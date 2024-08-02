「Buy a goods百合穀室 」新市店終於在南科也能吃到囉！台南這間Buy a goods百合穀室，所到之處總是充滿話題，尤其炎炎夏日沒胃口時，來一杯水果撈酸奶，好吃又有飽足感，這回終於南科也有門市囉，地點就在新市復興路上，人氣最夯草莓口味酸奶、帶點酸甜有蘋果香氣檸檬酸奶都超推，搭配超過20種小農水果、各種手工湯圓、芋頭、穀類可任搭，一杯酸奶滿滿料，吃完真的好飽，很適合正餐、下午點心剛剛好，大量訂購建議一定要先預約喔~

台南新市美食「Buy a goods百合穀室 」新市店

台南南科終於也有百合榖室囉！想吃健康輕食又有好選擇~

Buy a goods百合穀室新市店地點就位於新市復興路上，科技感的淺藍色外觀超醒目。

店面雖然不大，但店內提供內用空間，位置坐起來不擁擠且舒適，重點是冷氣超涼，用餐起來超舒服~

這裡的店員也非常親切且友善，如果你是第一次來用餐，店員也會很親切的向你解釋點餐方式，這天就看到店員對於不熟識點餐的客人很有耐心，讓人感覺很不錯。

Buy a goods百合穀室新市店走的是輕食又能吃飽的路線，所以基本上當正餐絕對沒問題，我覺得也很適合當下午點心或宵夜，好吃又沒負擔，新市店也有與許多南科廠商做特約商店，例如像台積電、聯電、南科管理局等都是特約廠商，來訂大量訂購也會有公司特約福利唷~

台南新市美食「Buy a goods百合穀室 」菜單MENU+點餐方式

來看看Buy a goods百合穀室菜單，主要分成固定餐、自選餐、飲品三大項，前面的固定餐，如果像心愛a一樣選擇障礙，固定餐就會很適合你，不想選擇障礙，直接選固定餐就沒錯，例如像香蕉可可酸奶、招牌酸奶水果撈都是店內人氣款喔~

水果撈自由搭，也是許多吃過的客人都會選的類別，價格同樣平易近人一碗就超飽，另還有酸奶特調飲可選~

我個人就比較偏愛自由搭配，因為可以選擇自己想吃的水果、配料就是開心啦！

Buy a goods百合穀室新市店的酸奶都是自家調製，口味部分除了基本原味之外，還有草莓、青檸檬、海洋椰子酸奶，如果你不愛甜食，這裡甚至也提供低卡無糖酸奶可挑選。

水果的部分則以當季新鮮水果為主，而且水果還特別跟小農合作，所以水果的品質及甜度也均有挑選過，目前芒果季，想吃芒果的人這裡也有喔~ 總之如果不同季節來，就會發現他們水果都一直再調整。

選完水果之後，配料區也很讚，不是一般常見的豆類，選用的是三色芋圓、包餡水果圓、芒果爆爆珠、手工Q鮮草等料；最後再搭配9種穀物增加口感及豐富性，讓整體吃起來更美味。

光是自選配料區就有20種以上可自由搭配喔~~

季節限定 夏日炎炎芒著想你

季節限定的芒果來囉！

這次推出的是夏日炎炎芒著想你，我就說這名字也太撩了吧哈哈哈，如果和喜歡的人來這用餐或送人也充滿話題呢~

這碗一端出來，真的好消暑氣光看到上層的冰淇淋、芒果就莫名的開心。

酸奶搭配上芒果，吃起來微酸又帶甜味，濃郁的芒果香氣在嘴裡化開，太幸福啦！這裡使用的芒果有愛文、金煌兩種互相搭配~脆脆的餅乾、蘋果、芭樂、穀類一起攪拌吃，每一口都是滿滿的層次感，重點是吃起來又不會太甜膩，真的會讓人忍不住一口接著一口呢~

人氣品 香蕉可可酸奶碗

店內人氣品項之一，香蕉可可酸奶碗之前吃過一吃就喜歡~

以原味酸奶為基底，搭配上當季新鮮水果、加入OREO、香蕉、巧克力醬，是小朋友最愛的點心無誤，不但健康有有飽足感，巧克力的脆香，讓整碗超加分。

香蕉搭配酸奶毫無違和感，反而還有加分的效果呢，好吃！

自選特選水果撈

個人超推薦的就是自選水果撈，分為大小碗兩種份量，如果你是外帶，造型可愛的包裝也很適合買來和朋友一起分享喔~

小杯我們選的是草莓口味酸奶，加上自己喜歡的水果，還有好吃的配料、穀類，你看看這樣一杯真的好可愛，不過千萬別小看這一杯份量，看似小杯，但吃起來超有飽足感，之前就是不信邪，以為吃不夠結果發現以女生份量來說，小杯很夠吃~

草莓口味酸奶以新鮮草莓調製，水果香氣淡淡的很天然另外還加了水果圓、藍莓爆爆珠這兩種，吃起來超玩味，軟Q的粉圓內餡還有包料，吃起來超有味道，尤其是藍莓邊吃邊咬發出啵啵的聲，讓人好療癒~

友人吃的水果撈大份，一份160元份量大概是心愛a的兩倍多，結果聽說外帶回家當兩餐吃XD 就說很有飽足感吧！

檸檬風味的酸奶好討喜，吃起來有一股很輕透的檸檬香氣，尾韻竟然還有蘋果香耶，也太好吃了吧~ 這個直接吃酸奶都會讓人上癮~

還有芒果爆爆珠，咬起來好有趣；三色芋圓也煮的很不錯，QQ軟軟的搭配酸奶超對味；最後喜歡吃芋頭的人，他們家芋頭泥好吃耶，綿密的芋頭沾入酸奶，口感更滑順，好吃。

綜合水果酸奶飲

綜合水果酸奶飲，聽說是店內飲品人氣冠軍！

搭配上各2~3種以上水果再加上原味酸奶一起打的酸奶果汁，比綜合果汁更營養滿分，早上沒胃口或上班太趕，好適合來一杯。

喝起來酸酸甜甜的，還能品嘗到緩緩的水果香氣，喝起來濃郁且有飽足感呢，不蓋你！真的一杯就好飽~

紫米酸奶飲

另外心愛a選的紫米酸奶飲口味上也不錯，紫米+原味酸奶成份更純粹，口感上不會太甜膩，微微的酸感喝起來同樣順口~

住在新市的朋友們，用餐又有新選擇囉！炎炎夏日沒食慾不想吃便當，又不想隨便亂吃零食，那麼選水果撈酸奶就對囉，微微酸酸的風味帶點甜味，好吃又真的能吃飽，不管是正餐或當宵夜點心都很可以呢，這間Buy a goods百合穀室新市店，推薦你可以試試喔~

店家名稱：Buy a goods百合穀室新市店

粉絲專頁：Buy a Goods/水果撈/百合穀室

地址：台南市新市區復興路97號

電話：06-5899999

營業時間：11:00-22:00

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