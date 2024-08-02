來拜會竹北區有兩間門市的《烘焙密碼》，深根新竹在地多年、服務竹北鄉親；各式西點麵包、歐式麵包、蛋糕等，多種品項可供選擇；很適合下課下班採購回家喔。

我拜會的是《烘焙密碼》莊敬門市，地址：新竹縣竹北市莊敬南路52號；

停車附近接有白色停車格可以臨停、採購相對很方便。



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《烘焙密碼》莊敬門市，店鋪設計風格我很喜歡；很像是走進童話故事裡面的麵包坊；展示櫃都是木紋貼皮、溫暖人心；就像是麵包很撫慰人心一般。

各種木箱、籐籃裝滿各種的麵包；歐式、台式；冰箱更放著蛋糕；親自拜會，很溫暖耶。

櫃台結帳可以接受linepay付款，都相當現代化；

今天要介紹給大家的是經典不敗、三頌時代；鹽可頌、香頌、羅頌；三種口感皆各有粉絲。喜歡酥香Q彈、小巧，為鹽可頌；我自己超喜歡香頌，鹹甜經典，氣候熱些還會流出鹹奶油，超級誘人；以及濃郁奶香的羅宋。

羅頌麵包採用冬天的牛奶，所以產出的麵包奶香更濃郁；外酥內軟、可以拔絲的羅宋麵包；當早餐、外出點心，是很享受的美味；且為蛋奶素，可讓多種飲食選擇朋友品嘗。

光是把包裝拆開，奶香味到撲鼻；相當誘惑人喔。使用冬天牛奶、全蛋、無水奶油、奶粉、蜂蜜等，材料使用相當健康；小朋友食用也很安心。

這次要推薦給大家的經典不敗、三頌時代；鹽可頌、香頌、羅頌；與芒果小甜心；

酥香Q彈、小巧，撕開可以一圈一圈有趣又好吃，為鹽可頌，小朋友手拿很方便、女生品嚐一個也大小適中；香頌是人氣款，銷售NO.01，我品嘗的是經典，夏天氣候熱，會自然流出鹹奶油，超級誘惑人；我很偏愛。

芒果小甜心也軟Q，入口即化的蛋糕；老幼皆宜，很適合下班帶一顆回家；大家一起相聚品嘗喔。

我自己本人很喜歡這款香頌，最單純的麵包美味；麵包的軟Q、鹹奶油的順滑；一試成主顧。總是有些款式就是經典。百吃不膩。

我最喜歡這款香頌，一切開固狀鹹奶油還乖乖在麵包裡面；隨著天氣較炎熱，慢慢溢出且軟化的鹹奶油；其實它本人算很大一條，我就這樣完食了；

芒果口味的古早味蛋糕，芒果香氣十足；入口即化的Q軟細膩、老幼皆宜；相當推薦。尺寸也很適合小家庭。

很適合下班帶給爸爸媽媽、家裡有幼兒的家庭；軟Q且入口即化；送禮自用皆相宜。

鹽可頌，軟Q酥香，尺寸小巧好攜帶、也不用分割；越吃越好玩，邊撕、邊咬可以越拉越長。