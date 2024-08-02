





今年8月份可以說是一個非常忙碌的月份，月初忙過父親節、七夕情人節，月中忙著中元普渡，月底忙著討論今年的中秋節是要到餐廳吃燒肉還是自己烤！？



如果你跟我一樣～忙著想到那聚餐約會！？非常推薦這間交通方便、採日式居酒屋風格設計的炭火燒肉店， 燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 ，在蘆洲插旗已有23年歷史，精心嚴選新鮮食材、手作燒肉醬，更提供頂級肉品、食材，撒鹽就很好吃，是不少饕客的燒肉推薦口袋名單。





［ 初訪 分享文 ］

https://eason2002.nidbox.com/diary/read/10241310









蘆洲情人節約會餐廳推薦 | 燒肉屋（蘆洲店）~感受日式炭火魅力 地理位置 交通資訊

初訪時介紹過，再分享一次，燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 座落於熱鬧的徐匯商圈內，距離 捷運徐匯中學站 步行只要2分鐘，徐匯廣場的正後方，開車過來，剛好可以停在徐匯廣場的地下收費停車場，交通非常便利。



第一次造訪時，只見門口處有戶外休息等候區，這次造訪，竟多了一面日式燈籠打卡牆，還有Q版燒肉屋老闆圖案的啤酒杯立燈，還沒進門就可以感受到濃郁的日式風格。







▼ 門口新亮點

















蘆洲父親節聚餐推薦 | 燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 環境介紹

特別使用 專業等級的排煙系統，當天用餐的客人很多，不小心注意到其他桌的排煙管，正在大力的將炭火燒肉產生的煙往上吸，看著看著，不禁覺得好療癒啊～！！！



燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 採用大量的日式元素，塑造出偽出國、彷彿置身日本吃燒肉的氛圍，不論是下班後 三五好友聚餐、情侶約會、家族聚餐、員工聚餐 等等，如此的用餐氣氛都非常合適喔～！！！



座位設置採2～4人座為主，另外也有8人長桌以及隱密性高的多人數包廂座位，人多用餐的話，建議提前預約，避免現場久候。















▼ 日本屏風間隔的卡式包廂座位













▼ 8人長桌座位設置





▼ 包廂座位







蘆洲頂級燒肉推薦 | 燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 人氣菜單

提供單點以及套餐 可以選擇，情人節即將到來，燒肉屋(蘆洲店)~提供多款雙人套餐可以選擇，食材品項新鮮豐富且多樣化。父親節另外也有多人套餐可以選擇。



另外，單點菜單的品項也很多，可以依照個人口味喜好點餐，超推薦他們家的炭火燒肉，新鮮食材經過炭火燒烤之後，帶著獨特的薰香，搭配獨門手作醬汁，讓人回味無窮。



［ 線上菜單 ］

https://shop.ichefpos.com/store/vWYON7Gk/ordering







▼ 炭火燒肉的薰香迷人









▼ 獨門手作燒肉醬







韓式泡菜

自家手作醃漬的韓式泡菜，清爽開胃，單獨吃或是搭配燒肉一起吃，都很不錯～！！！









牛舌

厚薄度適中，燒烤後，將炭火薰香融入牛舌鮮味，吃起嫩脆的口感。























手工極黑豬漢堡排

精心嚴選台灣黑豬肉，獨家手作的漢堡排，燒烤熟成即食，不需特殊調味，就很好吃。















牛五花

豐富的油脂，吃起來卻沒有油膩感，輕沾以水果入醬的獨家手作燒肉醬，帶點水果的甜味與清爽，吃多也不覺得膩口。



















綜合海鮮

柳葉魚、透抽以及鮮蝦，柳葉魚的肉質細嫩、魚刺細小，燒烤之後可以直接整尾吃；去殼鮮蝦，貼心替你省去撥蝦的麻煩，蝦肉Q彈肥美，使用的蝦子非常新鮮，有著鮮明的蝦味；透抽吃起來非常有彈性以及嚼勁。













天婦羅

天婦羅燒烤至表面微焦，可以吃到外層酥脆、內層Q彈的口感，撒點椒鹽＆七味粉，味道不錯哦～！！！















櫛瓜

燒烤至表面微出水即可食用，櫛瓜吃起來多汁清爽。















限量-高粱烏魚子

每日限量的頂級海鮮食材，稍烤幾十秒即可食用。



















日式豬肉丼飯

厚切豬肉片的口感紮實飽滿，將中間的月見蛋黃搓破，與獨家醬汁、白飯攪拌之後，吃起來帶點微濕潤的口感，卻可以感受到米粒分明，搭配手作韓式泡菜，就是對味～！！！



















紅茶梅酒

喝起來酸酸甜甜的梅酒風味，帶點紅茶香。



*喝酒不開車，開車不喝酒 （貼心提醒）











日本水果沙瓦（芒果口味）

不喝酒的朋友，也提供軟性飲料可以選擇，沙瓦類飲品均可去酒精，喝起來就像水果風味氣泡飲，搭配日式炭火燒肉，超match～！！！

















［ 目前店家優惠訊息 ］

8/5-8/11，消費滿1500元贈送一個手作貓咪造型夾（金額無累加），無挑色隨機贈送。

來店 FB/IG/Google 拍照打卡

可招待 可樂/西打紅茶/果汁/烏龍茶 擇1（限1人一次）

















［ 店家資訊 ］



燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力

地址：

新北市蘆洲區永安北路二段8巷14號

電話：

02 8285 5521

營業時間：

週一至週四 17:30–23:30

週五 17:30–23:50

週六 17:00–23:50

週日 17:00–23:30



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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。