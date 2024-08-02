王品集團-青花驕麻辣鍋台北中山北店，位在捷運中山站步行約三分鐘的距離，獨棟共三層～

青花驕麻辣鍋中山北店，用餐空間非常之大，可同時容納多人，方桌和圓桌皆有

團體包場、公司部門聚餐、家族聚會、朋友聚餐、情侶約會慶祝都很適合～

店裡裝潢走一個氣派古典風格，大面採光充足，用餐環境不會過暗！

青花驕麻辣鍋新鍋新菜上市！愛吃火鍋的朋友趕快手刀訂位起來～

新鍋上市「驕香松露菌菇鍋」湯底以洋菇、鹿茸菇燉煮，加入松露提鮮

上桌獨家開鍋儀式，趁著熱氣淋入青花椒鮮香油，使湯底充滿青花椒香氣～

菇味濃郁之餘略帶清甜感，不麻不辣還能享受青花椒獨有的迷人芬芳！(植物五辛素可食)

全台唯一綠色麻辣鍋「青麻椒肥牛鍋」，顛覆我對麻辣鍋的既定印象

湯底加入獨門秘制青麻醬，由新鮮紅蔥頭、洋蔥、青辣椒等拌炒而成

以「重慶江津九葉青花椒」引出食材鮮味，湯底香麻鮮甜有層次非常好喝！

這次全新升級推出「洞豆腐」無限續料服務，超級佛心的啦～

小肥牛嫩軟好吃，大白菜鮮脆無比，洞豆腐吸附湯汁香氣十足

湯底有著無窮魅力，不論煮肉類、海鮮、丸類都無可挑剔，絕對值得一試！

新品「青花椒麻口水牛」是冷盤熟食免鍋煮就能開吃，開胃小菜魅力不凡～

每一片板腱牛肉吸附特製川味辣醬，香麻刺激吃起來涮嘴又過癮～

「特選板腱牛(半份)」脂肪占比少，肉質細嫩多汁！

「雪花牛(半份)」油脂分佈均勻，口感軟嫩滑順～

口感彈嫩的「特選豬梅花(半份)」，是不吃牛的好選擇～

牛肉控不容錯過的超人氣「牛三拼盛宴」，巨大肉盤滿滿都是肉，讓人吃得超滿足！

由外而內分別是安格斯無骨肩小排、雪花牛、牛梅花，每一片肉都有一定的厚度～

「安格斯無骨肩小排」建議熟度七分熟，肉質鮮嫩緊緻，我自己最偏愛這款牛肉～

「雪花牛」建議熟度七分熟，牛肉要帶點油花，煮過後牛香更足～

「牛梅花」建議熟度五分熟，肉質嫩軟有彈性，口感相當不錯！

「仙氣海宴」海鮮堆起來宛如一座小山，超澎湃的啦！(內容隨季節更換)

「精品綜合滑」鮮蝦滑、墨魚滑、干貝滑，三款海鮮口味一次到位，

我自己最喜歡手工鮮蝦滑，鍋煮後口感Ｑ彈，還吃的到滿滿蝦仁～

「彩蔬寶盒」內含多種蔬菜、木耳、甜玉米、芋頭、香菇、南瓜、番茄

光吃肉太無聊，搭配蔬菜一起吃爽口解膩，營養又均衡！

「滑嫩去骨雞腿肉」雞肉肉質鮮嫩，沒有令人害怕的雞腥味～

「牽腸掛肚滷味拼盤」包含牛肚、牛筋、大腸頭，人氣三寶吃鍋必點！

牛肚切的厚薄適中，口感爽脆不會嚼不爛的那種～

牛筋吃起來Ｑ嫩Ｑ嫩，幾乎到入口即化程度！

大腸頭處理乾淨無腥味，吃起來有Ｑ勁又香又入味

「老油條」本身不會過乾或過硬，吸附辣湯汁後微酥軟口感吃起來最讚了！

「手感拉麵」麵體偏細很有韌性口感特別，作為主食搭配菌菇湯底一起吃，滋味很合拍餒！

「冰鎮青花烏龍」瓶底清晰可見一把青花椒，茶香順口不麻不辣，細細品味青花椒清新香氣，回甘又解膩～

「秘製酸梅汁」酸梅酸甜香醇滋味喝起來冰涼又暢快，吃鍋解辣必喝

飯後甜點是全台首創「青花椒冰淇淋」，讓人意想不到的絕妙吃法～

香草冰淇淋散發濃郁奶香，淋上花椒油撒上一點海鹽

鹹甜交織又帶微微香麻辣感，驚喜滋味叫人一吃就愛上！

青花驕麻辣鍋 台北中山北店

地址：10491台北市中山區中山北路一段137號

電話：02 25111097

營業時間：週一至週日11:30–01:00

官網：https://www.chinhuajiao.com/

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(王品集團-青花驕麻辣鍋全台有10家分店，北部還有其他4家！)

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