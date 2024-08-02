宜蘭聚餐牛排館/冬山美食推薦【侏儸紀牛排館】開超過20年在地人氣(慶生/約會餐廳)不收服務費/飲料無限暢飲(生日送)香草冰淇淋佐堅果布朗尼蛋糕~食記附侏羅紀專業牛排館菜單。

想買自煮火鍋/烤肉/海鮮/牛豬雞羊食材~可到牛排館隔壁【 侏儸紀肉食舖 】選購!裡頭商品選擇多元;也有火鍋料、牛排醬與冷凍水餃可買;喔! 商品MENU( 點我 )

排餐分成:超值套餐/經濟套餐/雙拼排餐(3大類)

慶生、聚餐、約會、過節日(情人節/母親節/父親節/七夕情人節/中秋節/過年)

可依您的用餐預算做點食

超值區餐點 附(開胃菜+四季沙拉+海鮮脆皮濃湯+甜點+飲品3選1+紅茶無限暢飲) 精緻可口有~吃超飽

侏儸紀牛排

電話:03-959-2122

營業時間:(平日) 11:00~14:00；17:00~21:30

(假日)11:00~21:30

地址: 宜蘭縣冬山鄉冬山路一段743號

粉專: 侏儸紀專業牛排

PS : 每年暑假『營業時間』和平常不一樣『會提前或延長營業時間』

暑期限定營業時間(如下)

(一~四)11:00~14:30;16:30~21:30(五)11:00~14:30;16:30~22:00(六日)11:00~22:00 (藍字)是暑期限定營業時段

一訪+二訪美味排餐『短影片』 https://youtube.com/shorts/_iDRpjodXjM?si=bQGJYF6_cF_XpBsn

消費方式:

餐後結帳! 不收服務費 內用~紅茶無限暢飲 低消200元/人(身高140cm以下免低消) 可共餐。但...需點超過400元以上(排餐一客) 每個月都會推出不同好康活動 當月生日壽星用餐(拍照打卡)送壽星限定甜點

收費方式除了付現金。還有刷卡、台灣Pay、Apple Pay、icashPay、全支付...等多元線上支付

附設免費停車場 免擔心吃個飯還要找尋附近停車位困擾!

停車場旁(隔壁)就是買烤肉食材、火鍋食材 侏儸紀肉食舖

肉食舖(星期一公休)想買冷凍肉肉、海鮮；千萬別挑星期一嘿(肯定會吃鐵門喔)

6月生日月遊宜蘭時有來吃過(侏儸紀牛排館)

這次來冬山火車站賞波波草。我們又來吃晚餐啦!

因為我好喜歡侏儸紀(脆皮海鮮濃湯)那令人難忘~無油膩感! 脆口帶奶香『酥皮』

之前看網路食記介紹(侏儸記)在冬山鄉已經開超過27年

可說是『冬山』在地牛排館老店

除了(下圖)一樓用餐區

二樓用餐座位更多! 以4人桌為主。適合『小包區』聚餐

兒童座椅(數量多)

來吃兩次! 上次吃午餐、這次吃晚餐!

小紫發現入店用餐客人以親子家庭和三代同堂家庭居多(很多桌客人)來吃牛排慶生捏！(我自己也是~笑 )

初訪時剛入座~

服務生立馬為我們各倒一杯紅茶+介紹消費點餐方式

無論點哪種排餐、即便您是共食!一樣可以到紅茶機旁(自助)無限暢飲冰涼紅茶!

服務生送餐途中(有空檔)也會主動幫客人續倒紅茶(很貼心)

好康報報:

當月壽星用餐、手機拍照臉書打卡! 秀給服務生查看立即招待壽星一份(香草冰淇淋佐堅果布朗尼)手作蛋糕!

6月生日來用餐時『google商家評論用餐感受』有送『侏儸紀醬料』經典黑胡椒or義式蘑菇(2選1) 好康!(已結束)

7月二訪~最新活動已換成『FB或IG』按侏儸紀牛排館『讚』

秀給服務生看~送果醋冰沙 (1杯)

(下圖)餐墊紙也是侏儸紀點餐MENU

想吃厚切頂級排餐~直接看『紅框線內』超值餐點區!

『綠框線內』經濟區餐點與超值雙併排餐價格較經濟。

之前網路看到一份排餐要200多元(還沒來吃)覺得有一點貴!

自己來吃過後發現排餐均有附『附餐』

(單)拿~海鮮脆皮濃湯來說:若自己單點一份須付80元。『點排餐』都會附濃湯+甜點及紅茶無限暢飲so『排餐總價』真的不會貴!

打個比方:

七盎司沙朗牛排 一客$270元

若扣掉店家(排餐/套餐)附餐原價之後=我們在其它『牛排館』單點牛排的價格(大約150左右元）

so來『侏儸紀吃牛排』經濟套餐有附脆皮海鮮濃湯+甜點+紅茶才賣270元(蠻划算的)

點(紅框線)超值區餐點『附』開胃菜/四季沙拉/海鮮脆皮濃湯/甜點/餐後飲料/紅茶(無限暢飲)

哥今天點 安格斯肋眼沙朗牛排 (7分熟)

牛排美美煎製烙痕看了很誘人食慾!

超值套餐(附餐) 五味淡菜 (開胃菜)

淡菜在台灣也有人稱其孔雀蛤(去淡水玩~會點一盤回味)

帶著番茄醬+辛香佐料特調酸甜『五味醬』搭海鮮很對味!

四季沙拉 食材會因蔬菜時令略有不同

醬汁: 千島醬or油醋醬(擇1)

色彩繽紛~千島沙拉份量給很多(很大一盤)

生菜新鮮脆口(萵苣/玉米粒/紫萵苣絲/豆苗/玉米粒/番茄片/西芹/小黃瓜/苜蓿芽葡萄乾) 配料超澎湃

搭配酸酸甜甜千島醬(我好愛)

哥說: 我喜歡吃~整盤都給我

對了~沙拉『也可以單點唷』一份80元

吃一次就讓我唸唸不忘的(海鮮脆皮濃湯)

真心不騙! 直接打趴傳統酥皮濃湯之食感!

表層烤到金黃色澤螺旋狀脆皮(超~級脆)

我還調皮的拿著湯匙在上頭敲敲~敲!(聽那敲打時發出的酥脆聲)很療癒

我比較不愛傳統酥皮! 泡濃湯一下下就軟趴趴+爛爛食感!

反觀這『脆皮』海鮮濃湯!將脆皮挖放進濃湯內(一起吃)多層次螺旋脆皮、依然保有其酥脆口感! 帶著濃郁奶香搭(濃稠度)嘟嘟好滑順海鮮濃湯滋味真的棒棒。

濃湯裡頭有蝦仁及火腿丁

偷偷跟大家報報:

我在店家粉專(侏儸紀肉食舖)商品MENU內看到『肉食舖』竟然有賣冷凍『螺旋酥皮』捏!

有在自煮做料理(煮婦媽咪們)

可以買酥皮回家自己DIY『脆皮濃湯』

螺旋酥皮一包(5片)$100元 下次去宜蘭玩~若再來吃『侏儸紀』我也要買回家囤冷凍自己DIY

鐵板熱度夠! 出餐時冒出滋滋作響迷人鐵板牛排香氣!

桌上有多種調味佐醬

不想+黑胡椒醬或蘑菇醬!想吃原汁原味(原肉牛排)可單沾佐玫瑰鹽、品嚐牛排肉迷人甜甜肉汁

開吃~ 肋眼牛排厚度真厚! 底層有舖洋蔥絲與豌豆苗

(有吃~高級牛排館)排餐質感

看完牆上DM介紹 每日限量

需提前預約訂位(訂餐) 乾式熟成台塑牛小排與乾式熟成法式羊小排 好像很厲害的感覺!

排餐有黑胡椒醬與義式蘑菇醬 (2種選擇)

出排餐時會附醬讓客人自淋

重醬者~(醬不夠沾)可請服務生續醬

超值排餐~附餐較精緻(但無 提供鐵板雞蛋) 會附蔬菜、地瓜與鐵板義麵

7分熟Prime等級~肋眼沙朗牛排呈現櫻桃粉色澤

不帶血水~仍吃的到甜甜肉汁

感覺好像是這家店的明星(招牌)TOP1排餐! 很多桌客人都有點這道

超值套餐(餐後飲料) 果汁、冰熱咖啡(3選1)

哥選冰咖啡 (出餐)是順口不會有甜膩感冰拿鐵

超值套餐(餐後甜點) 以巧克力醬點綴盤飾~瞬間質感提升變精緻

整套吃完! 大食怪~大仁哥說: 有飽足感又可口

即日起~2024-9/30止 (店家推出的最新活動)

FB/IG拍照打卡(現場)加碼送果醋冰沙一杯

餐後來一小杯

冰涼酸V~解膩(果醋冰沙) 小小解除今晚吃太多肉肉的罪惡感

我點的經濟區套餐(超值雙拼) 香脆雞腿排+沙朗牛排套餐

(超值雙拼)另外還有『鮮嫩豬排+香脆雞排與鮮嫩豬排+沙朗牛排』兩種組合可以點食

經濟區套餐: (附)海鮮脆皮濃湯/甜點/紅茶(無限暢飲)

雙拼排餐有附鐵板蛋及鐵板麵

(沙朗牛排) 好大塊~目測應該有7盎司？!

去骨香脆雞腿排 雞腿皮煎恰恰! 趁熱~不淋醬單吃原味『皮』真的好酥脆

我是無醬不歡族! 侏儸紀牛排館的雙醬也挺合我的享食喜好so排餐我+綜合醬(蘑菇醬+黑胡椒醬)都淋

吃鐵板荷包蛋~每次必+番茄醬!

我愛3醬mix後的醬香蛋食感

去骨雞腿排~內部肉質保有濕潤度! 不會煎過乾! 軟嫩好咬食~吃的到鮮度(不會夫夫或爛爛/台語)

排餐麵條~不是油麵；也不是筆管麵；更不是烏龍麵

口感吃起來比較像是義大利直麵!

原肉牛排(厚度很厚) 不是組合肉喔!

7分熟沙朗牛排佐黑胡椒醬。微微黑胡椒粒(辣感) 牛排很揪C、咀嚼時肉汁在嘴裡爆汁

經濟區套餐(餐後甜點) 服務生送來一球冰淇淋

乳酸味冰淇淋~很像在吃養樂多的fu

在吃完(肉多多)雙拼排餐後~吃一球酸甜酸甜冰品很解膩!

內用~紅茶真的無限暢飲喔!

喝完可以自己拿著空杯~自助續紅茶

當月生日壽星用餐(拍照fb打卡)送壽星乙份! 香草冰淇淋佐堅果布朗尼手作蛋糕

(新鮮製作~數量有限)每日送完為止!

兌換時 (需出示證件/核對確認是壽星)

專程來吃生日大餐! 擔心沒換到『壽星生日禮』的話

建議您『提前預約訂位』並主動告知『有壽星』

請店家『事先』幫您們預留~慶生甜點；這樣就不會因為(沒預約)臨時到店吃生日餐!沒收到店家送的布朗尼蛋糕之失落感!

還好我6月生日宜蘭之旅時有(先預約訂位並主動告知有壽星) 嘿嘿! 小紫有吃到

主廚手作堅果布朗尼 口感紥實表層微脆! 真材實料! 吃的到高趴數%可可味、不會甜膩

布朗尼裡頭包夾超多(堅果顆粒) 咀嚼時多了一層堅果香

化粧室在2樓

這是若帶行動不便親友用餐(較不方便的地方)

二樓洗手間『男、女』分開

男廁在上樓後(右手邊)。女廁在上樓後(左轉)用餐區~再左轉的地方

侏儸紀專業牛排館 1樓用餐環境

有兩隻恐龍與店名相呼應

店名由來! 您自己( 點我 )查看店家粉專之po文嘿

2樓用餐環境 以4人桌為主(座位挺多的)

食記加碼分享! 6月生日初訪時(評論)送的店家自製牛排醬(目前送醬活動已結束)

牛排館(隔壁) 侏儸紀肉食舖 有賣『這兩款醬』

無添加防腐劑需(冷藏)保鮮! so您必須自備『保冷/保冰袋』才能安全將(在肉舖)購買的冷藏、冷凍食材帶回家烹煮唷!

經典黑胡椒醬 $100元/瓶

黑胡椒醬味道和我們在店裡吃的排餐佐醬味道一樣! 醇香~

義式蘑菇醬 $100元/瓶

保存期限180天。我(還沒開封)打算拿來煮蘑菇義大利麵這幾天若煮食再補圖分享嘿

黑胡椒醬 烹煮『黑胡椒醬燒豆包』好吃

炒~黑胡椒豬柳也很下飯

如果您正在找尋宜蘭冬山美食or來冬山鄉旅遊想吃有質感排餐(餐廳)。

這家開20多年『 侏儸紀牛排館 』老店排餐；餐廳店址離冬山火車站約1.2公里(步行約15分鐘) 火車一日遊~用餐也方便！

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每個人對『侏儸紀牛排館』餐食口味喜好不盡相同；食記心得僅供參考。店家 營業時間/餐食實際內容/成份售價/優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫-吃喝玩樂(按讚+追蹤)....一起趴趴走找尋下一站美食景點go