花蓮壽豐鄉好玩的景點很多，一天也玩不完，不同的時間來也有好玩的活動，

4，5月來池南國家森林公園有限定的螢火蟲季節活動，

7、8月來鯉魚潭有紅面鴨FUN暑假活動，

至於住宿的地方，萍果要來分享離景點不遠的潭心閣民宿。

潭心閣民宿於2024年重新裝潢，所以配備和裝潢又是全新樣貌，就是要給旅客更舒適的住宿環境。

而且這裡步行到鯉魚潭也只要10分鐘，白天可以租借腳踏車遊潭，搭乘電動船、腳踏船、獨木舟及立槳活動，

暑假的晚上還有紅面鴨FUN暑假的限定活動，可以欣賞表演。

到池南國家森林公園也是約10~15分鐘，如果是4、5月來還有賞螢活動。

往潭心閣民宿的接待中心辦理入住。

潭心閣民宿採用了魚菜共生循環，環保又友善環境。

潭心閣民宿不管是房間還是公共空間，都環繞著魚池，

而且民宿也有提供飼料讓旅客可以餵魚唷!

每隻魚都頭好壯壯，活潑好動，

灑下飼料，通通都張大著嘴，過來覓食，

這畫面好療癒~

走進接待中心，撥放著輕音樂，溫暖柔和的色調與裝潢，就給人一種很放鬆的感覺。

民宿老闆先跟我們介紹民宿與周邊環境、景點，

另外想去鯉魚潭乘坐電動船、獨木舟及立槳活動，也有配合的店家有優惠唷!

園區內種滿花花草草，所以也貼心準備了防蚊液。

另外接待中心也是明天早上的用餐地點，

午後時段到夜間，親朋好友一同來也可以在這個空間休憩聊天。

寬廣的大空間，可以容納不同人數入住的旅客。

不經意發現民宿另一個貼心的設備，就是兒童椅喔，

很少看見民宿會特別為小小孩準備座椅，真的很用心!

角落一旁的書架上，擺放了許多書籍可以閱讀。

冰箱內提供免費飲料給旅客無限暢飲。

也有茶包和咖啡機。

還有準備一些小點心。

潭心閣民宿一共有三館，

我們今天要住的是豪華雙人房。

房間位置在二館，這裡也有停車位。

開門進入房間，浴室在右方，旁邊還有設穿衣鏡。

左側空間設置開放式吊掛衣物的設計，

比起衣櫃，萍果覺得這個比較實用，

有時穿過的衣物還沒要換洗，衣服要先掛起來，

就不會像掛在衣櫃悶出味道來。

這個房型有獨立陽台唷!!

大片落地窗旁擺著沙發椅和可移動的小桌子。

床的另一側可以看見浴室內部，不過不用害羞啦!

因為它是有設置拉簾的。

浴室內有浴缸，這樣的設計在泡澡時還可以看電視或是欣賞陽台上的綠意。

一進房間時，萍果看見這愛心天鵝就好驚喜唷~

要是情侶來，感覺空氣中充滿愛心泡泡了!

當然像我們這種老夫老妻看見也覺得好甜蜜唷!

桌子上還有準備迎賓水果和小餅乾。

嘿嘿嘿，這畫面不就是萍果吃蘋果~

隱藏式垃圾桶，熱水壺、礦泉水、小冰箱在櫃子下方，

桌面還有咖啡機。

咖啡杯、茶包、膠囊咖啡放在這裡，

也準備了削皮器和垃圾袋，還有一包魚飼料。

民宿老闆說，魚飼料餵完，可以再到接待中心去拿取唷!!

浴室的部分，有免治馬桶，空間感簡潔明亮。

吹風機使用飛利浦品牌，

長髮女最需要這種大風量的吹風機了!

獨立淋浴空間，洗澡不會讓浴室地板溼答答，

另外還有一個大浴缸，可以好好的泡澡放鬆一下。

沐浴用品使用潤覺茶系列，

另外為了響應環保，民宿不主動提供一次性備品，

但是如果真的忘記帶，還是可以跟民宿索取的。

雙人房有獨立陽台，木造設計與綠意植物讓人感覺很舒服，

而且後方是一大片樹木，所以不用擔心會有人經過，隱密性佳。

陽台下方的水池有著魚兒游來游去。

園區可以餵魚，連房間內都可以餵魚耶!

看魚兒吃飼料的畫面實在好療癒唷~

連大人都喜歡這樣的設計，要是帶小孩來玩大概會讓這些魚吃到飽了吧!!(哈)

來一段餵魚的小短片吧!!

仔細聽還可以聽見蟲鳴聲~

晚上時，到陽台還可以聽見青蛙叫聲呢!!

當然，房間隔音設備很好的，關上門窗後，是不會聽到外面的聲音。

隔天早晨，到接待中心去吃早餐，

前一天民宿老闆會先確認用餐時間，

出來玩，當然要睡飽飽再來吃早餐囉!

早上9:00來用餐，選定想坐的位置後，

早餐是一人一份的套餐式，

清爽的料理，搭配了特製桔子醬和在地蜂蜜，

健康美味又好吃!

邊吃早餐，邊看著池子裡的魚，好愜意又悠閒。

好玩的餵魚設計，舒適的住宿品質，而且前往一些周邊景點距離也不遠喔!

最後放上愛心天鵝的照片，美好的住宿回憶!

官網：https://www.lakesheart.com.tw/

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景點參考

約步行10分鐘景點 鯉魚潭、池南國家森林公園

開車往南30分鐘內景點 花蓮最美星巴克理想門市、Mr. Sam - 山姆先生咖啡館

開車往北30分鐘內景點 將軍府1936園區、東大門夜市與綠地共融公園