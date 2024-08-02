為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市西區初美涮涮鍋｜台中頂級火鍋又多一間了! 位在台中西區，活體海鮮及頂級和牛和現榨蔬果汁搭配名店1%bakery甜點

台中市西區初美涮涮鍋｜台中頂級火鍋又多一間了! 位在台中西區，活體海鮮及頂級和牛和現榨蔬果汁搭配名店1%bakery甜點

2024-08-02 17:03:00 愛吃鬼維尼 人氣：74
share
窩客好文

愛吃鬼維尼

發表篇數：174篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

初美涮涮鍋
place台中市西區向上路一段465號
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_51

台中頂級火鍋推薦又多一間啦~~   「初美涮涮鍋」

就位在台中西區向上路上，初美涮涮鍋是台中甜點名店  1%bakery 新創的火鍋品牌 

主打高品質的頂級和牛還有活體海鮮和現榨果汁，並聯名台中甜點名店  1%bakery 

一路從前菜到主食到甜點飲品，都很用心

尤其現榨的果汁手搖飲令我印象深刻

直接做成外帶杯，不僅好喝還可以外帶帶走很方便

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_2

台中頂級火鍋「初美涮涮鍋」就位在台中市西區向上路上，靠近東興路

若開車來，附近有付費停車場

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_39LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_37LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_4

初美涮涮鍋的座位大多以4~6人座為主

還有提供半開放式包廂的座位

整體氛圍很舒服也頗具質感

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_8

初美涮涮鍋菜單價位         完整菜單請點我

套餐價格落在$1180~$2280

每人低消為一份套餐，包含開胃菜、前菜、時令野菜、湯底、主餐、附餐、甜點及飲品，挺豐盛的

初美涮涮鍋還有一大特色是雙主食

可以選擇要兩種肉或是海鮮盤+一盤肉的海陸盛宴

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_16

初美涮涮鍋提供的沾醬滿多的

有蔥花、特製辣椒醬、沙茶醬、胡麻醬，金桔醬油

像海鮮我就很推薦可以沾清新香氣又爽口的金桔醬油

大大推薦初美涮涮鍋的「沙茶醬」很特別的地方在於有加干貝醬，所以多了海鮮的鮮味，特別好吃!

好吃到還詢問了一下有沒有販售，只可惜目前沒有!　希望未來能有，可以把這味道帶回家

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_26

開胃菜是魚介茶碗蒸

加了干貝一起的茶碗蒸增添了許多鮮味

滑嫩的口感加上蟹肉和魚卵點綴，奢華感從開胃菜就能感受到LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_21

前菜有三種可以選擇 

 鹽燒島嶼海魚、瑪格麗特羅馬披薩、極鮮日本生蠔( +$66 )

服務員有提到魚種會依照每日新鮮進口的魚種而有所不同

當天我吃到的是西施魚，肉質紮實飽滿又有細緻度

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_18

披薩是屬於比較厚然後有Q度的那種餅皮

淋上些許橄欖油和芝麻葉還不錯，不會太乾

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_20

極鮮日本生蠔可加價 $66 元升級 

擠上一旁的金桔汁，讓滿滿的鮮味又多增添了一股鮮酸的果香味

喜愛吃生蠔的朋友們~~~記得升級唷!

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_15

初美涮涮鍋的湯底是和靜岡縣日本高湯職人共同研發的純天然湯頭

有兩種:   日高昆布和燒津柴魚，口味上都偏清淡

為的就是讓大家能專注於品嚐頂級肉品和海鮮的最原始甜味和鮮味

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_17

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_62

 時令野菜完全沒有加工食品，而菇類就高達四種

有很特別的金滑菇(顏色較深的金針菇)纖維多

還有白龍王水果玉米，特別香甜

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_34

 副餐有四種可以選擇

米飯、烏龍麵、冬粉、溫泉和牛滷肉飯(+$79)

很推薦大家加價升級，半熟的溫泉蛋戳破將和牛滷肉和米飯拌在一起，特別香特別好吃

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_45

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_57

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_71

主食我選了日本A5和王羽下

光他們一端上桌一看到肉那粉嫩色又有漂亮的雪花紋路，一看就知道肉的品質

放入鍋中涮個五六秒，那個肉質的嫩度以及鮮甜，真的很過癮

尤其在配上店家附上的蛋液，讓口感更佳滑嫩

重點是他們附的肉量很多耶~~吃得很滿足

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_44

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_50

另一份套餐是 極奢海響盛合

會有一大盤海鮮，愛吃肉的朋友們也可以再加價購一盤肉變成海陸盛宴

初美涮涮鍋還有一種套餐是可以選擇兩種肉類的(很適合肉控)

LINE_ALBUM_初美涮涮鍋_240712_61

以豬肉來說我最喜歡伊比利豬，是豬肉界裡面的王，最為頂級好吃的

因為它的口感就像牛肉一樣，嫩嫩的帶點Q度

更多好吃好玩的都會在『臉書粉絲團:愛吃鬼維尼』和大家分享唷!

如果有好吃好玩的也歡迎推薦給維尼

跟維尼聊天 : https://line.me/R/ti/p/%40tcr8068j

Line@: @tcr8068j (不要忘記要加@喔!)
維尼IG生活: https://goo.gl/AxqanV
Youtube高清畫質: https://goo.gl/r1J3CP

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台中市北屯區帢凸帢平價泰式料理｜台中北屯新開
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up