常體貼對煙味敏感的旅客。房內設計優雅，使用的傢俱都非常的有質感。衛浴空間備有拖鞋及高級沐浴用品可以隨時取用。從房內大面落地窗可以欣賞到札幌美麗的夜景，非常適合情侶度過浪漫的北海道度假夜晚。

普樂美雅飯店 -TSUBAKI- 札幌  →  BOOKING訂房 | 

 

  • -世界知名的高級連鎖飯店品牌也在滑雪度假區新雪谷開設北海道奢華住宿！飯店不僅設有付費機場接駁，還提供免費停車場，自駕旅客也可以輕鬆抵達。最棒的是，從飯店就可以直通滑雪場，想要嘗試滑雪的旅客千萬不要錯過！
  • -飯店房間以雅緻風格為主，簡約中帶一點時尚。除了舒適柔軟的床鋪之外，起居空間還有超大景觀窗戶，能夠隨時隨地欣賞到羊蹄山的絕美景緻。浴室依照房型設置淋浴或是泡澡設備，並備有沐浴用品可以隨時取用。

北海道新雪谷希爾頓度假酒店  → BOOKING訂房 | 

 

3. Portom International Hokkaido

  • -這間北海道五星級住宿就在千歲機場航廈內，一下機走幾步即可入住，是搭乘紅眼班機的旅客入住首選！飯店外觀時尚，裝潢有品味，入住的旅客都能享受到尊榮的服務。
  • -雖說是機場旅館，每個房型的空間都很寬敞，大行李箱在房間內也能輕易打開擺放。房內設計充滿高級感，設備皆相當智能化，隔音極佳。透過大面窗戶可以看到機場夜景或是飛機起降，非常浪漫。浴室則設有浴缸，並附帶高級浴袍及拖鞋，讓旅客一進房就可以換下衣服放鬆。

Portom International Hokkaido →  BOOKING訂房 | 

 

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