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嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨專賣店

2024-08-03 21:56:00 安安日常 人氣：50
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窩客好文

安安日常

發表篇數：428篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

鴨沐農 烤鴨專賣店
place嘉義縣民雄鄉民樂街15-3號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

鴨沐農-烤鴨專賣店 位於嘉義民雄 來這裡一定要點一鴨三吃

片鴨、烤鴨、鹽酥鴨、三種吃法一次滿足！烤鴨都是當日現烤 產地直送很新鮮

從店面到包裝都用心設計！

 

 

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嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲我們大概是下午四點半來，訂單滿滿！

員工馬不停蹄的製作餐點，建議一定要提前預訂，才不用等候太久的時間～

 

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲烤鴨都是現烤的，烤到外皮呈現琥珀色，光是那外皮的光澤就讓人垂涎三尺

其實還沒走進店內就能聞到烤鴨的香味！

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲ 蔥爆鴨骨可以加購多種蔬菜，有高麗菜、四季豆、洋蔥！

跟一般的烤鴨店不太一樣，選擇性多很多！

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲我最喜歡加高麗菜的，整體口感多了一點甜味～～

 

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲有吃辣的朋友也可以炒辣，超級好吃～～

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲老闆片鴨的過程好療癒，讓人忍不住一直吞口水！

片鴨鮮嫩多汁，外皮琥珀色有夠美味！

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲🏷️ 一鴨三吃 $680

片鴨一定要加餅皮包入沾醬的烤鴨 加入蔥段放上獨特的醃蘿蔔 

第一次吃到有加醃蘿蔔的，真的讓人驚艷～ 醃蘿蔔帶點淡淡的柚子香氣，特別清爽～

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲還有絕對不能錯過這道酸菜鴨架湯！

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲🏷️ 半隻酸菜鴨架湯 $350

大夥現炒現煮的酸菜鴨湯 必點！現點現炒的味道就是讚 份量十足～

酸菜口感清脆好吃，湯頭酸香順口好喝～

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲鹽酥鴨炸得酥脆 撒上胡椒粉每塊都好夠味！ 配杯啤酒超級下酒，家人都好喜歡～～

很喜歡他們家設計的外帶盒子，獨家設計攜帶超方便，也不怕被燙到！整盒帶去野餐或是聚餐超方便👍

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲菜單

 

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

▲鴨沐農獲得不少美食獎 大家快來吃起來

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨

FB：https://www.facebook.com/Duckmood.tw/

🔍 鴨沐農-烤鴨專賣店

📍 嘉義縣民雄鄉民樂街15-3號

🕒 11:00–19:00

☎️ 052261625 🚫週三公休

 

 

 

嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]

總能讓我找到當地美食!!! 嘉義美食｜民雄超人氣文青烤鴨 一鴨三次一次滿足/鴨沐農-烤鴨 教你如何找美食/簡單方便/隨時隨地吃飯不煩惱

 

安安日常

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