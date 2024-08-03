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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市安平區[台南食記] LA時尚川菜/墨川四川樟茶烤鴨~安平美食！烤鴨四吃！台南包廂餐廳創意料理推薦！

台南市安平區[台南食記] LA時尚川菜/墨川四川樟茶烤鴨~安平美食！烤鴨四吃！台南包廂餐廳創意料理推薦！

2024-08-03 14:13:00 狡兔 人氣：65
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窩客好文

狡兔

發表篇數：481篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

LA時尚川菜-安平店
phone09-70393556
place台南市安平區永華路二段520號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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狡兔之前就造訪過「LA/墨.四川樟茶烤鴨」善化店，個人給予極高評價！這次去規模更大的安平店朝聖，更是讓我驚喜不斷呀！

經營團隊將川菜文化發揚光大，不墨守成規而是走出自己的路，運用創意手法改良成台灣人偏好的飲食口味。其中，四川經典傳統名菜之一「樟茶烤鴨」，店家用料嚴謹，取自高規格的先知鴨，堅持只挑選1.8公斤的鴨！成品皮酥肉嫩還夾帶茶香，絕不能錯過！

 

 

 

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好康道相報！適逢五週年，店家大方送！活動期間8/12~8/19凡點購任一2280元烤鴨套餐，免費奉送兩隻鮮美的小龍蝦！

若消費滿一萬元，致贈限量版五週年紀念卡，每間店僅有十張，持卡者一年內到店消費均可享九折！而且與其他優惠活動皆可疊加使用！

 

 

 

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LA時尚川菜該品牌已創立五年囉！善化、永康、安平都有店面，而這間位在永華路二段的安平店，路邊停車便利！它於近期2023年剛開幕，用餐區涵蓋一、二樓，席次相當多。

 

 

 

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狡兔和小叮噹帶兔媽來吃大餐，瞧她笑得多開心啊！店外放置長椅，我們提早抵達可稍坐一下。

 

 

 

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門口的陳設，流露著濃濃的中國風，既典雅又時尚！

 

 

 

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營業時間是午餐11:00至14:00、晚餐17:00至21:30 (最後點餐時間20:30），餐點內用、外帶皆可，規定內用禁菸、禁帶外食。該店是寵物友善餐廳，但必須將愛犬、愛貓置於寵物籃或推車裡面。

 

 

 

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進門後的左手邊，赫然發現一個獨立小空間，桌椅款式有別於整間店的風格，獨樹一幟。

 

 

 

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一樓的工作區，店員們各司其職，待客十分親切。

 

 

 

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環境美觀而不落俗套，令人沉浸於歲月靜好的祥和氛圍中。

 

 

 

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中間是二人座，使用屏幕劃分桌次。

 

 

 

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右側的隔間數量頗多！一桌擁一間！簾幕捍衛著隱私權！

 

 

 

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這邊一桌約可坐六人，享有一方天地不怕被外界打擾。

 

 

 

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再往後走是四人座，店裡的圓桌皆附轉盤，相當貼心。

 

 

 

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狡兔四處兜轉，又窺見更大的包廂！有一種兔姥姥逛大觀園的fu！

 

 

 

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爬上二樓，狡兔繼續展開一場奇妙的旅程！

 

 

 

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哇！這個廳超大耶！適合團體聚餐包場！辦尾牙或春酒都沒問題！

 

 

 

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當天恰好有一大票人來敘舊，席開好幾桌，稍後現場歡聲雷動！我要誇獎一下那位主辦人，真的很會選地點！

 

 

 

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二樓的包廂鋪上紅色桌巾，看上去喜氣洋洋，讓我聯想到訂婚宴。

 

 

 

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這間單桌大包廂最豪華，一旁附設休息區。

 

 

 

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太誇張了啦！眼前居然是餐廳包廂內的景致！這根本是豪宅樣品屋的一隅！

 

 

 

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洗手間寬敞又乾淨，感覺可以在裡面打滾！（喂）

 

 

 

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牆面隨處點綴著養眼的藝術品，質感非凡。

 

 

 

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我們三人被安排在二樓的日式包廂內，入內須脫鞋。

 

 

 

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旁邊有一張桌子可放包包等隨身物品，重點是冷氣夠涼！關上門後，狡兔得以盡情拍照，大吃特吃不用顧及形象！（笑）

餐點不加收服務費，包廂亦無低消限制！

 

◎ LA/墨.四川樟茶烤鴨之菜單：

https://photos.app.goo.gl/j76o7oMh4MUdNQtB8

 

 

 

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成套的個人餐具，印有花卉圖樣的精美瓷製品。

 

 

 

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茶壺的款式極為獨特！提醒各位千萬別像兔媽一樣傻傻去摸壺身，那是燙的喲！

桌旁還備妥抽取式紙巾、公筷母匙。

 

 

 

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裡頭置入茶包，這一壺的容量不少呢！

 

 

 

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供應無糖熱麥茶，順口好喝，能替重口味餐點解膩，緩和味蕾。

 

 

 

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最新推出2280元的全鴨四吃——「樟茶烤鴨套餐」，大約三至五人份，四道料理分別是煙燻樟茶片鴨、魚子醬鴨肉捲、肉骨茶鴨肉湯、鴨肉炸醬麵。

 

 

 

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透過平板點餐，我們是品嚐同價位的全鴨四吃——「先知鴨套餐B」，套餐內容包含梅醬甜皮鴨、四川冒烤鴨、酸菜魚鴨湯、蘿蔔絲烤鴨餅，外加一些單點菜色。

 

 

 

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出餐迅速！店員率先送來冒煙帶罩的餐點！

 

 

 

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烤鴨所附的餅皮以熱水保溫，店家考量周全。

 

 

 

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餐點接連上桌！轉眼間一隻烤全鴨已做好三吃，唯獨烤鴨餅會晚一點。

 

 

 

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<魚卵塔野蔬>

這道料理令人眼睛發亮！選用的器皿很講究，彷彿是從宮廷的御膳房端出來的呀！

 

 

 

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小巧而精緻！聚攏成束狀的龍鬚菜打底，擠上美乃滋並疊上魚卵、柴魚片，佐以特調醬汁，清爽開胃。

 

 

 

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<煙燻鴨舌>

菜如其名，鴨舌上桌時加蓋以茶香煙燻！店家刻意使用石板來裝盛，有助於保溫。

 

 

 

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這算是較少見的滷味食材，可遇而不可求！當然，跟鴨子喇舌需要一點勇氣！XD

 

 

 

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鴨舌嚼起來嫩脆富彈性，鹹香入味。

 

 

 

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後來驚覺石板底下暗藏火源，難怪吃到後面依然是熱的！

 

 

 

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<梅醬甜皮鴨>

狡兔身為烤鴨控，片鴨捲餅是我最最最最期待的一種吃法！

 

 

 

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石板底下也有放酒精燈，待我們清空鴨肉仍未熄滅。

 

 

 

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粉嫩嫩的片鴨，外皮泛著焦糖色澤，皮脆肉嫩，份量對三人來說綽綽有餘！

 

 

 

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餅皮有十片，而且每一片都妥善隔開不會彼此沾黏。

 

 

 

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厚薄度適中可透光、不易破，Q彈有韌性。

 

 

 

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除了不可或缺的甜麵醬，一併附上小黃瓜、蔥段，幫顧客均衡飲食。

 

 

 

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內在潛藏的螞蟻魂告訴我，甜麵醬一定要沾好沾滿啊！幸福感爆棚！

 

 

 

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隨餐還附搭一碟梅醬，真是雙重享受！

 

 

 

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單吃片鴨的時候，我喜歡沾取梅醬，酸甜不膩口！

 

 

 

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<四川冒烤鴨>

既然來到川菜餐廳，勢必要吃點辣才過癮！這道冒烤鴨很可以！我們三人都能接受的小辣等級。

 

 

 

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選用鴨腿部位去製作，配上紅豔的醬汁，賣相非常誘人。

 

 

 

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討喜的帶皮鴨腿肉，吸附著底蘊濃厚的辛香料精華！大口咬下，捎來暢快淋漓的麻辣感！

 

 

 

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盤底附帶不少小黃瓜片，鮮脆而酸鹹，也使我意猶未盡！

 

 

 

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<酸菜魚鴨湯>

大眾對於酸菜魚的熱度不減，相關餐廳越開越多！然而這裡的酸菜魚鴨湯顯得更有料！

 

 

 

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置入鴨架和扁鱈，與大量酸菜滾煮出銷魂的酸香氣韻！這個也是火辣辣好爽快！

 

 

 

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啃食鴨架之餘，再品嚐質地細嫩的扁鱈，鴨肉、魚肉在齒間共舞，嘴裡和心裡都是有滋有味。

 

 

 

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<蘿蔔絲烤鴨餅>

隨後登場的烤鴨第四吃，是一份五入的蘿蔔絲烤鴨餅。

 

 

 

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撒上白芝麻，外觀看起來乾爽不油膩，表面自然的裂痕更顯可口。

 

 

 

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香酥的餅身包覆著紮實的鴨肉、甜脆的蘿蔔絲，輔以青蔥，調味含蓄不過度。

 

 

 

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<鳳梨水果蝦球>

他們家的鳳梨蝦球跟別人家不一樣！進階版必點！一份也是五入，雖然我自己很愛這一味，但我最後是含淚讓給兔媽和小叮噹各吃兩個！（泣）

 

 

 

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鳳梨水果蝦球連殼都能吃！腐皮包入帶殼整隻鮮蝦和鳳梨塊並進行油炸，外頭再綴以水果丁和美乃滋，酸酸甜甜令人難以忘懷。

 

 

 

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哈！為了把蝦球固定在架上不亂跑，廚師讓美乃滋物盡其用！聰明！

 

 

 

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<紅油蘿蔔糕>

乍看會以為是豆腐，從未見過蘿蔔糕以這種形式呈現，標新立異。

 

 

 

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蘿蔔糕穿上金黃色的漂亮外衣，沾染了小刺激的鹹辣紅醬汁。

 

 

 

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出乎意料！蘿蔔糕是軟綿綿的口感！兔媽也表示讚賞！大推！

 

 

 

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提供打包服務，紙袋的樣式好美，甚至印製了專屬貼紙呢！

 

 

 

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該品牌的餐點持續推陳出新，研發的不只有創意川菜，還有多種烤鴨料理，選項五花八門，建議初來乍到的饕客們不妨先從套餐下手！

 

 

 

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針對父親節檔期，推出豐盛的六人套餐、十人套餐，先預訂的前20組名額將獲得獨家可樂雕刻禮盒！包廂位置也要趁早預約才有喔！餐點亦可做外帶！

 

 

 

**個人體驗文，僅供參考**

 

 

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↓ LA/墨.四川樟茶烤鴨 ↓

官方LINE：@433tgbhd

官方IG：la5812459

 

【台南安平店】

臉書：https://www.facebook.com/100093959828598

地址：台南市安平區永華路二段520號

電話：06-295-5366

營業時間：週一至週日 11:00~14:00 / 17:00~21:30

 

台南永康店

臉書：https://www.facebook.com/104736891995599/

地址：台南市永康區永大路二段815號

電話：06-203-2380

營業時間：週一至週日 11:00~14:00 / 17:00~21:30

 

【台南善化店】

臉書：https://www.facebook.com/103889411368887/

地址：台南市善化區光復路48號

電話：06-581-2459

營業時間：週一至週日 11:00~14:00 / 17:00~21:30

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