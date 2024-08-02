為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 東京五星級TOP3必住，最高級享受!

東京五星級TOP3必住，最高級享受!

2024-08-02 16:00:00 30以後 人氣：51
share
窩客好文

30以後

發表篇數：360篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 有哪些？有許多東京奢華飯店等著你去體驗享受，畢竟住一次不便宜，而每一間飯店的優勢與風格都不同，這邊東京豪華五星級住宿攻略，就帶著你”把錢花在刀口上”一一挑選讓你最心動、最吸引你的東京高級飯店 ! 

 

東京五星級飯店

  • -通過地下道能直達JR東京站的四季酒店丸之內館，2014年曾入圍日本前25大飯店。0-2歲免費加嬰兒床、3-17歲可免費加床，還能租借嬰兒車、桌遊電動。
  • -是一間對親子相當友善的東京奢華飯店，會準備小點心、塗鴉紙、小玩具、兒童備品等，也備有小凳子便於孩子洗手刷牙。選用四季專門研發的席伊麗床墊，讓旅客能一覺好眠 ! 除了歐舒丹沐浴品外，還會提供兒童友善沐浴品，浴室乾濕分離外，浴缸大小親子同時泡澡都OK !

四季度假酒店 → BOOKING訂房 | 

 

2. 東京柏悅酒店

  • -是凱悅集團中等級最高的飯店之一，請來日本當代建築之父設計，打造出空中花園般的環境，除了有無敵景觀外，還擁有全東京最高的空中泳池。雖然離新宿車站有點遠，步程約12分鐘，但在車站有免費接駁車能搭乘。
  • -房間空間都很大，攤開大行李箱仍綽綽有餘，加大床鋪與膠囊咖啡機是基本的配備。衛浴空間也很寬敞明亮，有雙洗手槽讓你早上盥洗不用排隊，提供的沐浴品與護膚品是知名品牌Aesop的，有浴鹽可以搭配大浴缸使用。

東京柏悅酒店 → BOOKING訂房 | 

 

3. 東京銀座萬豪AC酒店

  • -這間隸屬於萬豪酒店集團的東京五星級住宿，是東京高級飯店中價格較親切的，距離銀座站步行只需6分鐘，0-2歲兒童可免費加嬰兒床，12歲以下不佔床免費入住。Check in時可以品嚐法式軟糖，還能將薰衣草香包帶回房間助眠。
  • -飯店風格屬於現代風，標準的房型有25平方米、尊貴房則有近60平方米，提供的都是Queen Size的超大床鋪，寬敞又舒適 ! 乾濕分離的浴室有雙洗手槽、大浴缸，並提供希臘品牌的沐浴品。還有一區梳妝台區，讓女生可以有空間梳妝打扮。另外還有手持掛燙機、芳香噴霧、皮革護理組，各種設備樣樣都有。

東京銀座萬豪AC酒店 → BOOKING訂房 | 

 

東京：東京自由行東京景點台場景點東京親子景點東京住宿上野住宿池袋住宿銀座住宿淺草住宿澀谷住宿東京車站住宿新宿住宿成田機場住宿羽田機場住宿東京品川住宿山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮

東京近郊：河口湖景點鎌倉景點橫濱景點輕井澤景點箱根景點輕井澤住宿河口湖住宿日光住宿鐮倉住宿橫濱住宿草津溫泉住宿宇都宮住宿箱根住宿，，河口湖必買伴手禮 

大阪：大阪景點大阪親子景點梅田景點大阪住宿大阪環球影城飯店，，大阪溫泉飯店天王寺住宿難波住宿心齋橋住宿梅田住宿關西機場住宿，，大阪必買伴手禮 

大阪近郊京都：京都自由行京都景點宇治景點京都住宿，，，京都溫泉飯店京都車站住宿嵐山溫泉住宿京都必買伴手禮 

大阪近郊：奈良景點神戶景點神戶住宿奈良住宿姬路住宿和歌山住宿有馬溫泉住宿 

沖繩：沖繩景點沖繩親子景點沖繩住宿，，，，，國際通住宿那霸住宿美國村住宿石垣島住宿宮古島住宿沖繩租車沖繩必買伴手禮 

北海道：北海道自由行北海道景點北海道親子景點札幌景點北海道租車北海道住宿，，北海道滑雪度假村，，札幌住宿，，函館住宿函館溫泉住宿旭川住宿洞爺湖住宿小樽住宿富良野住宿登別溫泉住宿二世谷住宿支笏湖住宿阿寒湖溫泉住宿留壽都住宿北海道必買伴手禮北海道JR Pass 

九州：九州景點九州親子景點長崎景點福岡景點熊本景點鹿兒島景點長崎住宿福岡住宿福岡溫泉飯店熊本住宿由布院住宿鹿兒島住宿豪斯登堡住宿別府一日遊別府溫泉住宿黑川溫泉住宿小倉住宿宮崎住宿九州JR Pass 

名古屋：名古屋景點名古屋親子景點名古屋住宿，，名古屋必買伴手禮

日本必買：日本必買伴手禮

日本交通：JR東京廣域周遊券JR關西廣域鐵路周遊券東京地鐵攻略

更多日本住宿：長野住宿金澤住宿，，靜岡住宿合掌村住宿

高山住宿下呂溫泉住宿日本樂高樂園住宿富山住宿越後湯澤住宿新潟住宿，，苗場滑雪場住宿岡山住宿廣島住宿道後溫泉住宿日本松山住宿 

最新優惠碼看這裡：，BOOKING優惠碼，，，TRIP.COM優惠碼EXPEDIA優惠碼

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#日本
morechevron_right
文章關鍵字
日本 日本一日游 日本自由行 日本五星級飯店 more
檢舉
share
chevron_left

(三大恆春住宿推薦)靠近夜市的住宿!
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up