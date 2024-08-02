台北中山區麻辣鍋推薦_青花驕麻辣鍋台北中山北店─中山捷運站餐廳，新升級火鍋湯底「青麻椒肥牛鍋」無限續料，軟嫩爆汁凍豆腐續到飽！推出新湯底「獨家驕香松露菌菇鍋」桌邊開鍋儀式，淋入青花椒麻香淬油，香爆了！四人套餐內容好澎派，牛三拼盛宴、滑嫩去骨雞腿肉、小羔羊、彩蔬寶盒、鮮蝦滑、牽腸掛肚滷味拼盤、老油條、手感拉麵、秘製酸梅汁，涮肉開嗑、大口吃肉好過癮_附菜單，台北中山區火鍋、台北聚餐包廂、台北中山區餐廳、台北中山區美食

目錄索引

1. 關於青花驕麻辣鍋台北中山北店

2. 交通指引_青花驕麻辣鍋台北中山北店

3. 青花驕麻辣鍋台北中山北店環境開箱

3.1 青花驕麻辣鍋台北中山北店_接待區

3.2 青花驕麻辣鍋台北中山北店_調飲製作區

3.3 青花驕麻辣鍋台北中山北店_自助區

3.4 青花驕麻辣鍋台北中山北店_開放式用餐空間

3.5 青花驕麻辣鍋台北中山北店_聚餐包廂

4. 青花驕麻辣鍋台北中山北店餐點分享

4.1 青花驕麻辣鍋四人套餐

4.2 四人套餐_火鍋湯底新品

√ 驕香松露菌菇鍋

4.3 四人套餐_新升級火鍋湯底

√ 青麻椒肥牛鍋

4.4 四人套餐_食材內容

√ 牛三拼盛宴

√ 滑嫩去骨雞腿肉

√ 小羔羊

√ 彩蔬寶盒

√ 鮮蝦滑

√ 牽腸掛肚滷味拼盤

√ 老油條

√ 手感拉麵

√ 秘製酸梅汁

4.5 青花驕麻辣鍋新菜上市

√ 青花椒麻口水牛

4.6 青花驕麻辣鍋新菜上市_半份新選擇

√ 雪花牛

√ 特選板腱牛

√ 牛培根

√ 帶皮豬五花

√ 特選豬梅花

4.7 青花驕麻辣鍋獨家飲品、甜點

√ 青花椒冰淇淋

√ 冰鎮青花烏龍

5. 消費資訊

5.1 青花驕麻辣鍋台北中山北店評價

5.2 青花驕麻辣鍋台北中山北店菜單

5.3 2024最新優惠資訊

6. 台北中山區麻辣鍋推薦相關資訊

6.1 品牌資訊

「台北中山區麻辣鍋推薦」

「中山捷運站餐廳_台北中山區火鍋」

「台北聚餐包廂_台北中山區餐廳_台北中山區美食」

青花驕麻辣鍋台北中山北店在哪裡

青花驕麻辣鍋台北中山北店位於台北市中山區中山北路一段137號，近中山捷運站1號出口、中山市場、台北晶華酒店、欣欣秀泰影城，附近有捷運站、火車站、公車站、機車停車格、機車收費停車場、汽車收費停車場。

青花驕麻辣鍋台北中山北店環境_餐點特色

「低調奢華舒適用餐空間_全台10家」

青花驕麻辣鍋全台有10家分店：大台北5家、台中2家、桃園1家、高雄2家。

餐廳裝潢設計融合大器典雅，選用高質感餐具、貼心提供品牌圍兜避免火鍋湯汁噴濺。

「多樣化火鍋湯底選擇_創新菜品」

主打「青紅雙鍋」青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋。

以特選珍稀頂級「重慶江津九葉青花椒」為主角，打造青花椒火鍋湯底，經典麻辣鍋底、全台獨家綠色麻辣鍋-青麻椒肥牛鍋，另有新上市的驕香松露菌菇鍋、酸菜白肉鍋等多種選擇；青花椒生啤酒、青花椒冰淇淋等創新菜品增添用餐樂趣。

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_中山捷運站1號出口，走路5分鐘、公車_中山市場站，走路1分鐘、火車_台北火車站，走路10分鐘。

機車：附近機車停車格_中山北路一段、南京東路一段；俥亭行機車停車場，走路7分鐘。

汽車：新長越中山北路停車場，走路3分鐘；應安168停車聯盟，走路5分鐘。

中山北路一段、南京東路一段交叉口_中山市場、台北晶華酒店附近_中山捷運站_機車停車格_機車收費停車場_汽車收費停車場

中山市場、台北晶華酒店附近、選址於台北市中山區中山北路一段的青花驕麻辣鍋台北中山北店，周邊有捷運站、公車站、火車站、機車停車格、機車收費停車場、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸網絡、好停車，適合安排聚餐。

火鍋餐廳門口

聚餐當天，搭乘捷運到中山捷運站下車後，走路5分鐘左右，即抵達位於台北市中山區中山北路一段的青花驕麻辣鍋台北中山北店。

營業時間

青花驕麻辣鍋台北中山北店營業時間為：

每天11：30~半夜01：00。

無障礙洗手間_尿布更換台

1樓設置一間無障礙洗手間，附設可供更換尿布的尿布更換台。

接待區

走進青花驕麻辣鍋台北中山北店，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

酒類調飲製作區

醬料自助區

每一層樓用餐空間均有規劃醬料自助區，可到此區自行調製喜愛的火鍋醬料風味。

經典火鍋醬料

每甕醬料、食材均有附上名稱、獨立撈勺，方便勺取醬料時參考。

1F用餐空間

規劃開放式用餐空間與有玻璃隔間的半開放式聚餐包廂。

樓梯寬闊明亮

樓層間的樓梯間相當明亮。

2F用餐空間

在現代風格設計中融合東方元素，營造讓饕客感受到舒適、放鬆的用餐氛圍。

6人桌

4人桌

充電面板

3F用餐空間

每層樓的餐桌距離十分寬敞，特別適合家庭聚餐、朋友聚會。

6人桌

桌面配置

聚餐包廂

三樓設置兩間可連通的20人聚餐包廂；用餐人數達10人即可預訂聚餐包廂用餐。

10人聚餐包廂

質感餐具

2024年8月_火鍋湯底新品、新菜、超人氣食材

√ 驕香松露菌菇鍋

√ 青麻椒肥牛鍋

√ 仙氣海宴

√ 牛三拼盛宴

√ 滑嫩去骨雞腿肉

√ 小羔羊

√ 彩蔬寶盒

√ 精品綜合滑

√ 老油條

√ 青花椒麻口水牛

√ 雪花牛

√ 特選板腱牛

√ 牛培根

√ 特選豬梅花

√ 秘製酸梅汁

√ 冰鎮青花烏龍

仙氣海宴 798元

海鮮食材依季節微調，當天供應的有：

日本北海道干貝、廣島蠔、台灣帶皮鱸魚片、鮮甜白蝦、智利鮭魚片。

肥美爆鮮的廣島蠔、鮮甜細嫩的日本北海道干貝、Q彈脆鮮的鮮甜白蝦、口感細嫩的厚切台灣帶皮鱸魚片、自帶豐富油脂感的厚切智利鮭魚片，攏總伍~

廣島蠔、鮮甜白蝦。

厚切智利鮭魚片、台灣帶皮鱸魚片。

精品綜合滑 438元

鮮蝦滑、墨魚滑、干貝花枝滑各一碟。

視覺效果

上桌時會有乾冰製造的仙氣效果，增添用餐儀式感。

干貝滑

墨魚滑

歡聚暢饗四人青花宴 3188元

鴛鴦鍋每桌需加價158元。

√ 驕香松露菌菇鍋

2024年08月新推出的火鍋湯底：驕香松露菌菇鍋，包含洋菇、鹿茸菇等多種菌菇、加入珍貴的松露，增添獨特香氣，讓整鍋湯底香氣層次再升級。

開鍋儀式

服務人員會詳細介紹鍋底食材與特色，現場淋上青花椒麻香淬油，香氣瞬間瀰漫整個餐桌。

青花椒麻香淬油_植物五辛素

鍋底凍豆腐無限續加

吸飽火鍋湯底精華的凍豆腐，口感是軟綿細嫩的，吃得到吸附到孔隙裡的淡淡松露香。

√ 青麻椒肥牛鍋

加入大量來自重慶的九葉青花椒，搭配特選油花比例高的肥牛片，堆疊麻香四溢的青麻椒肥牛鍋，涮煮後的口感相當軟嫩搭著湯頭一起享用，好過癮。

√ 牛三拼盛宴

可選擇牛三拼盛宴或仙氣海宴；可加價218元升級仙氣頂級牛三拼盛宴或仙氣頂級海宴。

由內圈到外圈，為：安格斯無骨肩小排 → 雪花牛 → 牛梅花。

肥瘦比例適中、三個不同部位的牛肉一次擁有，上桌時服務人員會灑上花椒粉增添麻香風味，火鍋湯底沸騰 → 放入牛肉翻滾3~5圈夾起 → 一口一片，享受牛肉鮮香、細膩的油脂感在嘴裡交織的美好滋味。

√ 彩蔬寶盒

依季節微調。

嚴選多種當季新鮮蔬菜，有：南瓜、芋頭、水果玉米、金針菇、牛番茄、雪白菇、萵苣、高麗菜、黑木耳、香菇等。

加入滿滿用心打造、擺盤精美的彩蔬寶盒，放入各式湯底中吸收香氣，都能吃到優質蔬果的自然清甜。

√ 鮮蝦滑

鮮蝦滑、墨魚滑、青花椒麻口水雞三擇一。

加入大量新鮮蝦肉手工製作的鮮蝦滑，煮熟後的口感相當Q彈，吃得到滿滿的鮮甜蝦肉。

√ 老油條

老油條、多肉排骨酥、海鮮腐皮，三擇二。

必須說青花驕麻辣鍋台北中山北店的老油條很強！

直接吃的口感是嘎蹦脆的，完全沒有油耗味；放入火鍋湯底中吸收湯頭香氣半脆半軟的口感也很讚。

√ 秘製酸梅汁

秘製酸梅汁 920c.c.

冰鎮青花烏龍、葡萄柚果汁、秘製酸梅汁、青花椒冰淇淋4個，四擇一。

保留了梅子原汁原味、酸甜平衡的秘製酸梅汁，很適合搭配麻辣鍋享用，可以平衡麻辣鍋辛辣感。

√ 青花椒麻口水牛

經過秘製滷汁洗禮、十分入味的牛腱肉，可以細嚐鎖在嫩滑牛肉裡淡淡的青花椒香氣、微微的麻感，整體鹹度很剛好，蠻涮嘴的。

■ 青花驕麻辣鍋新菜上市_半份新選擇

2~4人用餐，可以選擇點半份肉，可以吃到更多種類不同的優質現切肉品且不浪費。

√ 雪花牛

√ 特選豬梅花

√ 青花椒冰淇淋

青花椒冰淇淋

青花椒冰淇淋，會搭配花椒油、海鹽擺盤 → 上桌。

灑點海鹽、淋上花椒油享用，嚐嚐結合了馥郁奶香、青花椒的麻香，用冰火五重天的獨特口感畫下一餐完美的句點。

√ 冰鎮青花烏龍

冰鎮青花烏龍 1000c.c.

√ 用餐日期：2024_07月。

付款方式

在青花驕麻辣鍋台北中山北店用餐、外帶餐點可使用：現金、LinePay、全支付、悠遊付、信用卡、ApplePay、GooglePay、SamsungPay等方式付款。

台北中山區麻辣鍋推薦，走進多達近1.2萬則評價擁有4.6高分的人氣麻辣鍋，吃午餐。

從加入巧思、給人高級感的舒適用餐空間 → 外場服務人員桌邊介紹火鍋湯底、開鍋儀式、在拼盤灑上花椒粉等、隨時注意有無續料或加湯需求，相當貼心 → 火鍋湯底的馥郁香氣、食材涮煮後入口吃到的好滋味，感受到食材選用是別具用心的，跟同場聚餐的朋友們擁有一場美好的饗食體驗，會想再來吃。

台北中山區麻辣鍋推薦_青花驕麻辣鍋台北中山北店菜單，來源：青花驕麻辣鍋官網，2024_08月

台北中山區麻辣鍋推薦_青花驕麻辣鍋台北中山北店菜單，來源：青花驕麻辣鍋官網，2024_08月



台北中山區麻辣鍋推薦_青花驕麻辣鍋台北中山北店菜單，來源：青花驕麻辣鍋官網，2024_08月

台北中山區麻辣鍋推薦_青花驕麻辣鍋台北中山北店菜單，來源：青花驕麻辣鍋官網，2024_08月

台北中山區麻辣鍋推薦_青花驕麻辣鍋台北中山北店菜單，來源：青花驕麻辣鍋官網，2024_08月

台北中山區麻辣鍋推薦_青花驕麻辣鍋台北中山北店菜單，來源：青花驕麻辣鍋官網，2024_08月

台北中山區麻辣鍋推薦_青花驕麻辣鍋台北中山北店菜單，來源：青花驕麻辣鍋官網，2024_08月

台北中山區麻辣鍋推薦_青花驕麻辣鍋台北中山北店菜單，來源：青花驕麻辣鍋官網，2024_08月

√ ~2024/09/22新鍋上市搶先體驗。

領券享驕香菌菇鴛鴦鍋免費升級

※注意事項詳見券上說明。

青花驕麻辣鍋台北中山北店

類型：台北中山區麻辣鍋推薦、中山捷運站餐廳、台北中山區火鍋、台北聚餐包廂、台北中山區餐廳、台北中山區美食

附設：洗手間、置物籃、尿布更換台、兒童座椅

⏰ 營業時間

每天 11：30~半夜01：00

📍 地址：台北市中山區中山北路一段137號

📞 預訂用餐：02 2511 1097

青花驕麻辣鍋線上訂位

（全台有10家分店：大台北5家、台中2家、桃園1家、高雄2家）

青花驕麻辣鍋官網

青花驕麻辣鍋FB粉絲頁

青花驕麻辣鍋IG

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