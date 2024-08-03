今天胖達來到了東區，在忠孝敦化捷運站下車後，

從三號出口走出，步行約5-10分鐘，

就可以到達今天胖達準備用餐的地方囉!轉進忠孝東路四段中，

可以看見有不少的日式料理店，也在路程的中後段~

看見了胖達預訂的店家囉，是一家日式拉麵店~「麺処 田冶 」~~~!

麺処 田冶

麺処 田冶創立於2020年9月，負責人是一位日本人「野条岳」，

過去曾在台灣與日本的拉麵店中皆勝任過店長的職務喔!

而麺処 田冶與其他拉麵店最大的不同來自於湯頭的熬煮，

野条岳採用了「烏骨雞」熬製成具有清爽口感的湯頭，

融入在醬油拉麵的湯頭中更添醇香更與濃厚。

更讚的是，負責人野条岳是有在開班授課的喔!

不僅僅在這裡讓好味道飄香，也不藏私的將好手藝傳承出去。

麺処 田冶 環境介紹

店面上方有著大大的「麺処 田冶」橫招，門口處則有著日式的簡約布置，

入店內後，有設置簡約的後位區，左轉就可以看到櫃檯囉!

服務人員很快地引領入座喔，整體空間雖然不大，但整體環境舒適～。

*分別有四人座、二人座與吧台區

*座位上會有冰水、飲用杯與餐具喔

*四處可見日式小物為環境做個小點綴~

*追蹤IG還可以享有麵量加大的活動喔!

麺処 田冶 菜單

一攤開菜單，除了胖達剛剛稍微提到的醬油拉麵外，

麺処 田冶還有現在夏天超適合吃的柚香鹽味拉麵、

魚介雞白湯(限量)與各式炸物、飯類、小菜。

雖然柚香鹽味拉麵很誘人!

不過胖達今天還是先嚐嚐這用烏骨雞湯熬煮出來的醬油拉麵，

最後點上了「招牌醬油拉麵」+79元的Bset有兩塊「日式唐揚炸雞」，

來的時候剛好有參加到7月限定活動~享有飲料一杯，胖達就選了可樂囉!

*也有套餐組合

麺処 田冶 招牌醬油拉麵

招牌醬油拉麵~率先端上桌，碗上面掛著一份很大塊的叉燒，

透著粉嫩的顏色，拉麵上方還有著不少的配料，有雞叉燒，筍乾、水菜、雞肉丸子。

湯頭

非常漂亮的黃棕色湯體，溢於湯頭上方的油光更添色澤；

湯頭非常濃郁，單嚐起來非常鮮甜，而濃郁的醬油湯頭的香味，更源源不絕的散發。

麵條

是屬於軟硬適中的類型，上面攀附滿滿的醬油湯頭，入口順滑鮮甜、滋味豐郁。

叉燒

外層煎至上色，更滷的風味入裡，在透著粉嫩色的叉燒吃起來肉質緊實且Q彈，

帶有油脂的部分咬下還會有脆口感，整個鮮嫩多汁。

雞肉丸

除了有雞肉外還有不少的碎蔬菜在裡面，吃起來更添脆口與鮮甜感，

而丸子本身咬下口非常柔嫩不柴，散發出的雞肉滋味也很鮮美。

雞叉燒

經過舒肥的方式處理，吃起來非常嫩口不柴柴，

在原本應當非常緊實的雞胸肉中有了更多的軟嫩口感，

且上面帶有的黑胡椒，讓雞胸肉更提升了不少風味。

水菜

乍看之下胖達以為是香菜，不過實為水菜，口感非常清脆甘甜。

筍乾

脆口且水分也很多，入口有著豐富的鹹甜滋味。

麺処 田冶 日式唐揚炸雞

緊接著就是唐揚詐雞啦，送上桌來的炸雞香氣，淺嚐一品，

雞肉裹上的是非常薄的外衣，炸的外酥內嫩，入口滿是卡滋卡滋的聲音。

而雞肉被鎖住的肉汁在咬下的瞬間與醃製的味道一起奪竄而出，

味道豐而不膩~讚讚。

麺処 田冶 結語

整體風味吃起來非常有日式的風格，而在湯頭中融入了烏骨雞湯的作法，

在濃郁的醬油湯底中帶出了清爽的雞湯風味；

而不管是拉麵或者是叉燒等其他配料，吃起來都有水準之上，

非常適合來嚐一嚐喔!

這邊胖達也分享店家的資訊給大家喔~~

店名: 麺処 田冶

地址: 台北市大安區忠孝東路四段216巷40弄9號 １F

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