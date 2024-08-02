【苗栗食記】茶嶋咖哩 Chadau Curry'

茶嶋(ㄉㄠˇ)咖哩是苗栗最美的咖哩店，有著絕美的摩登復古裝潢，連吊燈和餐桌椅細節都非常講究，不說還以為是哪間網美咖啡廳，與其它單一口味的咖哩店不同的是，他們的咖哩有日式、印式、泰式、台式、馬來五種不同的口味，除了招牌咖哩，店內的棒打檸檬青也是熱門必喝的飲品，不管是視覺和味覺都能得到充分的滿足。

開車前往可停附近的Times 苗栗莊敬街停車場，步行約兩分鐘可抵達。

▲剛走到門口，就被木紋色的大門深深吸引，招牌與整體的顏色非常的搭。進入後，完全進到另一個時空旅程。

▲店內用餐空間極為寬敞乾淨，深色的桌椅與整體風格極為融合，來到這真的很有穿越時光的錯覺。

▲店內有有四人座位也有兩台座位區，可滿足不同客群需求。

▲我很喜歡他們的復古吊燈和壁燈，雖然是不同造型但完全不搶戲，讓用餐氛圍感完全提升！

▲走廊上的小櫥櫃有酒精和衛生紙可自行取用。

▲茶嶋咖哩菜單：可選五種不同風味咖哩醬，還可加購A餐、B餐、C餐和飲品換購，點白飯可免費續飯，換麵加10元、續麵加20元，可選烏龍麵或蛋黃麵。



▲紅茶拿鐵 110元：甜度是固定不能調整，有著濃郁的紅茶香氣，與奶香融合得極為完美，整體甜度也很剛好。

▲棒打檸檬青 120元：整杯飲品有滿滿搗碎的檸檬片，表層漂浮著綿密的氣泡，檸檬的香氣有徹底被釋放出來，青茶的尾韻香醇，喝起來酸甜酸甜非常清爽。

▲馬來西亞叻沙咖啡(雞肉) 210元：使用鮮蝦熬煮的咖哩醬汁，並加入椰奶和手炒叻沙醬，再放上檸檬葉提味，有著濃郁的南洋風味，主餐的配菜有玉米筍、小黃瓜、香菇和豆腐，蛋黃麵麵體軟硬適中，很吸醬汁吃起來非常夠味。

▲雞肉肉質軟嫩不乾柴，沾著咖哩醬一起吃也很夠味。

▲小菜是柚子醬與小黃瓜、白蘿蔔的組合，有著清脆的口感，吃起來酸酸甜甜，清爽解膩。

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▲日本關東風咖哩(豬排) 280元：關東風味的咖哩醬口感偏甜再帶點微酸，有著濃厚的底蘊，白飯飽滿Q彈，沾著咖哩醬一起吃越吃越開胃。

▲豬排比手掌還大塊份量充足，麵衣金黃酥脆，肉質厚實軟嫩多汁，每一口都能嘗到脆脆的口感超滿足！

▲配菜有玉米筍、香菇、節瓜、洋蔥，玉米筍有炙燒過有淡淡炙燒香氣。

▲唐揚雞 120元：使用醃製去骨雞腿肉，外酥內軟不油膩，肉質鮮嫩多汁，表層的檸檬皮增添了淡淡的檸檬清香，與沙拉沾醬一起搭配香氣更加提升。

▲起司可樂餅 65元：可樂餅外層也炸得非常酥，切面很厚實，內層有滿滿濃郁的起司和馬鈴薯泥，並附上沙拉沾醬，這道絕對是馬鈴薯控的最愛。

雞蛋糕短評：昭和復古風的用餐環境，不說還以為是特色咖啡館，有五種不同口味咖哩醬可選，咖哩醬香濃可口，炸豬排軟嫩厚實，飲料大推棒打檸檬青，檸檬清香搭配咖哩超解膩。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【茶嶋咖哩 Chadau Curry美食資訊】

地址：苗栗縣苗栗市府前路169號

電話：037375058

官網：facebook、IG

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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