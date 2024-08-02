台中頂級火鍋推薦又多一間啦~~ 「初美涮涮鍋」

就位在台中西區向上路上，初美涮涮鍋是台中甜點名店 1%bakery 新創的火鍋品牌

主打高品質的頂級和牛還有活體海鮮和現榨果汁，並聯名台中甜點名店 1%bakery

一路從前菜到主食到甜點飲品，都很用心

尤其現榨的果汁手搖飲令我印象深刻

直接做成外帶杯，不僅好喝還可以外帶帶走很方便

台中頂級火鍋「初美涮涮鍋」就位在台中市西區向上路上，靠近東興路

若開車來，附近有付費停車場

初美涮涮鍋的座位大多以4~6人座為主

還有提供半開放式包廂的座位

整體氛圍很舒服也頗具質感

初美涮涮鍋菜單價位 完整菜單請點我

套餐價格落在$1180~$2280

每人低消為一份套餐，包含開胃菜、前菜、時令野菜、湯底、主餐、附餐、甜點及飲品，挺豐盛的

初美涮涮鍋還有一大特色是雙主食

可以選擇要兩種肉或是海鮮盤+一盤肉的海陸盛宴

初美涮涮鍋提供的沾醬滿多的

有蔥花、特製辣椒醬、沙茶醬、胡麻醬，金桔醬油

像海鮮我就很推薦可以沾清新香氣又爽口的金桔醬油

要大大推薦初美涮涮鍋的「沙茶醬」很特別的地方在於有加干貝醬，所以多了海鮮的鮮味，特別好吃!

好吃到還詢問了一下有沒有販售，只可惜目前沒有! 希望未來能有，可以把這味道帶回家

開胃菜是魚介茶碗蒸

加了干貝一起的茶碗蒸增添了許多鮮味

滑嫩的口感加上蟹肉和魚卵點綴，奢華感從開胃菜就能感受到

前菜有三種可以選擇

鹽燒島嶼海魚、瑪格麗特羅馬披薩、極鮮日本生蠔( +$66 )

服務員有提到魚種會依照每日新鮮進口的魚種而有所不同

當天我吃到的是西施魚，肉質紮實飽滿又有細緻度

披薩是屬於比較厚然後有Q度的那種餅皮

淋上些許橄欖油和芝麻葉還不錯，不會太乾

極鮮日本生蠔可加價 $66 元升級

擠上一旁的金桔汁，讓滿滿的鮮味又多增添了一股鮮酸的果香味

喜愛吃生蠔的朋友們~~~記得升級唷!

初美涮涮鍋的湯底是和靜岡縣日本高湯職人共同研發的純天然湯頭

有兩種: 日高昆布和燒津柴魚，口味上都偏清淡

為的就是讓大家能專注於品嚐頂級肉品和海鮮的最原始甜味和鮮味

時令野菜完全沒有加工食品，而菇類就高達四種

有很特別的金滑菇(顏色較深的金針菇)纖維多

還有白龍王水果玉米，特別香甜

副餐有四種可以選擇

米飯、烏龍麵、冬粉、溫泉和牛滷肉飯(+$79)

很推薦大家加價升級，半熟的溫泉蛋戳破將和牛滷肉和米飯拌在一起，特別香特別好吃

主食我選了日本A5和王羽下

光他們一端上桌一看到肉那粉嫩色又有漂亮的雪花紋路，一看就知道肉的品質

放入鍋中涮個五六秒，那個肉質的嫩度以及鮮甜，真的很過癮

尤其在配上店家附上的蛋液，讓口感更佳滑嫩

重點是他們附的肉量很多耶~~吃得很滿足

另一份套餐是 極奢海響盛合

會有一大盤海鮮，愛吃肉的朋友們也可以再加價購一盤肉變成海陸盛宴

初美涮涮鍋還有一種套餐是可以選擇兩種肉類的(很適合肉控)

以豬肉來說我最喜歡伊比利豬，是豬肉界裡面的王，最為頂級好吃的

因為它的口感就像牛肉一樣，嫩嫩的帶點Q度

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