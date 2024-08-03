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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿，親子友善住宿，在房間裡也能餵魚，花蓮鯉魚潭民宿步行10分鐘就到鯉魚潭，季節限定還可以賞螢火蟲!

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿，親子友善住宿，在房間裡也能餵魚，花蓮鯉魚潭民宿步行10分鐘就到鯉魚潭，季節限定還可以賞螢火蟲!

2024-08-03 13:03:00 萍果 人氣：47
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窩客好文

萍果

發表篇數：95篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：花蓮縣 > 壽豐鄉

造訪商家：

潭心閣民宿(花蓮縣民宿569號)
phone03-8642298
place花蓮縣壽豐鄉池南村林園路3-1號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿1.jpg

花蓮壽豐鄉好玩的景點很多，一天也玩不完，不同的時間來也有好玩的活動，

4，5月來池南國家森林公園有限定的螢火蟲季節活動，

7、8月來鯉魚潭有紅面鴨FUN暑假活動，

至於住宿的地方，萍果要來分享離景點不遠的潭心閣民宿。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿2.jpg

潭心閣民宿於2024年重新裝潢，所以配備和裝潢又是全新樣貌，就是要給旅客更舒適的住宿環境。

而且這裡步行到鯉魚潭也只要10分鐘，白天可以租借腳踏車遊潭，搭乘電動船、腳踏船、獨木舟及立槳活動，

暑假的晚上還有紅面鴨FUN暑假的限定活動，可以欣賞表演。

到池南國家森林公園也是約10~15分鐘，如果是4、5月來還有賞螢活動。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿3.jpg

往潭心閣民宿的接待中心辦理入住。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿4.jpg

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿5.jpg

潭心閣民宿採用了魚菜共生循環，環保又友善環境。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿6.jpg

潭心閣民宿不管是房間還是公共空間，都環繞著魚池，

而且民宿也有提供飼料讓旅客可以餵魚唷!

每隻魚都頭好壯壯，活潑好動，

灑下飼料，通通都張大著嘴，過來覓食，

這畫面好療癒~

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿7.jpg

走進接待中心，撥放著輕音樂，溫暖柔和的色調與裝潢，就給人一種很放鬆的感覺。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿8.jpg

民宿老闆先跟我們介紹民宿與周邊環境、景點，

另外想去鯉魚潭乘坐電動船、獨木舟及立槳活動，也有配合的店家有優惠唷!

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿9.jpg

園區內種滿花花草草，所以也貼心準備了防蚊液。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿10.jpg

另外接待中心也是明天早上的用餐地點，

午後時段到夜間，親朋好友一同來也可以在這個空間休憩聊天。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿11.jpg

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿12.jpg

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿13.jpg

寬廣的大空間，可以容納不同人數入住的旅客。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿14.jpg

不經意發現民宿另一個貼心的設備，就是兒童椅喔，

很少看見民宿會特別為小小孩準備座椅，真的很用心!

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿15.jpg

角落一旁的書架上，擺放了許多書籍可以閱讀。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿16.jpg

冰箱內提供免費飲料給旅客無限暢飲。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿17.jpg

也有茶包和咖啡機。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿18.jpg

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿19.jpg

還有準備一些小點心。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿20.jpg

潭心閣民宿一共有三館，

我們今天要住的是豪華雙人房。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿21.jpg

房間位置在二館，這裡也有停車位。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿22.jpg

開門進入房間，浴室在右方，旁邊還有設穿衣鏡。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿23.jpg

左側空間設置開放式吊掛衣物的設計，

比起衣櫃，萍果覺得這個比較實用，

有時穿過的衣物還沒要換洗，衣服要先掛起來，

就不會像掛在衣櫃悶出味道來。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿24.jpg

這個房型有獨立陽台唷!!

大片落地窗旁擺著沙發椅和可移動的小桌子。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿25.jpg

床的另一側可以看見浴室內部，不過不用害羞啦!

因為它是有設置拉簾的。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿26.jpg

浴室內有浴缸，這樣的設計在泡澡時還可以看電視或是欣賞陽台上的綠意。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿27.jpg

一進房間時，萍果看見這愛心天鵝就好驚喜唷~

要是情侶來，感覺空氣中充滿愛心泡泡了!

當然像我們這種老夫老妻看見也覺得好甜蜜唷!

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿28.jpg

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿29.jpg

桌子上還有準備迎賓水果和小餅乾。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿30.jpg

嘿嘿嘿，這畫面不就是萍果吃蘋果~

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿31.jpg

隱藏式垃圾桶，熱水壺、礦泉水、小冰箱在櫃子下方，

桌面還有咖啡機。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿32.jpg

咖啡杯、茶包、膠囊咖啡放在這裡，

也準備了削皮器和垃圾袋，還有一包魚飼料。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿33.jpg

民宿老闆說，魚飼料餵完，可以再到接待中心去拿取唷!!

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿34.jpg

浴室的部分，有免治馬桶，空間感簡潔明亮。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿35.jpg

吹風機使用飛利浦品牌，

長髮女最需要這種大風量的吹風機了!

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿36.jpg

獨立淋浴空間，洗澡不會讓浴室地板溼答答，

另外還有一個大浴缸，可以好好的泡澡放鬆一下。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿37.jpg

沐浴用品使用潤覺茶系列，

另外為了響應環保，民宿不主動提供一次性備品，

但是如果真的忘記帶，還是可以跟民宿索取的。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿38.jpg

雙人房有獨立陽台，木造設計與綠意植物讓人感覺很舒服，

而且後方是一大片樹木，所以不用擔心會有人經過，隱密性佳。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿39.jpg

陽台下方的水池有著魚兒游來游去。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿40.jpg

園區可以餵魚，連房間內都可以餵魚耶!

看魚兒吃飼料的畫面實在好療癒唷~

連大人都喜歡這樣的設計，要是帶小孩來玩大概會讓這些魚吃到飽了吧!!(哈)

來一段餵魚的小短片吧!!

仔細聽還可以聽見蟲鳴聲~

晚上時，到陽台還可以聽見青蛙叫聲呢!!

當然，房間隔音設備很好的，關上門窗後，是不會聽到外面的聲音。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿42.jpg

隔天早晨，到接待中心去吃早餐，

前一天民宿老闆會先確認用餐時間，

出來玩，當然要睡飽飽再來吃早餐囉!

早上9:00來用餐，選定想坐的位置後，

早餐是一人一份的套餐式，

清爽的料理，搭配了特製桔子醬和在地蜂蜜，

健康美味又好吃!

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿43.jpg

邊吃早餐，邊看著池子裡的魚，好愜意又悠閒。

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿44.jpg

好玩的餵魚設計，舒適的住宿品質，而且前往一些周邊景點距離也不遠喔!

最後放上愛心天鵝的照片，美好的住宿回憶!

官網：https://www.lakesheart.com.tw/

FB粉絲頁：https://www.facebook.com/hualienlakesheart

 

【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿，親子友善住宿，在房間裡也能餵魚，景點參考【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿，親子友善住宿，在房間裡也能餵魚，

約步行10分鐘景點【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿，親子友善住宿，在房間裡也能餵魚，鯉魚潭、池南國家森林公園

開車往南30分鐘內景點【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿，親子友善住宿，在房間裡也能餵魚，花蓮最美星巴克理想門市Mr. Sam - 山姆先生咖啡館

開車往北30分鐘內景點【花蓮。壽豐鄉】潭心閣民宿，親子友善住宿，在房間裡也能餵魚，將軍府1936園區東大門夜市與綠地共融公園

 

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