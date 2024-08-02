說到餐飲界的鐵板燒

不得不提到著名

明水然·樂

這一家餐廳主打著超高的CP值

只要1600元就可以吃到14樣無菜單鐵板料理

在網路的Ggooglemap評價高達4.8顆星

不止擁有超高的google評價

還是網路溫度計此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒餐廳的

冠軍頭銜

已是2023年及2024年連續二年獲得

可說是一位難求的無菜單鐵板燒名店

此次前來品嚐是位於新北市的板橋重慶店

來帶大家介紹

這裡無菜單料理鐵板燒

有什麼魅力深獲大家的喜愛吧

明水然·樂 目錄

明水然·樂 餐廳表演

明水然·樂 店內環境

明水然·樂 用餐區

明水然·樂 菜單

明水然·樂 小菜

明水然·樂 料理介紹

明水然·樂 停車場

明水然·樂 影片介紹

明水然·樂 店家資訊

一進入餐廳

馬上看到餐廳的開場打鼓表演

伴隨著音樂現場的打鼓演奏

有一種瞬間來到日本餐廳的錯覺感~

明水然·樂店內環境

一進入到店裡

馬上可以感受到日式風格的舒適氛圍感

簡單而明亮~卻不失焦

這樣子的餐廳環境

非常適合帶小孩以及長輩來用餐

尤其是走廊上的大燈籠

非常的巨大

小布咕看到之後

忍不住跟他合拍個幾張照片

明水然·樂 用餐區

餐廳的用餐區

劃分為三個部份

最底部起區保有較佳的隱私性

而中間的風景最好~

可透由大片玻璃看到戶外的花草樹木

各有各的特色在其中

餐廳在當初的設計上，花費不小巧思在裡面

明水然·樂 菜單

餐點有分1600元以及2400元不同的價位

每一種價位都共有14樣餐點

CP值非常的高

比起眾多的日式無菜單料理

價格來的划算，餐點也更加豐富與多樣化

此外，點餐時可以選擇自己喜愛的肉品

來這邊享用餐點時

別忘記加入一下會員ＡＰＰ

會有入會禮哦

也可以累積點數，樂多多相關餐廳都可以通用

開始烹煮之前

鐵板師傅也會詢問來到現場的客人

是否有不吃或是過敏的食材

這一點算是非常的貼心

也會細心的介紹今天有什麼海鮮食材與種類

甚至在餐點上桌時，也都會詳細的說明

每一道菜的菜名以及食材做介紹哦

明水然·樂 小菜

一坐下座位

馬上可以看到二樣涼拌小菜

左邊是醃蘿蔔，清脆爽口，非常適合單吃

右邊是蘋果洋蔥，建議搭配餐點一起吃，會有不一樣的風味

黃金蜆湯

不要小看這一小小碗的蜆湯

當你一口喝下時

滿滿的鮮味在嘴巴裡不停的散發出來

味道非常的濃郁、可口

北海道干貝佐松葉蟹肉

採用日本北海道生食級的干貝

搭配松葉蟹肉以及魚子醬

三種不同鮮味食材的海鮮做搭配

一口吃下，不同的甜鮮味覺感

層層堆起

都忍不住想問師傅能不能再來一份了XD~

野蔬山珍煮

使用高湯搭配蔬菜下去烹煮

沒有過多的調味

簡單而樸實，呈現出蔬菜最原始該有的美味

海膽蒸蛋

看似平凡無起的蒸蛋

師傅加入日本空運進口的海膽點綴

海鮮與蒸蛋二者看似不同屬性的食材

卻相輔相成

賦予蒸蛋一個新的生命般美味

和風山藥細麵

山藥切成細絲有如麵一般

再搭配柴魚以及鮭魚卵

創造出獨特的滑潤口感

算是非常有創意的一道料理

整尾時令鮮魚(石狗公)

當筷子一夾這一條剛剛從鐵板煎好上桌的魚時

頓時一驚！

這條魚煎的非常好

外層酥脆，裡面的肉質保有濕潤的口感

沒有過熟，更不會吃起來乾澀

熟度抓的非常的剛好

依靠著旁邊的鹽巴，更是彰顯食材的原始美味

青衣魚排

這道魚排非常適合有小孩的家庭

裡面沒有刺，大人不需要在小孩食用前還要花費心思挑刺

大口大口吃下都是沒有問題的

明太子龍蝦堡

漢堡皮塗抹明太子經由鐵板高溫煎過

再使用龍蝦的螫以及烘蛋當作內餡

一口咬下，柔軟又帶有滿滿的鮮美滋味在其中

不得不說，這一道料理兼具創意以及美味

讓人吃了在腦海中無法忘記他的存在

醬燒牛筋蔬菜捲

清脆的生菜搭配可樂果以及炒過的牛筋

一口咬下，帶有滿滿的酥脆口感

這種酥脆感是多種食材創造而成

以酥為主題來形容這道料理在適合不過了～

鹽麴雞胸肉

採用品質較佳的桂丁雞

經過簡單的煎製

完成的一道料理

吃的時候搭配一旁的二種不同醬料

會呈現不一樣的風味

南非鹽蒸活鮑魚

接著就要進入主題了～

一顆顆活生生的鮑魚

不停的在鐵板上扭動著

這！絕對是新鮮的最佳代表了！

鮑魚新鮮沒有話說

煎的功夫更是了得

把鮑魚的口感煎的非常柔軟

沒有令人討厭的韌性

搭配松露醬一起口感

非常好入口

不得不說這道鮑魚真的是厲害～

龍蝦肉身鐵板煎

都有鮑魚了～怎麼能少龍蝦呢？

活生生的波龍就在眼前

店家可是會把活生生的波龍拿到顧客的眼前

甚至在店內就可以看到活生生的波龍在水箱裡活動著

沒有過多的食材搭配

經由鐵板煎煎至完美熟度後

再使用噴槍炙燒蝦膏

簡簡單單的料理手法

是最能詮釋龍蝦美味的最好方式了

日本A5和牛菲力

使用日本熊本縣出產的和牛

並選出最昂貴的菲力部位

表面煎至梅納反應

帶有迷人的焦香味

而裡面更是保留菲力軟嫩的口感

草莓優格冰沙

微酸微甜的口感

剛好可以緩解剛剛牛肉所帶來的油膩感

龍蝦味噌

味噌湯裡可以吃的到龍蝦肉

可說是非常奢侈的一樣料理呀

鮭魚炒飯

對於許多人來說

沒有吃到米飯可能會有吃不飽的感覺

因此，這一道鮭魚炒飯可說是細心的安排

這時如果吃不飽可以要求多加量

如果飽了也可以選擇少量～

可以做出適合自己的調整

而這道鮭魚炒飯，非常的香～

當你吃一口感，就算肚子很飽

還是會忍不住想整碗吃完

煎香蕉佐冰淇淋

等到所有餐點吃完後

還有最後一道甜點

經過鐵板煎過的香蕉

搭配冰淇淋一起吃

意想不到的組合

口感卻是絕搭～

尤其是香焦酥脆的外皮特別之迷人

來這用餐不止可以享受高ＣＰ值的無菜單鐵板料理

更有方便的停用場

這裡停車非常方便

在餐廳對面就有平面停車場

一旁也有地下室停車場哦～~

明水然·樂 影片介紹

店名：明水然·樂 板橋店

訂位電話：02-2955-8933

線上訂位網址：http://reurl.cc/QjGdV0

地址：新北市板橋區重慶路251號1樓

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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