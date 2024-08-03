鹿境早午餐酒館｜酒咖會愛的飽足系早午餐，白天黑夜都能盡情微醺一下！

各位酒咖絕對要收藏這家~在網路擁有高人氣的【鹿境早午餐酒館】，主打各式各樣的創意路線調酒，加入水果及浮誇效果元素，無論視覺或味覺都超有水準，營業時間從早上十點到凌晨十二點，最酷的是從白天就能開始喝酒，趕快標記好友一起來微醺一下!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【鹿境早午餐酒館】目前共有兩家分店，這次來到位於西門町的這家位於台北市萬華區峨眉街，外觀充滿著時髦的工業風格，從捷運西門町站六號出口步行十多分鐘可抵達，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【鹿境早午餐酒館】用餐環境也很有特色，以沉穩工業風搭配綠意植栽，打造出充滿渡假感的氛圍，無論白天或黑夜都各有風情。

▼【鹿境早午餐酒館】全天候都有供應酒精品項，在吧檯還能看到調酒師帥氣的模樣。

▼【鹿境早午餐酒館】採取自助式用餐服務，可以自己拿取碗盤餐具及飲水。

菜單

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餐點介紹

卡啦雞腿(泰式椒麻)💰380 元 飲料三選一 紅茶 冷泡綠茶 美式咖啡(更換其他飲品折扣60元)

▼份量超大的卡啦雞腿早午餐，搭配季節沙拉、時令水果、義式鮮奶酪 、炸薯條 、烘蛋和麵包。

▼卡啦雞腿淋上酸辣開胃的椒麻醬，酸酸甜甜很討喜，外皮酥脆卡滋，裏頭的肉更是厚實多汁，吃完後會超有飽足感!

黑松露蕈菇牛肉堡💰255元

▼肉肉控會愛的黑松露蕈菇牛肉堡，從剖面就能看到疊高高的厚度，中間夾著現煎的牛肉漢堡排，粉嫩色澤吃得到滿滿肉汁，伴隨著黑松露香氣超涮嘴!

升級套餐+💰80元(配菜五選一+飲料三選一)

▼漢堡加價80元就能升級套餐，配菜可選擇薯條、生菜水果沙拉、溫沙拉、香酥杏鮑菇或招牌炸雞翅，以及享有飲品三選一，強烈推薦大家可以升級！

松露薯條💰160元

▼端上桌就香氣十足的松露薯條，馬鈴薯炸到金黃脆口，沾上濃郁的自製松露醬，讓人忍不住一口接一口~

蘋果烏龍茶調酒💰 350元 慾火焚身💰380元

▼它們家的調酒都很有創意，充滿視覺效果的蘋果烏龍茶調酒，使用中式的茶壺裝取超有儀式感，以烏龍茶琴酒為基底，整體酒感不重，喝得到蘋果和檸檬的酸甜香氣，還有上演火焰秀的這杯慾火焚身，加入伏特加以及艾碧斯，酒香濃厚，尾韻散發著檸檬及柳橙的果香!

用餐心得

不管是酒咖還是早午餐控，在【鹿境早午餐酒館】都能被滿足，大份量加上高水準的口味，吃完讓人直接寶到天靈蓋，再搭配各式各樣的創意調酒，打造調酒+早午餐的特別組合，可以說是近期吃到最有特色的早午餐!

店家資訊

鹿境早午餐酒館-西門旗艦店

粉絲團 : 鹿境早午餐酒館-西門旗艦店 FB

電話 : 02-2388-0160

地址：台北市萬華區峨眉街124-3號1樓

營業時間 : 10:00-00:00(週一二休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food