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台南最好吃義大利麵｜推薦香草雞肉義大利麵｜貓的法餐廳奶油鮭魚燉飯

2024-08-03 18:47:00 台南Running Man 人氣：58
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窩客好文

台南Running Man

發表篇數：146篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

貓的法小館
phone09-08126090
place台南市安南區安通一街82號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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安南區聚餐推薦【貓的法餐廳】義大利麵燉飯手工天然鮮奶白醬，美

我和老婆參加了朋友寶寶的性別揭曉派對，地點是位於台南安南區的貓的法餐廳，現場布置了氣球和輕食自助餐，氣氛非常熱鬧，也度過了一個非常愉快的party！因為我們覺得這家餐廳的環境很不錯，派對結束後，我們兩人意猶未盡，決定再來這家餐廳用餐。

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▼餐廳位於一個寧靜的巷弄內，外觀是一棟充滿歐式風格的建築，旁邊還有一個小庭院，我們被安排到一個靠窗的位置，可以看到外面的綠意盎然的草坪，眼睛和身心舒暢！

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▼餐廳的裝潢以鄉村歐式風格為主，搭配挑高的設計，讓人感到非常寬敞舒適。

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▼附兒童遊樂區，是親子友善餐廳，可以全家大小來聚餐。

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▼餐廳使用的PONS龐世特級冷壓橄欖油

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▼萊姆飲用水自行取用。

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▼這次算是第一次來正式用餐，所以就先請老闆娘推薦餐點，我們最後點了香草雞肉義大利麵和奶油鮭魚燉飯。因為店家沒有限制時間，下午也沒有休息，我們就加點了美式鬆餅當下午茶，享受悠閒午後！

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鹹食餐點附送了花草茶、水果沙拉、主廚湯品和甜點。

▼花草茶的香氣很怡人，喝起來很清爽。

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▼水果沙拉裡的水果和生菜都很新鮮，淋上店家自製的蜂蜜百香果椰果醬後，酸甜的滋味非常開胃。

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▼主廚湯品是牛肝箘菇湯，濃郁香氣又鮮美甘甜。

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主餐我們也迫不及待地品嚐了起來！

▼香草雞肉義大利麵的醬汁是店家自製的手工鮮奶白醬，很清爽的奶味；雞腿排也很嫩，經過醃漬後再煎烤而成，肉質鮮嫩多汁，香草香氣濃郁。

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▼奶油鮭魚燉飯的米粒軟透，鮭魚肉質肥美也很鮮甜，鮮奶白醬醬汁奶香而不膩口，我們越吃越喜歡！

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▼美式鬆餅搭配自製焦糖海鹽醬、香草冰淇淋、鮮奶油與季節水果。鬆餅外香內軟，搭配鹹甜的焦糖海鹽醬，鹹甜交織的滋味真是太美味了！焦糖海鹽醬吃起來像牛奶糖一樣，甜而不膩，讓人忍不住一口接一口。

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兩隻店貓超級可愛！

▼帥哥小v臉XD

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▼粉嫩肥肚子！

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這頓飯吃得我們非常滿意，不論是環境氛圍、餐點等等，整體都讓人無可挑剔，同時也是一家非常適合家庭聚餐的餐廳，我們決定下次要帶家人來這裡聚餐！

▼貓的法餐廳菜單

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貓的法餐廳

地址：台南市安南區安通一街82號

電話：0908 126 090

營業時間：預約制，時間彈性

沒有中間休息時間／沒有限制用餐時間

粉專：https://www.facebook.com/CatofFrance


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安南區聚餐 安南區餐廳 安南區餐廳推薦 安南區美食 安南區美食餐廳 安南區義大利麵 安南區燉飯
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