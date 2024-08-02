30以後 有哪些？有許多東京奢華飯店等著你去體驗享受，畢竟住一次不便宜，而每一間飯店的優勢與風格都不同，這邊東京豪華五星級住宿攻略，就帶著你”把錢花在刀口上”一一挑選讓你最心動、最吸引你的東京高級飯店 !
東京五星級飯店
- -通過地下道能直達JR東京站的四季酒店丸之內館，2014年曾入圍日本前25大飯店。0-2歲免費加嬰兒床、3-17歲可免費加床，還能租借嬰兒車、桌遊電動。
- -是一間對親子相當友善的東京奢華飯店，會準備小點心、塗鴉紙、小玩具、兒童備品等，也備有小凳子便於孩子洗手刷牙。選用四季專門研發的席伊麗床墊，讓旅客能一覺好眠 ! 除了歐舒丹沐浴品外，還會提供兒童友善沐浴品，浴室乾濕分離外，浴缸大小親子同時泡澡都OK !
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2. 東京柏悅酒店
- -是凱悅集團中等級最高的飯店之一，請來日本當代建築之父設計，打造出空中花園般的環境，除了有無敵景觀外，還擁有全東京最高的空中泳池。雖然離新宿車站有點遠，步程約12分鐘，但在車站有免費接駁車能搭乘。
- -房間空間都很大，攤開大行李箱仍綽綽有餘，加大床鋪與膠囊咖啡機是基本的配備。衛浴空間也很寬敞明亮，有雙洗手槽讓你早上盥洗不用排隊，提供的沐浴品與護膚品是知名品牌Aesop的，有浴鹽可以搭配大浴缸使用。
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3. 東京銀座萬豪AC酒店
- -這間隸屬於萬豪酒店集團的東京五星級住宿，是東京高級飯店中價格較親切的，距離銀座站步行只需6分鐘，0-2歲兒童可免費加嬰兒床，12歲以下不佔床免費入住。Check in時可以品嚐法式軟糖，還能將薰衣草香包帶回房間助眠。
- -飯店風格屬於現代風，標準的房型有25平方米、尊貴房則有近60平方米，提供的都是Queen Size的超大床鋪，寬敞又舒適 ! 乾濕分離的浴室有雙洗手槽、大浴缸，並提供希臘品牌的沐浴品。還有一區梳妝台區，讓女生可以有空間梳妝打扮。另外還有手持掛燙機、芳香噴霧、皮革護理組，各種設備樣樣都有。
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東京：東京自由行，東京景點，台場景點，東京親子景點，東京住宿，上野住宿，池袋住宿，銀座住宿，淺草住宿，澀谷住宿，東京車站住宿，新宿住宿，成田機場住宿，羽田機場住宿，東京品川住宿，山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮
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